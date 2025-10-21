Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
Европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
По словам Нарышкина, европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.
"Но нам одновременно известно и том, что принципиально нерешённым остаётся вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями", — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Еще одна "головная боль" европейской "верхушки", отмечает директор СВР России, это широкое распространение в обществе, особенно среди молодежи, социальной апатии и недовольства правящей элитой.
"В Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются - цитирую — "иллюзорными", — добавил Нарышкин.
Ранее глава СВР заявил, что Россия восприняла бы поставки США крылатых ракет "Томагавк" Украине как враждебный шаг, который существенно повысит риски мировой безопасности.
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войнеКиев откровенно плюёт на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на