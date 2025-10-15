"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку - 15.10.2025 Украина.ру
"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку
Декларация о союзничестве между Москвой и Баку в условиях кризиса перестала действовать, а Азербайджан начал разыгрывать украинскую карту, демонстрируя готовность поддерживать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Притчин подтвердил, что текущий кризис затронул даже основополагающие документы в отношениях двух стран. "Глобально у нас есть двухсторонние соглашения, декларация о союзническом взаимодействии. Но мы видим, что в условиях политического обострения многие элементы и параметры этой декларации не действуют", — констатировал он.При этом эксперт отметил, что Баку использует в своей риторике украинский вопрос. "Другой вопрос, что Азербайджан, конечно, на этом уровне противостояния с нами разыгрывает в том числе и украинскую карту, демонстрируя, что готов поддерживать Украину — в гражданском ключе", — заявил Притчин.Он также рассказал о заявлениях некоторых местных экспертов о возможных поставках оружия Украине."В публичном поле со стороны местных экспертов звучали заявления о том, что Азербайджан в случае ухудшения отношений с Россией будет готов направлять в Киев оружие", — отметил эксперт. Но это официально не было подтверждено, отметил он."Но даже в таком случае у нас перед глазами есть пример Турции, которая поставляет вооружение в зону СВО для Украины, но никакого серьезного, позитивного для Украины вклада это не привносит", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики США — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку

04:20 15.10.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Баку
Ситуация в Баку - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Декларация о союзничестве между Москвой и Баку в условиях кризиса перестала действовать, а Азербайджан начал разыгрывать украинскую карту, демонстрируя готовность поддерживать Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Притчин подтвердил, что текущий кризис затронул даже основополагающие документы в отношениях двух стран. "Глобально у нас есть двухсторонние соглашения, декларация о союзническом взаимодействии. Но мы видим, что в условиях политического обострения многие элементы и параметры этой декларации не действуют", — констатировал он.
При этом эксперт отметил, что Баку использует в своей риторике украинский вопрос. "Другой вопрос, что Азербайджан, конечно, на этом уровне противостояния с нами разыгрывает в том числе и украинскую карту, демонстрируя, что готов поддерживать Украину — в гражданском ключе", — заявил Притчин.
Он также рассказал о заявлениях некоторых местных экспертов о возможных поставках оружия Украине.
"В публичном поле со стороны местных экспертов звучали заявления о том, что Азербайджан в случае ухудшения отношений с Россией будет готов направлять в Киев оружие", — отметил эксперт. Но это официально не было подтверждено, отметил он.
"Но даже в таком случае у нас перед глазами есть пример Турции, которая поставляет вооружение в зону СВО для Украины, но никакого серьезного, позитивного для Украины вклада это не привносит", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики США — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 15:23
Титаник Каспийского моря: что значит "американский мир" для Армении и АзербайджанаТрамп разрубил кавказский узел. Так представляют мировые СМИ согласованный Арменией и Азербайджаном мир. Но так ли это?
