Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:48 21.10.2025 (обновлено: 03:50 21.10.2025)
Киев откровенно плюёт на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
"Киевский режим откровенно плюёт на настрой администрации Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает всё, чтобы спровоцировать его эскалацию", — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Он также в ходе заседания раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией — перед ними, в частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — рассказал Нарышкин.
Ранее глава СВР заявил, что Россия восприняла бы поставки крылатых ракет "Томагавк" Украине как враждебный шаг, который существенно повысит риски мировой безопасности.
