Позывной "Коса": У ВСУ преимущество в РЭБ, но наше импортозамещение, слава Богу, стало в разы лучше

Боец российской армии с позывным "Коса" в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему украинские РЭБы до сих пор лучше российских, и почему, подорвавшись на украинской мине, он смог сохранить ногу

— Коса, почему ты выбрал себе такой позывной?— У меня фамилия Литовка, что в переводе со старорусского и означает "коса". Я хорошо знаю, откуда идет мой род. У меня мать ведет свой род по денисовской линии. При Николае II был такой генерал Денисов.— Ты сам из Мариуполя. Если я все правильно понимаю, на момент освобождения города российской армией ты был там. Как для тебя началась война?— В первый день я потерял машину. Под обстрелом. Так что приятного мало. Главное, что жив остался. В тот момент я находился на заводе им. Ильича. Тогда я работал на этом заводе в компании, которая обслуживала доменные печи. Был газорезчиком и сварщиком. В ночь с 23 на 24 февраля был там и видел, как горит моя машина.— На Ильича пряталась по подвалам 36-я бригада украинской морской пехоты.— Это они с середины марта начали прятаться. До этого они бегали по городу, творили полный беспредел, по-другому я это не назову.— А в чем этот беспредел заключался?— Маячки бросали под дома со всеми вытекающими последствиями.— А как пришла российская армия, помнишь?— Конечно. Это было в мае. Мы тогда с женой жили в центре города, на Кирова (эта улица переименована в пр. Мира — прим.). Рядом был ночной клуб "Максим". На первом этаже в девятиэтажке. В дверь постучали. Дверь открыла моя жена. Если бы открыл я, то… вы же понимаете, в тех условиях мужчина воспринимался бы с опаской. Мало ли что… Это были именно донецкие ополченцы. По-моему, 9-я бригада.В общем, они сказали: всё, пришла Россия. Навсегда. Мы обрадовались, сказав: "Слава Богу! Давно вас ждали!". Напоили их чаем. Они всех жителей дома попросили спуститься в подвал, чтобы те не пострадали. Тогда буквально через дорогу засели украинцы.— Какие тогда были настроения у мариупольчан? Они были за нас или за Украину?— Честно вам скажу: настроения были 50 на 50. Сейчас большинство просто хочет мира.— А те, кто были за Украину, у них какие были аргументы?— Они говорили: это, мол, наша страна. На это я им отвечал: а как же вы допустили нацизм в своей стране? За что ваши деды-прадеды воевали? Я с 2014 года был, честно говоря, за ДНР. Да, не пошел воевать, разговора нет. Но на тот момент у меня родился ребенок, и жене было бы тяжело оставаться одной.— Ты в 2023 году вступил в российскую армию. Почему?— Мои родители, жившие в селе, изначально поддерживали 9-ю бригаду ДНР. Ее минометное подразделение у них, в населенном пункте, базировалось. Я с ребятами общался, хоть и в телефонном режиме, но общался. Было приятно общаться с ними, поддерживать. Наше село образовалось в 1816 году. Там жили казаки, которые служили России. Они там и до сих пор живут.Мне в 2023 году, чтобы устроиться на работу, надо было прийти в военкомат и поменять украинский военный билет на российский. Я тогда занимался электроникой, модернизацией компьютеров, программным обеспечением. Мне в военкомате и предложили пойти в армию, служить в подразделении, занимающемся радиоэлектронной борьбой. А почему бы и не помочь? Я согласился. Жене, правда, ничего не сказал. Она ничего не знала до самого последнего момента.— Ранен за время службы был?— Буквально полгода назад, в апреле, подорвался на противопехотной мине.— А ноги у тебя вроде целые.— Мне повезло. Я производил разведку под новый пост и не увидел под молодой травой, это все-таки апрель месяц, маленькую противопехотную мину. Не "лепесток". Она называется "грибочек". Все видят голову этой штуковины. Она маленькая, напоминает грибочек. Я ее не увидел. Наступил. Произошел взрыв. Меня отбросило за дерево. Мне, наверное, по большей части повезло из-за того, что я, во-первых, наступил краем ноги: пяткой. А во-вторых, то, что меня откинуло за дерево. Если бы рядышком лег, наверное, осколков нахватался бы. Ну, слава Богу, атеистов у нас нет: остался с ногой, практически целый. Мог передвигаться. Легкая контузия.— Под обстрелами приходилось бывать?— Конечно. Под Новотроицом в ДНР. Мы тогда устанавливали РЭБы на танки, чтобы их защитить от вражеских дронов. По нам отрабатывала украинская артиллерия. У нас даже были раненые ребята.В том же месте пошли с союзниками за водой и попали под обстрел. В общем, весело было. Спаслись только благодаря тому, что ножки быстро прыгали через плиты, не замечая их.— РЭБы 2023 года, когда ты вступил в российскую армию, как-то отличаются от сегодняшних?— Большая разница. Во-первых, разница в габаритах. А что это означает? Они стали меньше, некоторые системы стали больше, но более интеллектуальными. Много сейчас их разновидностей. Есть уменьшенные версии для пехотинцев, скажем так, системы "Перехват" (название комплекса радиоэлектронной борьбы, ориентированного на перехват и нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов — прим.).Есть стационарные системы. Мы выезжаем, устанавливаем и работаем непосредственно с ними. Также мы работаем с системами перехвата. Они габаритные и стационарные. Персональные системы периодически носим сами.— Если сравнить украинские и российские системы РЭБ, то в чем их отличие? Какие лучше?— Их РЭБы подавляют больше частот, чем наши. Просто у них это дело поставлено на поток. Если бы и у нас все было поставлено на поток, то и мы бы больше частот подавляли.Они берут частоты от 100 до 7 тысяч МГц, а у нас таких джаммеров нет (глушители, которые работают в различных диапазонах частот, подавляя радиосигналы, например, для защиты от дронов или для блокировки сотовой связи — прим.). Это и понятно. На украинцев работает весь Запад и их сателлиты, а мы работаем сами. Но, слава Богу, импортозамещение у нас стало работать в разы лучше.Читайте также интервью Александра Чаленко с одним из командиров в зоне СВО Позывной "Мориарти": Спрятались от дронов на остановке, потом побежали к "буханке", но она уже догорала

