Гетьман Петро богатеет! Как Порошенко* готовится к "чёрной зиме"

Как живет сегодня предыдущий президент Украины Пётр Порошенко?* "Седовласый гетьман", как подобострастно называет его политическая челядь?Хорошо живет Петр Алексеевич, и даже очень хорошо. Богатеет.

За прошлый год Порошенко* поднялся на третье место в списке богатейших людей Украины (в 2023 году он был на 12-м месте).Как же ему это удалось? И где его семья сейчас? Наверное, переживает все тяготы современной украинской жизни и готовится к "черной зиме"?Рассказываем.Украина побеждает!Недавно на польском телевидении выступил Порошенко и сделал заявление:— Украина может победить Россию без помощи иностранных войск.— Каким образом? Как? — изумились ведущие.— Нужно только два компонента, — ответствовал Петр Алексеевич, — вот они: единство и солидарность.Хотя это, кажется, одно и то же? То есть нужен один-единственный компонент? Да это же гений, а не Петр Алексеевич!— Нам не нужны ваши солдаты, — с гордостью отрицал Порошенко резонный вопрос о том, что на Украине заканчиваются граждане, способные воевать.Ну а то, что на улицах городов и сел Украины проходит варварская мобилизация — этого, видимо, "не замечают" ни Порошенко, ни депутаты его партии.Это уже нельзя назвать словом "мобилизация" — это похищения людей средь бела дня и натуральные пытки украинских мужчин.Но Порошенко продолжает лучезарно улыбаться, ездить по заграницам, объясняя политику его партии и заверяя журналистов, что "Украина побеждает".Великий украинский актерУже по этим ответам понятно, чем занимается Порошенко сегодня: продолжает вешать лапшу на уши доверчивым согражданам.Многие удивятся, возможно, но на самом деле Порошенко — актер еще похлеще Владимира Зеленского.В свое время он наобещал и наврал гражданам Украины с три короба, и тем же самым продолжает заниматься сейчас.Он, собственно, и делал в роли президента только одно: любовался собой и делал хлесткие заявления.И, конечно, наращивал собственное состояние. Так как жадность Порошенко — это на Украине просто притча во языцех.Батько ПорошенкоОднако не стоит забывать, что именно Порошенко является "отцом" нынешней Украины.Несмотря на то, что Владимир Зеленский перед выборами противопоставлял себя Порошенко, он сегодня полностью перенял его риторику.И теперь основные политические тезисы Владимира Зеленского такие же, как знаменитые "Армия, мова, вира" у Порошенко.Потому что у Владимира Зеленского вообще не было никаких планов в роли президента, кроме как "украинцы, я сделаю так, что вы будете смеяться".В течение двух недельСмеяться гражданам Украины надо было начинать еще тогда, в 2019 году, глядя на предвыборную кампанию Владимира Зеленского.Ничего! Абсолютно ничего не обещал им Владимир Зеленский, кроме общих фраз типа "вы будете счастливы"!Единственное его реальное обещание было: "Я остановлю войну!"Но ведь и у Порошенко было точно такое же обещание!Когда Петра Порошенко выбирали президентом Украины в 2014 году, все билборды были заполнены его обещаниями: "Остановлю войну в течение двух недель".А в некоторых случаях Петра Порошенко вообще заносило, и он обещал на митингах: "Часы! АТО будет продолжаться часы! А не два-три месяца".В итоге Петра Порошенко выбрали (как и Владимира Зеленского впоследствии), голосуя против войны. Но "АТО" на Донбассе не закончилось ни за часы, ни за недели, а продолжалось годами.Мова и вераРусский язык, на котором и сам Порошенко разговаривал, и выступал перед избирателями, и обещал русскому языку "равноправие, как сказано в Конституции Украины", был именно при нем полностью выдавлен из публичного пространства и заменен "мовой".Но самое большое предательство Петра Порошенко произошло с "верой". Именно Порошенко — "автор" томоса и новой "церкви" на Украине — ПЦУ.Не зря все-таки имя ему Пётр. Апостол Петр, как мы знаем, трижды предал Христа. Но впоследствии стал "камнем" в основании Церкви. Имя Пётр на греческом как раз и означает "камень".Петр Порошенко "камнем" в основании Украины не станет. А предавал он православную веру не по причине страха перед репрессиями.Нет, Порошенко двигал банальный рекламный расчет. Он "продвигал" свой политический проект и считал, что, если он получит томос для Украины, это увеличит его шансы на будущих выборах. На западной и центральной Украине, конечно. Так это и есть его электорат!Никогда не бывать бы Петру Порошенко президентом, если бы к участию в выборах президента Украины в 2014 году были допущены Луганская и Донецкая области Украины.Уже тогда Порошенко по политическим мотивам было чрезвычайно выгодно нападение Украины на Донбасс и начавшаяся война с собственным народом (которую на Украине называли "АТО").Как потом стало чрезвычайно выгодным продолжение этой войны.Дело в том, что "сывочолый гетьман" (седовласый гетьман) хочет только двух вещей: власти и денег.Слепой трастКстати, о деньгах. Вот тут Петру Порошенко нет равных в придумывании разнообразных "схем". Можно выпускать учебники "Как заработать на грабеже Украины: 10 лучших методов Порошенко".Порошенко неоднократно увиливал от вопроса, когда же он продаст свою кондитерскую фабрику "Рошен".Наконец, выход был найден: он передал её в какой-то "слепой траст" Ротшильдам.Надо сказать, что этот "слепой траст" продолжал приносить Петру Порошенко баснословные деньги, а количество магазинов "Рошен" на Украине за время "президента-кондитера" увеличилось, наверное, раз в 10.