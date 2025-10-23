Качели Трампа: перспективы мира на Украине - 23.10.2025 Украина.ру
Качели Трампа: перспективы мира на Украине
Качели Трампа: перспективы мира на Украине
Противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают всё для нового этапа глобальной военной эскалации
Участники: - депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин Затулин.- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.- политолог Андрей Суздальцев.- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил Павлив. - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Качели Трампа: перспективы мира на Украине

13:08 23.10.2025
 
Противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают всё для нового этапа глобальной военной эскалации
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин Затулин.
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.
- политолог Андрей Суздальцев.
- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил Павлив.
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
14:02"Теперь я стою и плачу в тамбуре". Почему Украина начинает говорить на русском
13:57Что стояло за взрывом в Луганске: прояснились детали чудовищного теракта
13:57Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды
13:56Южно-Константиновское направление. Наши бойцы продвинулись в Плещеевке и расширили зону контроля восточнее села, сообщает Анатолий Радов
13:55Южно-Константиновское направление. Наши бойцы продвинулись в Плещеевке и расширили зону контроля восточнее села.
13:54"Золото не врет". Мировая финансовая система на пороге краха
13:46Украинский след: Казахстан расследует падение беспилотника
13:37Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы
13:20Под ударами авиабаза и ж/д станция: последствия атаки ВС РФ на Харьковскую область
13:08Качели Трампа: перспективы мира на Украине
13:06Киевский режим наносит удары по мирным городам: повреждения и пострадавшие
13:02Киев отвергает требования Трампа, США становятся "на тропу войны". Хроника событий на 13:00 23 октября
13:00ПВО России с утра сбила 32 БПЛА ВСУ
12:55Купянск: ВСУ бегут из "полукотла"
12:50Удар по ВПК Украины: российские хакеры нанесли невосполнимый ущерб
12:48Предстоящая зима станет для Киева самым сложным отопительным периодом за всю его историю - Кличко
12:33Взрыв произошел в Луганске, мирный житель остался без ноги
12:32Без большой эскалации: США придётся переоценить свою важность для России
12:26Зеленский продолжает хоронить мирные инициативы
12:25Зеленский отказался уступать территории, ЕС расширил санкционный список. Новости к этому часу
