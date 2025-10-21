https://ukraina.ru/20251021/vrubit-davlenie-na-polnuyu-katushku--akopov-raskryl-chto-dolzhen-sdelat-tramp-posle-budapeshta-1070358573.html

"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта

Продуктивный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может открыть дорогу для беспрецедентного давления Вашингтона на режим Зеленского, включая ультиматумы о прекращении военной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

Эксперт пояснил, что сценарий урегулирования возможен, если в Будапеште Путин и Трамп найдут общее видение. "Если в Будапеште лидеры найдут общие пути к представлению о том, что такое Украина, то тогда Трамп может перейти к очень жесткому давлению на Зеленского, которое реально сможет привести к заключению перемирия", — заявил Петр Акопов.Это давление, по словам обозревателя, может включать в себя самые радикальные меры. "Это одномоментное прекращение поставок, ультиматум о том, что Америка больше не будет помогать с разведкой. Продавать оружие НАТО, чтобы оно поступало на Украину. Подобный ультиматум, даже неофициальный, способен привести к тому, что Зеленский пойдет на принятие многих условий России", — уверен эксперт.По словам Акопова, все это может произойти после Будапешта, в том случае, если там состоится "продуктивный хороший разговор". "У Трампа есть возможности добиться урегулирования, но путь к нему — это врубить на полную катушку давление на Киев и перейдет к непубличному ультиматуму. Тогда его миротворчество может быть успешным", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Подробно про визит Зеленского в США — в статье Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки" на сайте Украина.ру.

