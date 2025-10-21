https://ukraina.ru/20251021/naryshkin-kiev-plyut-na-nastroy-komandy-trampa-a-evropeyskie-chleny-nato-gotovyatsya-k-voyne-1070405433.html

Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне

Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне - 21.10.2025 Украина.ру

Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне

Киев откровенно плюёт на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ

2025-10-21T03:48

2025-10-21T03:48

2025-10-21T03:50

новости

украина.ру

россия

сергей нарышкин

киев

украина

дональд трамп

нато

впк

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101229/78/1012297851_0:144:3188:1937_1920x0_80_0_0_ca9ec2692c0f2ba97d9575752c9681e3.jpg

"Киевский режим откровенно плюёт на настрой администрации Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает всё, чтобы спровоцировать его эскалацию", — цитирует Нарышкина РИА Новости.Он также в ходе заседания раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией — перед ними, в частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса."Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — рассказал Нарышкин.Ранее глава СВР заявил, что Россия восприняла бы поставки крылатых ракет "Томагавк" Украине как враждебный шаг, который существенно повысит риски мировой безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251020/zelenskiy-ischet-podderzhku-posle-vstrechi-v-vashingtone-v-es-gotovyat-novye-stsenarii-1070375264.html

россия

киев

украина

европа

сша

узбекистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, сергей нарышкин, киев, украина, дональд трамп, нато, впк, европа, сша, война на украине, узбекистан