Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко
В пятницу, 10 октября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 100 % на импорт из Китая "сверх любых пошлин, которые они платят в настоящее время".
О том, как торговая война США и Китая связана с украинским конфликтом изданию Украина.ру рассказал политический эксперт Виктор Пироженко.
Вчера, 15:50Вашингтон получил от Пекина под дых. Чем тарифная война, начатая Трампом против Китая, обернулась для СШАТорговая война между КНР и США разгорается с новой силой, поскольку Трамп на днях объявил о новом масштабном повышении тарифов на китайский импорт, представляя это, как ответ на недавнее ужесточение Китаем контроля над экспортом редкоземельных элементов.
Подписывайся на