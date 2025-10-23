Угрозу украинских ракетных ударов следует воспринимать всерьез
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал, что удары ВСУ по территории России будут усиливаться. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в четверг, 23 октября.
О том, чего следует ожидать от киевского режима, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
06:00"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУПрименение высокоточной УМПБ-5Р по Лозовой демонстрирует возросшие возможности РФ по поражению глубоких тыловых объектов противника. Удар был нанесен по ключевому железнодорожному узлу снабжения ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
