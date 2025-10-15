Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко - 15.10.2025 Украина.ру
Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко
Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко - 15.10.2025 Украина.ру
Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко
В пятницу, 10 октября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 100 % на импорт из Китая "сверх любых пошлин, которые они платят в настоящее время".
2025-10-15T20:00
2025-10-15T20:00
китай
сша
дональд трамп
украина.ру
видео
эксперты
О том, как торговая война США и Китая связана с украинским конфликтом изданию Украина.ру рассказал политический эксперт Виктор Пироженко.
китай
сша
китай, сша, дональд трамп, украина.ру, видео, эксперты
Китай, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Видео, эксперты

Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко

20:00 15.10.2025
 
В пятницу, 10 октября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 100 % на импорт из Китая "сверх любых пошлин, которые они платят в настоящее время".
О том, как торговая война США и Китая связана с украинским конфликтом изданию Украина.ру рассказал политический эксперт Виктор Пироженко.
Вчера, 15:50
Вашингтон получил от Пекина под дых. Чем тарифная война, начатая Трампом против Китая, обернулась для СШАТорговая война между КНР и США разгорается с новой силой, поскольку Трамп на днях объявил о новом масштабном повышении тарифов на китайский импорт, представляя это, как ответ на недавнее ужесточение Китаем контроля над экспортом редкоземельных элементов.
