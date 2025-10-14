"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии - 14.10.2025 Украина.ру
"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии - 14.10.2025 Украина.ру
"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
Финансовая сторона Нобелевской премии мира содержит элемент черного юмора. Сумма в 1,2 миллиона долларов контрастирует с 50 миллионами награды "за голову Мадуро", что демонстрирует разный подход к борьбе за мир. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-14T04:20
2025-10-14T04:20
Васильев обратил внимание на денежный эквивалент награды и провел сравнение с политикой США. "Обратите внимание, в начале августа администрация США за голову [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро назначила 50 миллионов долларов. А Нобелевский комитет другого венесуэльского политического деятеля оценил в 1,2 миллиона. Понимаете тонкую иронию? Мы боремся за мир экономно, а вы своими деньгами разбрасываетесь", — заявил эксперт.Он также раскрыл второй уровень скрытого послания, заложенного в решении комитета, связав его с внешнеполитическими планами президента США Дональда Трампа. "Трамп сегодня, как говорится, борется за мир, судорожно дергается с ситуацией в Газе, и так далее. При этом Трамп в августе переименовал министерство обороны в министерство войны и вот-вот готов свергнуть Мадуро тем или иным способом, в том числе по принципу блокады с использованием вооруженных сил США", — отметил американист.По словам Васильева, премия, присужденная лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо — это прямой намек Трампу. "Дональд, если бы ты сверг Мадуро, то мы бы Мачадо не дали Премию мира. Получается, что сегодня эта награда дается не тем, кто устанавливает мир, а тем, кто свергает режимы, опираясь на вооруженные силы. То есть такой тонкий намек в виде издевки Трампу: занимайся сменой политических режимов, которую ты обещал в 2024 году", — пояснил свою мысль эксперт.Таким образом, это "тонкий намек в виде издевки Трампу", подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии

04:20 14.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Public domain
Финансовая сторона Нобелевской премии мира содержит элемент черного юмора. Сумма в 1,2 миллиона долларов контрастирует с 50 миллионами награды "за голову Мадуро", что демонстрирует разный подход к борьбе за мир. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Васильев обратил внимание на денежный эквивалент награды и провел сравнение с политикой США. "Обратите внимание, в начале августа администрация США за голову [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро назначила 50 миллионов долларов. А Нобелевский комитет другого венесуэльского политического деятеля оценил в 1,2 миллиона. Понимаете тонкую иронию? Мы боремся за мир экономно, а вы своими деньгами разбрасываетесь", — заявил эксперт.
Он также раскрыл второй уровень скрытого послания, заложенного в решении комитета, связав его с внешнеполитическими планами президента США Дональда Трампа. "Трамп сегодня, как говорится, борется за мир, судорожно дергается с ситуацией в Газе, и так далее. При этом Трамп в августе переименовал министерство обороны в министерство войны и вот-вот готов свергнуть Мадуро тем или иным способом, в том числе по принципу блокады с использованием вооруженных сил США", — отметил американист.
По словам Васильева, премия, присужденная лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо — это прямой намек Трампу. "Дональд, если бы ты сверг Мадуро, то мы бы Мачадо не дали Премию мира. Получается, что сегодня эта награда дается не тем, кто устанавливает мир, а тем, кто свергает режимы, опираясь на вооруженные силы. То есть такой тонкий намек в виде издевки Трампу: занимайся сменой политических режимов, которую ты обещал в 2024 году", — пояснил свою мысль эксперт.
Таким образом, это "тонкий намек в виде издевки Трампу", подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
9 октября, 16:34
"Я плюю на русские яхты!". Нобелевская премия по литературе остается оружием ЗападаНобелевскую премию 2025 года по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, проживающий в последние годы в Германии и Италии.
