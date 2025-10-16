https://ukraina.ru/20251016/tri-vozmozhnykh-podryadchika-kto-budet-zapuskat-tomagavki-po-rossii-1070209026.html

Три возможных подрядчика. Кто будет запускать "Томагавки" по России

Продолжается обсуждение возможной передачи дальнобойных американских ракет Tomahawk ("Томагавк") Украине. Киевский режим не скрывает, что намерен и дальше атаковать Россию, а президент США Дональд Трамп даже употребил в своем выступлении слово "наступление"

Настроены атаковатьТрамп практически ежедневно выступает перед журналистами. Разумеется, его неизменно спрашивают про "Томагавки". Новой информацией на этот счет американский президент пока не балует.Некоторых всколыхнуло слово "наступление", однако речь скорее всего идет именно о "Томагавках", на которые рассчитывает Киев.Никто уже и не скрывает, что если такое решение будет принято, то весь процесс ляжет на американских военных."Украинских военных могут вообще не обучать управлению этими ракетами. Все возьмут на себя американские подрядчики. Это позволит США самим контролировать, по каким целям будут наноситься удары", - пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников НАТО.Издание также поговорило с бывшим заместителем помощника министра обороны США Джимом Таунсендом, который считает, что если ракеты и передадут, то в небольшом количестве."Если мы и передадим "Томагавки", то партия не будет большой", - отметил он.Прямой акт войныВоенный эксперт Борис Рожин считает, что под подрядчиками имеются ввиду кадровые военные США, либо подготовленные наемники, легендированные под ЧВК или же добровольцы.По его словам, наведение, управление, обслуживание и работа таких комплексов являются сложным процессом, которому надо обучаться много месяцев. Поэтому если стоит задача ускорить процесс, то, конечно же, предпочтительнее использовать уже готовые расчеты или наемников с опытом работы с ракетными системами, подготовка которых не затянется, полагает Рожин.Кроме того, совершенно очевидно, что если рассматривать запуск ракет средней дальности, то это было бы невозможно вне контура Вооруженных сил США, особенно в вопросах наведения и целеуказания, продолжил он."Для России это означает, что США уже фактически напрямую атакуют территорию России (уже без прокси-прикрытия), используя свои комплексы, свои данные разведки, свое целеуказание и даже свои расчеты для обслуживания таких комплексов", - написал Рожин в телеграм-канале "Специально для RT".При этом речь идет о комплексе, который потенциально способен нести ядерную боеголовку, что влечет за собой прямую стратегическую угрозу России."Если Россия ограничится лишь ударами по Украине, то для США и Запада это приемлемый сценарий, так как издержки Украины и ее материальные и демографические потери большого значения не имеют. Это приемлемая плата за возможность расстреливать территорию России ракетами средней дальности с территории Украины", - считает эксперт.Фактически это прямой акт войны США против России, который не может остаться без ответа. И это надо ясно артикулировать, резюмировал он.Где взять деньги?Тем не менее, сохраняется вероятность, что вся история с "Томагавками" преследует совсем иные цели.Как пишет англоязычное украинское издание Kyiv Post, если Соединенные Штаты все же передадут ракеты, то это должно стать сигналом для Германии."Этот гамбит стратегически рассчитан не только на укрепление обороны Украины, но и на то, чтобы заставить нерешительных европейских союзников, особенно Германию в отношении ее ракет Taurus, "последовать примеру", - говорится в публикации.В этой связи продолжаются обсуждения того, за чей счет будет укрепляться украинская оборона. С подачи газеты The Telegraph появилась версия, согласно которой Трамп якобы хочет создать некий "фонд победы", из которого будет осуществляться финансирование Украины.Пополнять его планируют за счет высоких тарифов, которые США установил для Китая.Владимир Путин накануне подписал договор о сотрудничестве с Кубой. О том, какие это может иметь последствия в контексте истории с "Томагавками" - в материале издания Украина.ру Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0.

