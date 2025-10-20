https://ukraina.ru/20251020/ukraina-za-nedelyu-budapesht-tvoey-mamki-1070331080.html

Украина за неделю. Будапешт твоей мамки

Украина за неделю. Будапешт твоей мамки

Уже которую неделю возможная передача американских дальнобойных ракет Tomahawk ("Томагавк") Киеву остается центральной темой, связанной с Украиной. Промежуточный финал этой истории ознаменовали два разговора Дональда Трампа - сначала по телефону с Владимиром Путиным, а потом с Владимиром Зеленским в Белом доме

Все хотят "Томагавки"Некоторое время назад западные СМИ стали публиковать материалы, где со ссылкой на источники сообщалось о том, что в США обсуждают возможность отправки на Украину некоторого количества "Томагавков".Какие-либо детали не приводились, кто-то говорил, что речь может идти о считанном числе ракет, скорее на символическом уровне, кто-то предполагал, что "Томагавков" дадут достаточно, чтобы организовать серию ударов по российским объектам в глубине территории страны.Так или иначе, практически все комментаторы сходились на том, что само появление этой темы в публичном поле – элемент давления, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разворачивает на Россию с целью заставить Москву пойти на условия США по урегулированию.Еще до визита Зеленского, в ночь на 15 октября по московскому времени, американский президент в выступлении перед прессой вновь заговорил о "Томагавках". Он рассказал, что разочарован во Владимире Путине, с которым у него были хорошие отношения и которые таковыми и остаются.Трамп снова повторил свои тезисы о том, что Кремль должен был закончить войну за неделю, а в самой России якобы уже наблюдаются проблемы с экономикой, а именно очереди за бензином. Более того, глава Белого дома и вовсе заявил, что российская экономика якобы "рушится".Он рассказал, что на встрече с Зеленским будет поднята тема дальнобойных ракет."Я знаю, что он (Зеленский – ред.) собирается сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь "Томагавки". Все остальные хотят "Томагавки". И у нас много "Томагавков", - заявил Трамп.На сколько ракет может претендовать УкраинаА вот с тем, что у американцев действительно много "Томагавков", как говорит их президент, можно и поспорить. Точнее, ракеты эти действительно есть, но на сколько из них в реальности может претендовать Украина – вопрос.Экс-сотрудник Пентагона Марк Кансиан, ныне работающий в аналитическом центре, подсчитал, что у Соединенных Штатов есть около 4150 "Томагавков", приводит эту информацию Financial Times."Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет "Томагавк", закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 "Томагавков" в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся "Томагавки" для нанесения удара по венесуэльской территории", - пишет издание.Вашингтон мог бы выделить Киеву от 20 до 50 "Томагавков", но это все равно "не окажет решающего влияния на динамику войны", считает директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон.Согласно распространенному мнению, ракеты в столь малом количестве "будут иметь очень ограниченные возможности, определенно недостаточные для того, чтобы обеспечить длительные, глубокие атаки на Россию".Мировая война пока откладываетсяВ итоге, похоже, третья мировая война из-за Украины откладывается, как сказал Трамп.Вечером в четверг, 16 октября, он неожиданно созвонился с Владимиром Путиным и проговорил с ним более 2 часов.Американский президент высоко оценил состоявшийся разговор. По его словам, Москва и Вашингтон согласовали на неделе встречу на высоком уровне. Со стороны США их будет проводить госсекретарь Марко Рубио.После этого Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште."Я считаю, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора был достигнут значительный прогресс", - написал он в соцсети Truth Social.Согласно заявлению Белого дома, Трамп по-прежнему считает реальным организовать трехстороннюю встречу с лидерами РФ и Украины, при этом там отказались отвечать, согласился ли Путин на такой формат.Беседа лидеров двух стран "носила весьма содержательный характер и была предельно откровенной и доверительной", прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков.По его словам, Путин отметил, что РФ владеет стратегической инициативой, а Украина прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать.Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине, добавил Ушаков.Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным сквозила на всем протяжении разговора, добавил помощник российского президента. Глава Белого дома указывал на то, что завершение конфликта открывало бы колоссальные перспективы в сотрудничестве.Что касается "Томагавков", то Путин еще раз повторил, что поставки этих ракет не изменят ситуацию на поле боя.В тот же вечер Трамп выступил перед журналистами. Он дал понять, что вопрос с "Томагавками" не решен."Нам нужны "Томагавки" — у Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать их запасы. Они нам тоже нужны", - сказал он.Трамп и вовсе свел эту тему к шутке."Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему противнику?". Ему эта идея не понравилась", – сказал он.