Нацполиция Украины разоблачила очередную аферу со сборами "на дроны"
Нацполиция Украины разоблачила очередную аферу со сборами "на дроны"
На неправомерном получении $31 тыс, предназначенных для закупки дронов, задержан руководитель общественной организации. Об этом 17 октября сообщила Нацполиция Украины.
2025-10-17T18:14
2025-10-17T18:14
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060226728_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_2e248e1d50aed9efb00eda1412e5c527.jpg
"Фигурант оказывал влияние на начальника воинской части с целью возврата части из переданных одной из общин 2,4 млн грн (почти $58 тыс в эквиваленте), предназначенных для закупки дронов. Руководитель общественной организации задержан. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.В 2025 году воинская часть Бориспольского района Киевской области получила 2,4 млн. грн. от органов местного самоуправления на закупку дронов. В июле того же года руководитель общественной организации обратился к командиру части с требованием вернуть 1,4 млн. грн. из полученных средств. Общественника разоблачили оперативники Нацполиции совместно со следователями полиции Киевской области. 15 октября оперативники задержали злоумышленника при получении 31 тыс.долл., до этого он уже получил 100 тыс. грн. "По плану фигуранта, предполагалось присвоение средств, которые якобы при его содействии органы местной власти должны выделять на закупку дронов. Таким образом, фактическая поставка беспилотников военным не планировалась, а выделенные средства должны были распределяться между участниками схемы", - рассказали полицейские. Следствие продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.Ранее на эту тему: "Сборщики донатов для ВСУ": обнаружена "элита" с умными кольцами и часами за $11 000Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Нацполиция Украины разоблачила очередную аферу со сборами "на дроны"

18:14 17.10.2025
 
На неправомерном получении $31 тыс, предназначенных для закупки дронов, задержан руководитель общественной организации. Об этом 17 октября сообщила Нацполиция Украины.
"Фигурант оказывал влияние на начальника воинской части с целью возврата части из переданных одной из общин 2,4 млн грн (почти $58 тыс в эквиваленте), предназначенных для закупки дронов. Руководитель общественной организации задержан. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.
В 2025 году воинская часть Бориспольского района Киевской области получила 2,4 млн. грн. от органов местного самоуправления на закупку дронов. В июле того же года руководитель общественной организации обратился к командиру части с требованием вернуть 1,4 млн. грн. из полученных средств.
Общественника разоблачили оперативники Нацполиции совместно со следователями полиции Киевской области. 15 октября оперативники задержали злоумышленника при получении 31 тыс.долл., до этого он уже получил 100 тыс. грн.
"По плану фигуранта, предполагалось присвоение средств, которые якобы при его содействии органы местной власти должны выделять на закупку дронов. Таким образом, фактическая поставка беспилотников военным не планировалась, а выделенные средства должны были распределяться между участниками схемы", - рассказали полицейские.
Следствие продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Ранее на эту тему: "Сборщики донатов для ВСУ": обнаружена "элита" с умными кольцами и часами за $11 000
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
