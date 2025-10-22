https://ukraina.ru/20251022/ukraina-uzhe-nikogda-ne-vosstanovitsya-presledovaniya-rumyn-v-chernovtsakh-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1070485829.html

Украина уже никогда не восстановится, преследования румын в Черновцах. Главные новости к этому часу

Украина уже никогда не восстановится, преследования румын в Черновцах. Главные новости к этому часу

ООН прогнозирует: население Украины никогда не достигнет довоенных показателей. Об этом 22 октября сообщает телеграм-канал "Укропский Фреш"

Демографические прогнозы ООН предсказывают снижение численности населения Украины до порядка 15 миллионов человек к концу 21 века.Даже при оптимистичном сценарии прогнозы на 2050 год не предполагают возвращения к значениям выше 30 – 38 миллионов.По информации ЦРУ, в Украине зафиксирована самая низкая глобальная рождаемость при самой высокой смертности.Другие новости к этому часу:🟦 Румынская община в Черновцах заявляет о притеснениях на фоне украинизации.Всего в румынских общинах Украины сохранится 13 школ: 4 с обучением на румынском и 9 двуязычных. Остальные населенные пункты лишатся доступа к образованию на родном языке."Потеря лицеев – это потеря языка, культуры и идентичности. Нас ждет полная украинизация. Ситуация критическая", - подчеркивают представители общины.🟦 Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию.🟦 Бывшего госсекретаря США наградили за создание ПЦУ.В Нью-Йорке экс-госсекретарю США Майку Помпео была вручена премия имени патриарха Афинагора за вклад в защиту прав человека. Премию вручила организация "Архонты Вселенского Патриархата", связанная с Константинопольской церковью.Помпео был одним из ключевых участников процесса создания ПЦУ, которая стала причиной масштабных изменений. Ранее, в 2019 году, эту же премию получил глава ПЦУ Епифаний Думенко.🟦 Путин пока не планирует новый разговор с премьер-министром Венгрии.🟦 Подготовка к саммиту Россия - США продолжается, договоренностей о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио пока нет, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он опроверг западные публикации о закрытой ноте, которую Москва якобы передала Вашингтону: в последние дни страны не обменивались подобными документами.🟦 Если какая-то из европейских стран запрещает полёт российского президентского борта для встречи с Трампом в Венгрии, это значит, что она не хочет мира, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Ранее глава МИД Польши заявил, что "не может гарантировать", что страна не задержит самолёт с президентом РФ из-за решения МУС о его аресте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