Также американского президента спросили, пытался ли Путин помешать продаже "Томагавков" Украине."Конечно. А вы думаете он скажет: "Пожалуйста, продавайте эти "Томагавки", я очень благодарен"?» - ответил Трамп. Он добавил, что "очень ценит", что Путин "пытался меня остановить от продажи ракет Украине".Трамп также допустил, что ему не придется ужесточать санкции против РФ."Томагавки" Зеленскому завтра не дадут. Трамп идет на новый заход хорошо известной траектории, то есть ходит кругами, прокомментировал итоги встречи политолог Федор Лукьянов в телеграм-канале "Россия в глобальной политике"."Судя по всему, "импульс Аляски", действительно, не отменен, то, что там обсуждалось, продолжает обсуждаться. И новая встреча якобы в Будапеште должна нечто зафиксировать, но перед этим новые разговоры на уровне, непосредственно под президентским. Совсем не факт, что этот круг закончится иначе, чем предшествующие. То есть ничем не закончится. Но все очевиднее желание Трампа не попадать в ловушку соскальзывания на сторону Украины. Такая дипломатическая война на истощение с его стороны. Точнее война на дипломатическое истощение", - написал он.Обед с ЗеленскимВстреча Трампа и Зеленского в Белом доме прошла на этот раз не в овальном кабинете, а в формате обеда.То ли Зеленский опоздал на полчаса, то ли его попросил задержаться Трамп, но американский лидер провел эту паузу в общении в своем кабинете с оперным певцом Андреа Бочелли."Странная сцена в Белом доме. Пока мировая пресса ожидает встречи Трампа и Зеленского, которая может определить будущее европейской безопасности, президент беседует с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая его хит Con Te Partiro (ит. "Уйду с тобой" - ред.)", – рассказал журналист France24 Фрейзер Джексон.Сам обед, пишет издание Axios, прошел "трудно". Журналисты отмечают, что встреча была даже "плохой".Перед ее началом Трамп и Зеленский сделали несколько заявлений для СМИ."Лучше закончить эту войну без "Томагавков". И я думаю, мы близки к этому", - высказался лидер США про самую животрепещущую тему последних дней.На конкретный вопрос, будут ли Соединенные Штаты поставлять дальнобойные ракеты Украине, он заявил, что это будет означать эскалацию, но это предмет обсуждения.Расплывчато он ответил и на вопрос о том, считает ли он, что Украина сможет вернуть себе границы 1991 года, ведь раньше он заявлял, что Киев может получить "все свои" территории."Никогда не знаешь, что будет", - сказал на это американский президент.Он также объяснил, почему именно венгерская столица определена как место его будущей встречи с Путиным."Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", - сказал Трамп.Про столицу Венгрии чуть позже состоится еще один примечательный диалог - между одним из журналистов и пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт:— Кто выбрал Будапешт местом для встречи с Путиным?— Твоя мамка.Что касается Зеленского, то он в основном повторял уже много раз звучавшие утверждения, что он хочет якобы хочет остановить войну, а Путин нет и т.д.Из относительного нового - предложения в адрес США по закупке украинских (де-факто в основном собранных из китайских комплектующих) беспилотников."Война — это не просто использование "Томагавков“, это и тысячи дронов. Мы их производим. В США есть большое производство и других ракет, но нет тысяч БПЛА, как у нас. У нас есть серьезное предложение по дронам", - сказал Зеленский.Встреча заняла порядка двух часов.Белый дом опубликовал в соцсетях черно-белое фото Трампа и Зеленского с цитатой:"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Это не то, ради чего мы в этом участвуем. Мы участвуем в этом, чтобы спасти тысячи жизней...""Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему — как ранее настоятельно советовал и президенту Путину, — что пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ (так в тексте - ред.)!" - написал позднее Трамп в Truth Social.По его словам, стороны должны остановиться по линии фронта."Пусть оба объявят себя победителями — история сама рассудит!" - предложил президент США.В комментарии журналистам Зеленский согласился с тем, что конфликт нужно останавливать по тем позициям, которые армии России и Украины занимают в настоящий момент.С этим, как уже подчеркивали в Кремле, Москва вряд ли смирится. The Washington Post пишет со ссылкой на источники, что Путин в телефонном разговоре с Трампом снова потребовал полный вывод украинских формирований из Донецкой области."В прямом и честном разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России, которые он просит. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта", - комментирует канал CNN.В сухом остатке встречу Зеленского и Трампа можно назвать безрезультатной для Киева. История с "Томагавками" отложена в долгий ящик, по поставкам прочих вооружений ясности также не прибавилось, а состоявшийся до этого разговор американского президента с Путиным и объявление о скорых переговорах в Венгрии и вовсе во многом выбило почву из под ног украинской делегации.Примерно эту же мысль озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц."Этот визит оказался не тем, на что надеялся Зеленский", - сказал он после своего разговора с нелегитимным президентом Украины по итогам беседы с Трампом.Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом.