К концу президентского срока доходы Порошенко увеличились в 100 раз!Облигации УкраиныНо растут они и сейчас.Доходы Порошенко в 2024 году, по сравнению с 2021 годом, увеличились в 28 раз.Если в 2021 году он заработал 3,9 миллиона долларов, то в 2024 году он получил 111 миллионов (трудно называть это словом "заработал", так как Порошенко просто грабит бюджет Украины).А сам Порошенко в 2024 году стал третьим в рейтинге олигархов Украины (до этого он был на 12-м месте).Неужели так выгодно кричать "Армия. Мова. Вира"?Нет, конечно. Порошенко освоил новый "бизнес": он покупает государственные украинские облигации и получает по ним высочайшие проценты.Как обычно, Порошенко продолжает вытаскивать деньги из государства, пользуясь близостью к власти.Иначе никак невозможно ему было бы разбогатеть на "украинских облигациях".С одной стороны, Порошенко позиционирует себя как благодетель и патриот (украинский гетьман).С другой стороны, откровенно наживается во время войны на том же самом государстве, которое он так "мечтает облагодетельствовать".Впрочем, все гетьманы этой местности во все века занимались именно этим.Причем, что интересно, внешне Порошенко и Владимир Зеленский имитируют политическую борьбу, а на самом деле один помогает другому наживаться "как не в себя".Роттердам +Но так же Порошенко поступал и в 2014 году.В чем заключалась знаменитая схема "Роттердам +"?Порошенко с Ринатом Ахметовым закупали уголь на Донбассе по 50 долларов и перепродавали его на Украине по 170 долларов.Времена идут, а украинские олигархи остаются всё там же, в 90-х.Купил, перепродал, прибыль — по карманам.Они не хотят и не хотели никогда заканчивать никакую войну, потому что для них война — это баснословные прибыли.Режим Владимира Зеленского — это их баснословные прибыли.На первом месте в списке самых богатых украинцев в списке "Форбс" за 2024 год — Ахметов, на втором — Виктор Пинчук, на третьем — Порошенко.У всех выросли доходы, все получили свои миллионы и миллиарды.И "батько Порошенко" ни в коем случае не хочет заканчивать войну. Поэтому он и говорит:— Мы будем воевать и побеждать сами. Наша сила в единстве!И другие бессмысленные и лживые слова.Это нам они кажутся бессмысленными. А для Порошенко каждый день продолжения войны и каждый день продолжения власти режима Владимира Зеленского — это минимум 300 тысяч долларов (судя по официальным доходам прошлого года).Три дня — миллион долларов.Что вы, конечно, война должна продолжаться, и Владимир Зеленский должен оставаться у власти как можно дольше.Где дети? За рубежом, конечно!А где, кстати, дети Порошенко?Старший сын, Алексей, получил повестку в армию и должен был заплатить штраф. Но выяснилось, что он давно за рубежом, работает в международной компании и там "помогает Украине".Порошенко выдвинул также довольно запутанную версию: якобы Алексей еще в 2014 году служил в АТО, и под чужой фамилией был командиром минометного расчета.То есть обстреливал из минометов города и села Донбасса?Интересно, как к этому отнесутся избиратели Порошенко? Пусть не Донбасса, который давно покинул Украину, а оставшиеся пока в составе Украины области Юго-Востока?Понятно, что Порошенко делает ставку в будущем только на западные и часть центральных областей. Если будет баллотироваться, если пойдет на выборы.Но всё-таки. Это тот человек, который обещал народу: "АТО продлится часы"?Второй сын Порошенко, Михаил, давно живет в Лондоне. Помогает якобы "украинским волонтерским группам".Михаилу уже исполнилось 25 лет, но ни в армию, ни вообще на Украину он не собирается.Это естественно. Так поступают все дети украинской элиты.Все дети и вообще семьи всего украинского руководства находятся за рубежом.За рубежом давно проживают и сами "самые богатые украинцы": Пинчук с Ахметовым.Это никого не удивляет. Таковы давние украинские традиции.Это просто "политические заробитчане".Безвиз как вековая мечта украинцаНе зря главным своим политическим достижением Порошенко считал "безвиз".Как расписывал в красках сам артист разговорного жанра Петр Алексеевич (он действительно как конферансье красочней Владимира Зеленского!):— Поедете кофе пить в Словакии и ходить в оперу в Вене!Да уж. В венской опере украинцев отродясь не видели.А вот на плантациях клубники в Польше, в домах престарелых в Италии и на стройках Финляндии — там да, их много.Туда и поехали благодарные избиратели Порошенко — жители западной и центральной Украины, так называемые "заробитчане".Они его и избирали, их общая с Петром мечта — "свалить из этой страны".На кружевные трусы заработать, опять же, необходимо.А в промежутках между сбором клубники (или подсчитыванием доходов от облигаций) — кричать "Армия! Мова! Вира!"И никогда больше не возвращаться в "эту страну".Как поступают и собственные дети "батько Порошенко".Туда же, за пределы страны, скоро переместится и вся "Украина батько Порошенко" — заробитчане уже там, целыми областями сбежали.А сам Петр Алексеевич вот еще немного пограбит страну — и в Лондон. Или в венскую оперу, как он всем и обещал в своих выступлениях в далеком 2014 году.Ещё об украинских "селебрити": Жлоб – понятие универсальное. Боксёр Усик: история падения* входит в состав объединения, признанного в РФ экстремистским

