На отрогах Донецкого кряжа: Анпилогов рассказал про последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Славянск и Краматорск расположены на отрогах Донецкого кряжа и являются ключевыми узлами обороны ВСУ, тогда как западнее начинается открытая равнинная местность, крайне неприспособленная для укреплений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Эксперт объяснил, почему удержание Славянска и Краматорска имеет стратегическое значение для украинской армии. По его словам, эти города находятся на особом с точки зрения ландшафта рубеже.
"Славянск и Краматорск — это последние города, стоящие на отрогах Донецкого кряжа. Это холмистая местность, где можно обороняться на господствующих высотах", — отметил эксперт.
Ярким примером тактического преимущества такой местности является Часов Яр. "Например, такой высотой был Часов Яр, который пришлось штурмовать больше года. Именно в силу того, что это наивысшая точка Донецкого кряжа в том районе", — пояснил Анпилогов.
Однако за этой естественной преградой ситуация кардинально меняется. "Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинском тылу — в статье Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
15 октября, 06:25К чему готовят Одессу? Мэра "ушли", чтобы пришли британцыМэра города Одесса Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Неожиданное решение Владимира Зеленского градоначальник будет оспаривать в суде, и даже в европейском. Вместе с украинским паспортом Труханов автоматически лишился и должности.
Подписывайся на