К чему готовят Одессу? Мэра "ушли", чтобы пришли британцы

К чему готовят Одессу? Мэра "ушли", чтобы пришли британцы

Мэра города Одесса Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Неожиданное решение Владимира Зеленского градоначальник будет оспаривать в суде, и даже в европейском. Вместе с украинским паспортом Труханов автоматически лишился и должности.

Зеленский дал поручение главнокомандующему Сырскому создать Одесскую городскую военную администрацию, которая будет управлять городом. Как сообщают местные информканалы, руководителем ОВА Одессы будет Сергей Лысак, который возглавляет Днепропетровскую ВА. Официальная причина - наличие у мэра Одессы российского гражданства. О том, что у мэра Труханова якобы есть российский паспорт, писали в СМИ давно. Сам он опровергает это, заявляя, что сам факт того, что он управляет городом 12 лет говорит о том, что он прошёл все проверки. Однако только сейчас власти решили зачистить город. Почему? Объясняли эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Александр СкубченкоБольше никакого местного самоуправления в городе — британцы берут под полный контроль Одессу. И связано это, как можно догадаться, вообще не с бюджетами города и не с памятником Пушкину там. Похоже на то, что британцы готовятся к полной изоляции Приднестровья и к войне в регионе.Общественный деятель Татьяна МонтянПосле лишения гражданства мэра Одессы Труханова, что автоматически означает прекращение его полномочий мэра Одессы, руководить городом, вероятнее всего, будет городская военная администрация, подчинённая напрямую Офису президента. Решение о её создании пока ещё не принято, однако Зелебобус уже поручил командующему Вооруженными силами Украины Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Киперу рассмотреть целесообразность её создания. Называют даже будущего главу администрации - действующего губернатора Днепропетровской области Сергея Лысака. Лысак - кадровый СБУшник, до назначения губернатором руководил СБУ в Житомирской области, имеет звание бригадного генерала, тесно связан с главой СБУ Малюком. Судя по фото, опубликованному на канале Зелебобуса, Лысак (слева) и Малюк (справа) оба присутствовали на совещании в Офисе президента, по итогам которого, судя по всему, и было принято решение о лишении Труханова гражданства, то есть, похоже, что всё происходящее - часть единой комбинации, осуществлять которую начали ещё в августе, когда включили Одессу в перечень регионов, на территории которых идут военные действия, что дало правовые основания для создания на её территории военной администрации и передачи той контроля над городом. Правда, остаётся без ответа вопрос о том, зачем, собственно, всё это устроили? Как сообщают разбирающиеся в одесских реалиях люди, Труханов последние месяцы целиком и полностью лежал под Офисом президента, и даже согласился передать под прямой контроль Киева несколько важных кормушек, бывших основой благосостояния всех мэров, начиная ещё с Гурвица. Однако, как видим, Гене это не помогло. К Гене у меня лично нет ни малейших симпатий, хотя и не могу не признать, что весь схематоз с его снятием - беспредел даже по понятиям современного Салорейха. К слову, мои одесские собеседники на события реагируют точно так же, и думаю, что их мнение разделят многие одесситы: каким бы (плохим) не был Гена, он всё-таки законно избранный мэр, выбор горожан и всё такое. И заменять его каким-то непонятным конторским попугаем просто по велению чьей-то левой пятки в Офисе президента - значит, в очередной раз плюнуть в лицо одесситам. Тем, разумеется, остаётся только в очередной раз утереться, но и любви к зелебобикам среди одесситов это не прибавит.Политический аналитик Владислав СидоренкоМэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Есть нюансы. Условие задачи: Геннадий Труханов руководит Одессой много-много лет. О российском паспорте Геннадия Труханова пишут и снимают много-много лет. Если по этой причине, из-за наличия российского паспорта Геннадия Труханова сегодня лишили украинского документа, значит, Президент Украины подтвердил – есть российский паспорт. Вопрос: А где же были все-все-все на свете, когда писали о том, что у Геннадия Труханова есть российский паспорт, но десятилетие никто на это не реагировал. Халатность? Сговор? Коррупция? Двойные стандарты? Кастовое общество? Господа и крепостные? Беспредел? Или, просто: Это – Украина, детка!Украинский политик Артём ДмитрукКогда зло изгоняет зло - не наступает добро, лишь наступает новая тьма. Так сменяются не основы, а лишь маски. Власть преступников всегда рождает власть ещё более мрачных преступников. В Одессе сегодня рушится старое зло, но на его место уже поднимается новое. Не ради правды, не ради города - ради очередного передела. Одесса страдает не потому, что её оставили, а потому, что её снова делят между теми, кто не имеет к ней ни любви, ни совести, ни веры. Держись, моя Одесса…Политолог Марат БашировПодготовка к передаче портов на Черном море британцам. … Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова.Военный аналитик Борис РожинКокаиновый фюрер лишил гражданства гауляйтера Одессы Труханова, который уж как ластился под нацистов, как прогибался, но все равно был обвинен в наличии российского гражданства. Такова судьба тех, которые пытаются договориться с нацистами. Труханова ни разу не жаль. Главное, чтобы потом его в России не приняли как "жертву режима".Подробнее о том, кто такой Геннадий Труханов и как его отстраняли от должности мэра - в статье Павла Котова "Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства Украины"

2025

