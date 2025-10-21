https://ukraina.ru/20251021/zakonoproekt-o-sanktsiyakh-ssha-protiv-rossii-namereny-poka-postavit-na-pauzu-1070404955.html
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу - 21.10.2025 Украина.ру
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости
2025-10-21T03:00
2025-10-21T03:00
2025-10-21T03:00
новости
сша
конгресс сша
республиканская партия
дональд трамп
линдси грэм
россия
украина.ру
антироссийские санкции
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/94/1033299407_0:266:5094:3131_1920x0_80_0_0_c1542fbb31c845b3d22d947c4ae6a990.jpg
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сказал Тьюн.По его словам, республиканцы стараются решать этот вопрос совместно с администрацией Дональда Трампа.Законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом её мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения, был предложен в начале апреля известным антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.Отмечается, что сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента, который заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения.Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.Глава Белого дома неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20251020/1070388840.html
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/94/1033299407_283:0:4811:3396_1920x0_80_0_0_6bbf610c7d796a856d85040e1d529bc4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, конгресс сша, республиканская партия, дональд трамп, линдси грэм, россия, украина.ру, антироссийские санкции, санкции
Новости, США, Конгресс США, Республиканская партия, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Россия, Украина.ру, антироссийские санкции, санкции
Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости
"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сказал Тьюн.
По его словам, республиканцы стараются решать этот вопрос совместно с администрацией Дональда Трампа.
Законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом её мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения, был предложен в начале апреля известным антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.
Отмечается, что сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента, который заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения.
Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.
Глава Белого дома неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.