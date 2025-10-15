Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой
14:53 15.10.2025 (обновлено: 15:00 15.10.2025)
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкКиев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке "Гулливер" в Донецке, заявила Мария Захарова
Обвинения в "российской агрессии" со стороны европейских государств не подкрепляются какими-либо доказательствами, однако продолжают звучать. О том, как в ЕС бросаются громкими заявлениями о якобы российских БПЛА над Европой, на брифинге для журналистов 15 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее Дания заявила, что вблизи военных объектов страны были замечены неопознанные беспилотники. На той же неделе было зафиксировано еще несколько вторжений беспилотников вблизи аэропортов и других объектов критической инфраструктуры. НАТО пообещало увеличить свое присутствие в Балтийском море после данного инцидента.
Захарова отметила, что расследование правоохранительных органов Дании дела о предполагаемых полетах неопознанных беспилотников в воздушном пространстве страны все еще продолжается.
"При этом официальных запросов на этот счет по дипломатическим каналам от датских властей не поступало, а руководство государства открыто признало отсутствие каких-либо доказательств причастности России к данным инцидентам", — уточнила дипломат.
Несмотря на это, тезисы о "российской агрессии" активным образом используются Копенгагеном и подконтрольными ему СМИ для нагнетания антироссийской истерики, заявила Захарова.
"Парадокс! Это происходит для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Кроме того, подобные заявления дают возможность идти к курсам милитаризации, для "выколачивания" средств на военные бюджеты", — считает Захарова.
Российская сторона категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам, также добавила официальный представитель МИД РФ.
"Мы рассчитываем, что Копенгаген впредь проявит ответственный подход и воздержится от шагов, чреватых усилениям напряженности на европейском контингенте", — резюмировала дипломат.
Стоит напомнить, что в Европе в последнее время то и дело замечают таинственные беспилотники. Их уже видели в Германии, Румынии, Дании, Норвегии и других странах. Сбивать европейцы их не могут или не хотят, однако обвиняют во всём Россию.
