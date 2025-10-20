Игра на повышение: Акопов раскрыл, почему разговоры о "Томагавках" были элементом давления на Россию - 20.10.2025 Украина.ру
Публичное раздражение Трампа позицией Москвы было частью тактики давления перед ключевыми переговорами, а телефонный разговор подтвердил, что угрозы поставок оружия не изменили твердую позицию Кремля по украинскому урегулированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт пояснил, что раздражение президента США Дональда Трампа было отчасти игрой на повышение ставок. "Отсюда все эти разговоры о поставках ракет "Томагавк". Это не значит, что Украина их не получит. Но излишний акцент на них, повторение Трампом через день на протяжении месяца того, что он разочарован [президентом России Владимиром] Путиным, это все элементы давления", — отметил Акопов.Он подчеркнул, что никаких обещаний, которые были бы впоследствии нарушены, Путин своему американскому коллеге в Анкоридже не давал. "На Аляске Путин и Трамп договорились, что будут стремиться к завершению войны. Путин обозначил свои условия, которые никто не скрывал: Украина должна вывести войска из Донбасса, после чего возможны встречи с Зеленским", — напомнил обозреватель.Телефонный разговор лидеров, по словам Акопова, показал, что Запад не смог мобилизовать достаточные силы для поддержки Киева и изменить ситуацию. "Трамп и Путин вернулись к тому, о чем шла речь на Аляске, к тому, что поиск путей для завершения конфликта возможен на условиях, поставленных Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.
Публичное раздражение Трампа позицией Москвы было частью тактики давления перед ключевыми переговорами, а телефонный разговор подтвердил, что угрозы поставок оружия не изменили твердую позицию Кремля по украинскому урегулированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт пояснил, что раздражение президента США Дональда Трампа было отчасти игрой на повышение ставок. "Отсюда все эти разговоры о поставках ракет "Томагавк". Это не значит, что Украина их не получит. Но излишний акцент на них, повторение Трампом через день на протяжении месяца того, что он разочарован [президентом России Владимиром] Путиным, это все элементы давления", — отметил Акопов.
Он подчеркнул, что никаких обещаний, которые были бы впоследствии нарушены, Путин своему американскому коллеге в Анкоридже не давал. "На Аляске Путин и Трамп договорились, что будут стремиться к завершению войны. Путин обозначил свои условия, которые никто не скрывал: Украина должна вывести войска из Донбасса, после чего возможны встречи с Зеленским", — напомнил обозреватель.
Телефонный разговор лидеров, по словам Акопова, показал, что Запад не смог мобилизовать достаточные силы для поддержки Киева и изменить ситуацию. "Трамп и Путин вернулись к тому, о чем шла речь на Аляске, к тому, что поиск путей для завершения конфликта возможен на условиях, поставленных Россией", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.
Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"Украинец приехал просить "Томагавки". Вот так написали британские журналисты про визит Владимира Зеленского в США. Тем временем у Белого дома в Вашингтоне выстроилась небольшая кучка фотографов и видеооператоров в ожидании встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Гостя еще нет, а новости о том, что он будет просить, уже есть
