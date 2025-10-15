https://ukraina.ru/20251015/azerbaydzhan-gotov-podderzhivat-ukrainu--v-grazhdanskom-klyuche--ekspert-o-novom-vektore-baku-1070054544.html

"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку

"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку

Декларация о союзничестве между Москвой и Баку в условиях кризиса перестала действовать, а Азербайджан начал разыгрывать украинскую карту, демонстрируя готовность поддерживать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин

Притчин подтвердил, что текущий кризис затронул даже основополагающие документы в отношениях двух стран. "Глобально у нас есть двухсторонние соглашения, декларация о союзническом взаимодействии. Но мы видим, что в условиях политического обострения многие элементы и параметры этой декларации не действуют", — констатировал он.При этом эксперт отметил, что Баку использует в своей риторике украинский вопрос. "Другой вопрос, что Азербайджан, конечно, на этом уровне противостояния с нами разыгрывает в том числе и украинскую карту, демонстрируя, что готов поддерживать Украину — в гражданском ключе", — заявил Притчин.Он также рассказал о заявлениях некоторых местных экспертов о возможных поставках оружия Украине."В публичном поле со стороны местных экспертов звучали заявления о том, что Азербайджан в случае ухудшения отношений с Россией будет готов направлять в Киев оружие", — отметил эксперт. Но это официально не было подтверждено, отметил он."Но даже в таком случае у нас перед глазами есть пример Турции, которая поставляет вооружение в зону СВО для Украины, но никакого серьезного, позитивного для Украины вклада это не привносит", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики США — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

