https://ukraina.ru/20251016/mozhet-li-arestovich-stat-prezidentom-ukrainy-i-est-li-bezopasnye-mesta-vo-vremya-voyny--ischenko-1070177254.html

Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко

Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко - 16.10.2025 Украина.ру

Может ли Арестович* стать президентом Украины и есть ли безопасные места во время войны — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

2025-10-16T09:27

2025-10-16T09:27

2025-10-16T09:28

видео

украина

россия

израиль

ростислав ищенко

алексей арестович

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070177008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11832df35eb5affc3cae53e936fe51c1.jpg

00:22 - О сроках СВО и большой войне.28:18 - Зачем киевскому режиму церковный и языковой расколы? 32:36 - Есть ли безопасное место во время войны? 35:38 - Будет ли блэкаут на Украине? 37:48 - Голосование за изображение на банкноте России.38:04 - О слабостях Николая ll.49:05 - Почему нет шорт-листа кандидатов на выборах президента? 53:29 - Почему Израиль остановил военную операцию в Газе? 56:41 - На что претендует Азербайджан? 1:00:17 - Отношение к Алексею Арестовичу*.1:06:04 - Британский сценарий раздела страны по жузам.1:08:06 - Изменение во власти после майдана.1:12:40 - Готовили ли власти Ленинград к сдаче немцам? 1:18:27 - Насколько серьёзна угроза обстрела ракетами Фламинго? 1:19:25 - Политический прогноз на взаимодействие США и Украины. * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

украина

россия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, израиль, ростислав ищенко, алексей арестович, петр порошенко, видео