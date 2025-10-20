https://ukraina.ru/20251020/na-otrogakh-donetskogo-kryazha-anpilogov-rasskazal-pro-poslednie-rubezhi-oborony-vsu-v-donbasse-1070125652.html

На отрогах Донецкого кряжа: Анпилогов рассказал про последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе

Славянск и Краматорск расположены на отрогах Донецкого кряжа и являются ключевыми узлами обороны ВСУ, тогда как западнее начинается открытая равнинная местность, крайне неприспособленная для укреплений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953695_0:56:1081:664_1920x0_80_0_0_3d17c44e223bd55f81c3be0d8040c39d.jpg

Эксперт объяснил, почему удержание Славянска и Краматорска имеет стратегическое значение для украинской армии. По его словам, эти города находятся на особом с точки зрения ландшафта рубеже.Ярким примером тактического преимущества такой местности является Часов Яр. "Например, такой высотой был Часов Яр, который пришлось штурмовать больше года. Именно в силу того, что это наивысшая точка Донецкого кряжа в том районе", — пояснил Анпилогов.Однако за этой естественной преградой ситуация кардинально меняется. "Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинском тылу — в статье Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.

