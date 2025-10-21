https://ukraina.ru/20251021/zakonoproekt-o-sanktsiyakh-ssha-protiv-rossii-namereny-poka-postavit-na-pauzu-1070404955.html

Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу

Законопроект о новых санкциях США против России поставили на паузу в американском конгрессе, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Об этом в ночь на 21 октября сообщает РИА Новости

"Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы", — сказал Тьюн.По его словам, республиканцы стараются решать этот вопрос совместно с администрацией Дональда Трампа.Законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом её мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения, был предложен в начале апреля известным антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.Отмечается, что сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента, который заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения.Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.Глава Белого дома неоднократно признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

