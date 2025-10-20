"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике - 20.10.2025 Украина.ру
Для прибалтийских элит русофобия стала смыслом существования. Власти Прибалтики проводят последовательную политику по выдавливанию русского населения, которая привела к насильственной депортации пожилых людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
По словам Панкратова, русофобия стала для прибалтийских политиков не просто инструментом, а смыслом существования. "Русофобия — это товар. Россия плохая, её глава тоже, все кровавый мордор. А убрать это, и что у них остается? Вообще ничего. Им не о чем больше говорить, нечего предложить", — констатировал аналитик.Панкратов привел конкретный пример реализации этой политики. "Последняя новость о том, что якобы старики не сдали экзамен (в октябре власти Латвии депортировали 74-летнего пенсионера, не сдавшего тест на знание латышского языка. — Ред.) — это подводят под законодательную базу, что нарушено миграционное законодательство. И теперь их насильственно депортируют из страны", — пояснил эксперт.Эта политика, по мнению эксперта, рассчитана на определенную часть общества: "А рассчитаны такие заявления властей Прибалтики на неумный электорат, который националистически настроен. Они живут и мечтают уничтожить всех русских на своей земле", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике

04:00 20.10.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМарш ветеранов СС в Риге
Марш ветеранов СС в Риге
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Для прибалтийских элит русофобия стала смыслом существования. Власти Прибалтики проводят последовательную политику по выдавливанию русского населения, которая привела к насильственной депортации пожилых людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
По словам Панкратова, русофобия стала для прибалтийских политиков не просто инструментом, а смыслом существования. "Русофобия — это товар. Россия плохая, её глава тоже, все кровавый мордор. А убрать это, и что у них остается? Вообще ничего. Им не о чем больше говорить, нечего предложить", — констатировал аналитик.
Панкратов привел конкретный пример реализации этой политики. "Последняя новость о том, что якобы старики не сдали экзамен (в октябре власти Латвии депортировали 74-летнего пенсионера, не сдавшего тест на знание латышского языка. — Ред.) — это подводят под законодательную базу, что нарушено миграционное законодательство. И теперь их насильственно депортируют из страны", — пояснил эксперт.
Эта политика, по мнению эксперта, рассчитана на определенную часть общества: "А рассчитаны такие заявления властей Прибалтики на неумный электорат, который националистически настроен. Они живут и мечтают уничтожить всех русских на своей земле", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про нарастающую угрозу военного конфликта НАТО против России — в материале Анны Черкасовой "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
5 октября, 05:00
"На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют" — Полетаев о панике в Прибалтике из-за ТрампаЕвропейские провокации с якобы "российскими" самолетами и дронами рассчитаны на Трампа, чтобы заставить США подтвердить обязательства перед НАТО. В Европе впервые испугались, что Америка не станет за нее воевать. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
