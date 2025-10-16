https://ukraina.ru/20251016/mozhet-li-arestovich-stat-prezidentom-ukrainy-i-est-li-bezopasnye-mesta-vo-vremya-voyny--ischenko-1070177254.html
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко - 16.10.2025 Украина.ру
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
2025-10-16T09:27
2025-10-16T09:27
2025-10-16T09:28
видео
украина
россия
израиль
ростислав ищенко
алексей арестович
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070177008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11832df35eb5affc3cae53e936fe51c1.jpg
00:22 - О сроках СВО и большой войне.28:18 - Зачем киевскому режиму церковный и языковой расколы? 32:36 - Есть ли безопасное место во время войны? 35:38 - Будет ли блэкаут на Украине? 37:48 - Голосование за изображение на банкноте России.38:04 - О слабостях Николая ll.49:05 - Почему нет шорт-листа кандидатов на выборах президента? 53:29 - Почему Израиль остановил военную операцию в Газе? 56:41 - На что претендует Азербайджан? 1:00:17 - Отношение к Алексею Арестовичу*.1:06:04 - Британский сценарий раздела страны по жузам.1:08:06 - Изменение во власти после майдана.1:12:40 - Готовили ли власти Ленинград к сдаче немцам? 1:18:27 - Насколько серьёзна угроза обстрела ракетами Фламинго? 1:19:25 - Политический прогноз на взаимодействие США и Украины. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070177008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_551ee0284c5dacfb90cd9075d123d51e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, израиль, ростислав ищенко, алексей арестович, петр порошенко, видео
Видео, Украина, Россия, Израиль, Ростислав Ищенко, Алексей Арестович, Петр Порошенко
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
09:27 16.10.2025 (обновлено: 09:28 16.10.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:22 - О сроках СВО и большой войне.
28:18 - Зачем киевскому режиму церковный и языковой расколы?
32:36 - Есть ли безопасное место во время войны?
35:38 - Будет ли блэкаут на Украине?
37:48 - Голосование за изображение на банкноте России.
38:04 - О слабостях Николая ll.
49:05 - Почему нет шорт-листа кандидатов на выборах президента?
53:29 - Почему Израиль остановил военную операцию в Газе?
56:41 - На что претендует Азербайджан?
1:00:17 - Отношение к Алексею Арестовичу*.
1:06:04 - Британский сценарий раздела страны по жузам.
1:08:06 - Изменение во власти после майдана.
1:12:40 - Готовили ли власти Ленинград к сдаче немцам?
1:18:27 - Насколько серьёзна угроза обстрела ракетами Фламинго?
1:19:25 - Политический прогноз на взаимодействие США и Украины.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.