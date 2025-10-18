https://ukraina.ru/20251018/ne-mogut-deystvovat-poodinochke-voennyy-ekspert-raskryl-v-chem-glavnaya-slabost-armii-nato-1070082452.html

"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО

Помимо демонстрации силы ключевой задачей учений НАТО является отработка процессов стандартизации средств связи и управления, без которых коллективные действия Альянса невозможны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов

Леонов, комментируя начавшиеся учения НАТО, указал на их важную техническую составляющую. "Надо отметить, что у НАТО есть план по стандартизации средств связи и управления. И это они тоже будут отрабатывать", — заявил эксперт."Пример — это авианосная группа Великобритании, которая состоит из британского авианосца, а корабли эскорта все натовские", — привел Леонов конкретный пример необходимости координации.Он подчеркнул, что такая работа необходима в силу самой структуры Альянса. "Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке", — пояснил аналитик.Таким образом, за внешней стороной учений НАТО скрывается рутинная, но критически важная работа по интеграции разрозненных контингентов в единый организм, способный на сложные операции, заключил Павел Леонов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

