Жлоб – понятие универсальное. Боксёр Усик: история падения

История чемпиона мира, украинского боксёра Усика, разворачивающаяся перед нашими глазами, — это удивительная история превращения человека в жлоба.

"Жлоб" — понятие вневременное и многонациональное.Жлоб встречается в любых группах населения. Твердолобый, примитивный, жадный, не очень умный, но при этом довольно хитрый представитель человеческого племени.Главное отличительное свойство: чрезвычайно быстро меняет окрас и приспосабливается к любым условиям жизни. Очень живуч.На длинной дистанции всегда проигрывает. На короткой — часто находится в выигрыше.На Украине "новый жлоб", политический украинец, живет и процветает. Это он грабит страну, ворует гуманитарную помощь, приспосабливает свои личные "криптокошельки" под пожертвования "на спутник для ВСУ" и с удовольствием "бусифицирует" сограждан."Новый украинец" сейчас просто расцветает на потоках дармовых денег и невероятной возможности обогащения.Усик — уже такой же точно "политический украинец", как и те, кто с чувством поёт гимн Украины, а потом кидается к своим кормушкам, расталкивая конкурентов.Его личный метод: абсолютный и полный прогиб под Зеленского с Ермаком.И под новый украинский "мейнстрим", новую "украинскую идентичность" под рабочим названием "Батько наш Бандера"."Защитник" Лавры и русского языкаРаньше боксёр Усик публично рассуждал о том, что на Украине надо разрешить всем, кто хочет, говорить на родном русском языке.Потом он даже объявил, что будет лично, своими боксёрскими кулаками, защищать православную Лавру в Киеве.Наличествовали и благостные фотографии: Усик с женой, с корзиночкой с куличом и яйцами отправляется в храм на Пасху. Храм, разумеется, канонической православной церкви. Теперь её на Украине называют "московской".Но когда начались нападения на Киевскую Лавру и монахов, Усика и след простыл. Не было его ни в Лавре, ни около Лавры.Про защиту русского языка он тоже говорить перестал.Потом Усик вдруг неожиданно обнаружился в Лондоне (на самом деле, ничего неожиданного, "защитник православия" именно в Лондоне давно и живёт).Усик надел чуб (бутафорский, накладку), нарядился в шаровары, стал слушать бандуриста и хвататься за голову от чувств.Сам лично разместил соответствующий ролик в своём аккаунте.За голову хватался примерно как царь Иван Васильевич во время прослушивания песни Высоцкого в картине "Иван Васильевич меняет профессию".Так полюбил украинские песни Усик! Так проникся!Усик, если кто не знает, уроженец Симферополя, на украинском никогда не разговаривал и в любви к бандуристам до тех пор замечен не был.Но вот неожиданно обнаружил в себе эту прямо страсть к бандуре и украинским балладам.Потом он подарил свой пояс чемпиона Зеленскому.Потом Зеленский подарил этот пояс Трампу (?!)Как это вообще возможно?Потом пошли слухи о том, что это был "не тот пояс". Но о том, что же было подарено Трампу в итоге от украинской делегации, история умалчивает.Наверное, нечто бутафорское, как чуб Усика.Но всё это до поры до времени было набором милых этнических причуд.Всем понятно, что Усик выслуживался и пытался понравиться новой власти.Ну, есть подобострастное отношение у боксёра Усика к Зеленскому. Ну, полюбил он теперь украинские песни и шаровары. Бывает. Особенно если шаровары и песни стало очень выгодно любить.Ну, не пришёл Лавру защищать. Трус, конечно, и "перевертень".Есть такое специальное слово на Украине, понятное без перевода. "Перевертень" — это как раз тот, кто меняет свои взгляды и убеждения в зависимости от политической или иной необходимости. Флюгер. Оппортунист.Усик и ШухевичНо наконец Усик сделал такой необходимый для каждого политического украинца шаг в пропасть.Он "задонатил" 100 тысяч гривен на музей "проводника УПА"* Романа Шухевича во Львове. И выставил на аукцион свои боксерские перчатки.Деньги от перчаток тоже пойдут на восстановление музея (в здание в 2024 году попал российский дрон и сильно разрушил львовский музей Шухевича).И сумма-то в общем смешная для чемпиона мира. Но этот важный символический шаг сделан Усиком, безусловно, для политического будущего.Причём для очень ограниченного политического будущего, которое связано только с одной версией так называемой "Украины" — националистической и даже нацистской."Проводник УПА" Шухевич был профессиональным террористом и убийцей, находился на службе в Третьем рейхе, был гражданином нацистской Германии."Великий украинский лидер" Шухевич участвовал в карательных акциях на территории Украины и Белоруссии, был идеологом "Волынской резни" — жуткой акции по уничтожению польского населения на Волыни.