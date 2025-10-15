https://ukraina.ru/20251015/zachem-trampu-nuzhen-ukrainskiy-krizis-i-pri-chem-zdes-kitay--viktor-pirozhenko--1070154100.html

Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко

В пятницу, 10 октября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 100 % на импорт из Китая "сверх любых пошлин, которые они платят в настоящее время".

О том, как торговая война США и Китая связана с украинским конфликтом изданию Украина.ру рассказал политический эксперт Виктор Пироженко.

