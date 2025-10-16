Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко - 16.10.2025 Украина.ру
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
2025-10-16T09:27
2025-10-16T09:28
00:22 - О сроках СВО и большой войне.28:18 - Зачем киевскому режиму церковный и языковой расколы? 32:36 - Есть ли безопасное место во время войны? 35:38 - Будет ли блэкаут на Украине? 37:48 - Голосование за изображение на банкноте России.38:04 - О слабостях Николая ll.49:05 - Почему нет шорт-листа кандидатов на выборах президента? 53:29 - Почему Израиль остановил военную операцию в Газе? 56:41 - На что претендует Азербайджан? 1:00:17 - Отношение к Алексею Арестовичу*.1:06:04 - Британский сценарий раздела страны по жузам.1:08:06 - Изменение во власти после майдана.1:12:40 - Готовили ли власти Ленинград к сдаче немцам? 1:18:27 - Насколько серьёзна угроза обстрела ракетами Фламинго? 1:19:25 - Политический прогноз на взаимодействие США и Украины. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко

09:27 16.10.2025 (обновлено: 09:28 16.10.2025)
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:22 - О сроках СВО и большой войне.
28:18 - Зачем киевскому режиму церковный и языковой расколы?
32:36 - Есть ли безопасное место во время войны?
35:38 - Будет ли блэкаут на Украине?
37:48 - Голосование за изображение на банкноте России.
38:04 - О слабостях Николая ll.
49:05 - Почему нет шорт-листа кандидатов на выборах президента?
53:29 - Почему Израиль остановил военную операцию в Газе?
56:41 - На что претендует Азербайджан?
1:00:17 - Отношение к Алексею Арестовичу*.
1:06:04 - Британский сценарий раздела страны по жузам.
1:08:06 - Изменение во власти после майдана.
1:12:40 - Готовили ли власти Ленинград к сдаче немцам?
1:18:27 - Насколько серьёзна угроза обстрела ракетами Фламинго?
1:19:25 - Политический прогноз на взаимодействие США и Украины.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