По его указаниям уничтожались обычные мирные люди, обычные украинцы, которых просто заподозрили в нелояльности к националистам.Но сегодня на Украине Роман Шухевич — символ "украинской идентичности". Интересно, конечно, что же это за идентичность такая, с террористами и палачами своего же народа.Усик, не задумываясь, примкнул к этой "идентичности"!Он записал видео, где призвал граждан Украины сегодня помочь в сборе денег на музей Шухевича: "Отдаём дань прошлому, чтобы наше будущее было светлым. Слава Богу и слава Украине!"Вот так Саша Усик бесповоротно отправил свою политическую "тушку" в лагерь украинского национализма.Видимо, была у него необходимость присягнуть украинским политическим "шухевичам".Что же это за кульбит? От стен Лавры к музею Шухевича.Будущий президентПричина этого поведения очень проста. Усик хочет получить место министра спорта или мэра Киева. Или даже президента?Усику уже много лет, в боксе он "старичок". Политическое будущее он видит вместе с Зеленским или с другими политическими украинцами.И даже не он видит. А те, кто им руководит."Александр Усик" — это такой же лондонский политический проект, как и "Валерий Залужный".Им двигают невидимые руки.Ни для какой другой причины поддержка музея Шухевича от Усика не требовалась бы.Жёлто-синяя фигаУсик — это, конечно, не София Ротару, которая из "поддержки Украины" делает только одно: фотографируется в жёлтых платьях с голубым платком (цвета флага Украины).Либо с улыбкой держит в руках букет из жёлтых и голубых цветов.Либо публикует фото: она в жёлтом платье, сын Руслан в голубой рубашке.Такая своеобразная "жёлто-синяя фига" в кармане.Наверное, это было одно из условий, чтобы отпустили её сына и внука, которые пытались ещё весной 2022 года сбежать из Украины на лодках молдавских контрабандистов, но были пойманы украинскими пограничниками.Мама Ротару тогда всех своих отпрысков у Зеленского выкупила. Каким образом, никто не знает.С тех пор и публикует каждый год на день рождения фото без подписи. В милом желтом платье и голубом платочке.А сын Ротару, Руслан Евдокименко, который ни дня нигде не работал, кроме как "концертным директором" у знаменитой мамы, ранее выстригал у себя на лысеющей уже голове тризуб.Да, представьте себе, они считают это красивым, уместным и даже, наверное, модным.Теперь всё семейство находится за рубежом и отлично себя чувствует без "любимой Украины". С которой все Ротару — Евдокименко стремительно сбежали, как только пребывание там стало не совсем комфортным.Но Ротару не стремится к политической карьере, а её сын и внуки, счастливые тусовщики и прожигатели жизни, на это не способны.А Усик хочет!В этом и отличие. Он мог бы просто выйти на ринг в жёлто-синих трусах, и ему бы засчитали "прогиб", как Ротару её платье.Он, кстати, и выходит в таких трусах.Но этого мало, чтобы стать президентом Украины. Вот в чём дело.Жёлто-синих трусов недостаточно, Усик.Два боксёра во главеПо умению лизать сами знаете что сами знаете кому, Усику, конечно, равных нет. Прогнулся так прогнулся!Зеленский и Ермак им очень довольны.Но даст ли это Усику билет в счастливое политическое будущее? Это совсем не факт.Весомый вклад в это будущее в виде пожертвований "на музей Шухевича" — это очень рискованная инвестиция.Она может стать инвестицией совсем в другую сторону, не в политику, а в преисподнюю, в которой находится, собственно, и сам гауптман СС Шухевич.Кстати, музей и памятники Шухевичу на Западной Украине вызывают лютую ненависть в соседней Польше.Именно "проводник Шухевич" был идеологом жуткой "Волынской резни", во время которой украинцы вырезали около 100 тысяч поляков.Усику надо было бы подумать и об этом. Если уж он метит в президенты Украины. Как строить отношения с ближайшим соседом?Но есть большое подозрение, что боксёр Усик может думать только одну мысль в течение определённого промежутка времени.Например, "я — президент". Больше других мыслей в это время в голове Усика поместиться не может.На Украине уже есть один политический деятель — боксёр. Не кто иной как мэр Киева Виталий Кличко.Киевский златоуст!Кличко может говорить (и думать?) иногда даже две мысли в одном выступлении.Теперь у него появится конкурент. Любитель "украинского прошлого" в виде "землянки УПА" Саша Усик.А вообще, грустная это история. История превращения выдающегося спортсмена и хорошего, казалось, человека в обычного жлоба, в настоящего "политического украинца".* деятельность организации запрещена в РФЧитайте также: Усик в Голливуде, Путин в Простоквашино, "Диво мира" в Грузии. События культуры

