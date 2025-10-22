https://ukraina.ru/20251022/vashington-v-tupike-samyy-dlitelnyy-shatdaun-v-istorii-ssha-bet-po-ekonomike-i-grazhdanam-1070509990.html

Вашингтон в тупике: самый длительный шатдаун в истории США бьет по экономике и гражданам

Вашингтон в тупике: самый длительный шатдаун в истории США бьет по экономике и гражданам - 22.10.2025 Украина.ру

Вашингтон в тупике: самый длительный шатдаун в истории США бьет по экономике и гражданам

Бюджетная война в США: Белый дом и Конгресс не могут договориться уже 22 дня, страна погрузилась в один из самых долгих шатдаунов в истории. Глубокий раскол между партиями парализовал работу федерального правительства

2025-10-22T18:51

2025-10-22T18:51

2025-10-22T18:51

дональд трамп

сша

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101392/27/1013922771_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_728168d8cea3131a155800963972c786.jpg

Политический тупик сложился вокруг вопроса финансирования социальных программ. Республиканцы, контролирующие Палату представителей и Белый дом, настаивают на принятии "чистого" временного бюджета без дополнительных ассигнований. Демократы, в свою очередь, блокируют голосование, требуя гарантий продления субсидий на медицинское страхование для семей с низким и средним доходом. Ситуацию усугубляет отсутствие диалога между сторонами. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался созывать палату на заседания до тех пор, пока демократы не примут республиканские условия. Президент Дональд Трамп также дистанцировался от переговоров, не общаясь с лидерами демократов с начала кризиса и поставив встречу с ними в зависимость от возобновления работы правительства. Шатдаун уже оказывает серьезное негативное влияние на американскую экономику и жизнь граждан. По оценкам министра финансов Скотта Бессента, ежедневные потери экономики составляют $15 млрд. Аналитики Oxford Economics предупреждают, что каждую неделю простоя рост ВВП замедляется на 0,1-0,2 процентных пункта, что эквивалентно $7,6-15,2 млрд. В случае затягивания кризиса на целый квартал, рост ВВП может сократиться на 1,2-2,4%.В стране наблюдается кризис в авиации: тысячи рейсов отменены или задержаны из-за нехватки авиадиспетчеров, вынужденных работать без заработной платы. Именно массовые невыходы на работу этой категории сотрудников положили конец 35-дневному шатдауну в 2019 году.Под угрозой оказались федеральные программы продовольственной помощи SNAP и WIC. Без возобновления финансирования 42 миллиона американцев могут лишиться продовольственных талонов уже в ноябре. Около 900 тысяч федеральных служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск, еще 700 тысяч работают без выплат. Администрация Трампа использует кризис для сокращения госаппарата: на данный момент уволено более 4100 сотрудников в семи министерствах, в основном в финансовом и здравоохранения. 21 октября в неоплачиваемый отпуск были отправлены около 1400 сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA), что вызывает обеспокоенность экспертов. Кризис привел к приостановке публикации ключевых экономических данных. Бюро трудовой статистики и других ведомств, что лишает Федеральную резервную систему важнейших ориентиров для определения кредитно-денежной политики. Ни одна из сторон не проявляет готовности к компромиссу, каждая рассчитывает, что политические издержки от шатдауна в большей степени лягут на оппонентов. Таким образом, шатдаун в США перерос из бюджетного спора в полномасштабное кризисное явление.Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

https://ukraina.ru/20251022/osvobodite-lyzhnyu-sportivnye-chinovniki-iz-ssha-i-evropy-poteryali-posledniy-styd-1070501692.html

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, сша, вашингтон