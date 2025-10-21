Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу - 21.10.2025 Украина.ру
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу - 21.10.2025 Украина.ру
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости
2025-10-21T03:00
2025-10-21T03:00
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сказал Тьюн.По его словам, республиканцы стараются решать этот вопрос совместно с администрацией Дональда Трампа.Законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом её мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения, был предложен в начале апреля известным антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.Отмечается, что сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента, который заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения.Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.Глава Белого дома неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу

03:00 21.10.2025
 
Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сказал Тьюн.
По его словам, республиканцы стараются решать этот вопрос совместно с администрацией Дональда Трампа.
Законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом её мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения, был предложен в начале апреля известным антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.
Отмечается, что сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента, который заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения.
Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.
Глава Белого дома неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.
Кая Каллас
Вчера, 18:58
Каллас рассказала, когда ЕС примет 19-й пакет санкций против РоссииЕврокомиссия прокомментировала ход подготовки очередного грозного пакета антироссийских санкций. Об этом 20 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
