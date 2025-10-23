Угрозу украинских ракетных ударов следует воспринимать всерьез - 23.10.2025 Украина.ру
Угрозу украинских ракетных ударов следует воспринимать всерьез
Угрозу украинских ракетных ударов следует воспринимать всерьез
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал, что удары ВСУ по территории России будут усиливаться. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в четверг, 23 октября.
О том, чего следует ожидать от киевского режима, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
Угрозу украинских ракетных ударов следует воспринимать всерьез

14:43 23.10.2025
 
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал, что удары ВСУ по территории России будут усиливаться. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в четверг, 23 октября.
О том, чего следует ожидать от киевского режима, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
06:00
"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУПрименение высокоточной УМПБ-5Р по Лозовой демонстрирует возросшие возможности РФ по поражению глубоких тыловых объектов противника. Удар был нанесен по ключевому железнодорожному узлу снабжения ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
