Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/dokazatelstv-net-isterika-est--zakharova-o-spekulyatsiyakh-danii-na-temu-rossiyskikh-bpla-nad-evropoy-1070133144.html
Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой
Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой - 15.10.2025 Украина.ру
Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой
Обвинения в "российской агрессии" со стороны европейских государств не подкрепляются какими-либо доказательствами, однако продолжают звучать. О том, как в ЕС бросаются громкими заявлениями о якобы российских БПЛА над Европой, на брифинге для журналистов 15 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-10-15T14:53
2025-10-15T15:00
эксклюзив
новости
дания
россия
европа
нато
мария захарова
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068338094_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6a083a1cce6bce39b8bd60955cc27dbd.jpg
Ранее Дания заявила, что вблизи военных объектов страны были замечены неопознанные беспилотники. На той же неделе было зафиксировано еще несколько вторжений беспилотников вблизи аэропортов и других объектов критической инфраструктуры. НАТО пообещало увеличить свое присутствие в Балтийском море после данного инцидента. Захарова отметила, что расследование правоохранительных органов Дании дела о предполагаемых полетах неопознанных беспилотников в воздушном пространстве страны все еще продолжается. "При этом официальных запросов на этот счет по дипломатическим каналам от датских властей не поступало, а руководство государства открыто признало отсутствие каких-либо доказательств причастности России к данным инцидентам", — уточнила дипломат. Несмотря на это, тезисы о "российской агрессии" активным образом используются Копенгагеном и подконтрольными ему СМИ для нагнетания антироссийской истерики, заявила Захарова. Российская сторона категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам, также добавила официальный представитель МИД РФ. "Мы рассчитываем, что Копенгаген впредь проявит ответственный подход и воздержится от шагов, чреватых усилениям напряженности на европейском контингенте", — резюмировала дипломат. Стоит напомнить, что в Европе в последнее время то и дело замечают таинственные беспилотники. Их уже видели в Германии, Румынии, Дании, Норвегии и других странах. Сбивать европейцы их не могут или не хотят, однако обвиняют во всём Россию.Кроме того, сегодня, 15 октября, Захарова ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа. Подробности в публикации Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа".
https://ukraina.ru/20251002/putin-rossiyskie-drony-ne-doletayut-do-lissabona-no-effektivno-rabotayut-na-ukraine-1069538494.html
дания
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068338094_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_62937d7070561a8d783e3d48b528788c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, дания, россия, европа, нато, мария захарова, беспилотники
Эксклюзив, Новости, Дания, Россия, Европа, НАТО, Мария Захарова, беспилотники

Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой

14:53 15.10.2025 (обновлено: 15:00 15.10.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкКиев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке "Гулливер" в Донецке, заявила Мария Захарова
Киев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке Гулливер в Донецке, заявила Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Обвинения в "российской агрессии" со стороны европейских государств не подкрепляются какими-либо доказательствами, однако продолжают звучать. О том, как в ЕС бросаются громкими заявлениями о якобы российских БПЛА над Европой, на брифинге для журналистов 15 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее Дания заявила, что вблизи военных объектов страны были замечены неопознанные беспилотники. На той же неделе было зафиксировано еще несколько вторжений беспилотников вблизи аэропортов и других объектов критической инфраструктуры. НАТО пообещало увеличить свое присутствие в Балтийском море после данного инцидента.
Захарова отметила, что расследование правоохранительных органов Дании дела о предполагаемых полетах неопознанных беспилотников в воздушном пространстве страны все еще продолжается.
"При этом официальных запросов на этот счет по дипломатическим каналам от датских властей не поступало, а руководство государства открыто признало отсутствие каких-либо доказательств причастности России к данным инцидентам", — уточнила дипломат.
Несмотря на это, тезисы о "российской агрессии" активным образом используются Копенгагеном и подконтрольными ему СМИ для нагнетания антироссийской истерики, заявила Захарова.
"Парадокс! Это происходит для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Кроме того, подобные заявления дают возможность идти к курсам милитаризации, для "выколачивания" средств на военные бюджеты", — считает Захарова.
Российская сторона категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам, также добавила официальный представитель МИД РФ.
"Мы рассчитываем, что Копенгаген впредь проявит ответственный подход и воздержится от шагов, чреватых усилениям напряженности на европейском контингенте", — резюмировала дипломат.
Стоит напомнить, что в Европе в последнее время то и дело замечают таинственные беспилотники. Их уже видели в Германии, Румынии, Дании, Норвегии и других странах. Сбивать европейцы их не могут или не хотят, однако обвиняют во всём Россию.
Российские беспилотники физически не могут долететь до Лиссабона, сообщил Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 21:54
Путин: российские дроны не долетают до Лиссабона, но эффективно работают на УкраинеПрезидент России Владимир Путин с иронией прокомментировал западные страхи о возможностях российских беспилотников, заявив, что они физически не могут достичь Лиссабона, и пошутив, что больше не будет отправлять дроны в Данию. Об этом сообщил 2 октября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, сегодня, 15 октября, Захарова ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа. Подробности в публикации Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНовостиДанияРоссияЕвропаНАТОМария Захаровабеспилотники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил глава аппарата КГГА Дмитрий Загуменный
15:39Диалог между ядерными государствами подорван: главные заявления Белоусова
15:09Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
15:04"Палитра средств" против "избирательного подхода": Захарова о различиях дипломатии России и США
15:00Пакистан ударил по столице Афганистана - видео
15:00Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится
14:56С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки
14:53Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой
14:20ВС РФ развивают наступление на Купянском направлении
14:16Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа"
13:50Авиация 11-й гвардейской армии разрушает логистику ВСУ
13:40Болотистая лужа без рыбы: украинский порт в польских руках несет угрозу Черному морю
13:38Из-за ударов ВС РФ: в Сумах и области отмечены перебои с электричеством и водоснабжением
13:27Путин делает все для обеспечения настоящего и будущего россиян - Песков
13:00Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября
12:55Одессу сдали боевикам: Поддубный раскрыл, кем является новый глава администрации
12:31Российские войска освободили Новопавловку и Алексеевку - МО РФ
12:15Противник пытается вернуть взятый ВС РФ населенный пункт: Александр Матюшин о контратаках ВСУ
12:14Хегсет прибыл в Брюссель, у ЕС "пополнение" в планах по замороженным активам РФ. Главное к этому часу
12:09Армия России освободила Алексеевку в Днепропетровской области
Лента новостейМолния