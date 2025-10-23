Качели Трампа: перспективы мира на Украине
Противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают всё для нового этапа глобальной военной эскалации
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин Затулин.
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.
- политолог Андрей Суздальцев.
- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил Павлив.
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
