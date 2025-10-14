https://ukraina.ru/20251014/tonkiy-namek-v-vide-izdevki-trampu--amerikanist-o-skrytom-posyle-nobelevskoy-premii-1070024549.html

"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии

Финансовая сторона Нобелевской премии мира содержит элемент черного юмора. Сумма в 1,2 миллиона долларов контрастирует с 50 миллионами награды "за голову Мадуро", что демонстрирует разный подход к борьбе за мир. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Васильев обратил внимание на денежный эквивалент награды и провел сравнение с политикой США. "Обратите внимание, в начале августа администрация США за голову [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро назначила 50 миллионов долларов. А Нобелевский комитет другого венесуэльского политического деятеля оценил в 1,2 миллиона. Понимаете тонкую иронию? Мы боремся за мир экономно, а вы своими деньгами разбрасываетесь", — заявил эксперт.Он также раскрыл второй уровень скрытого послания, заложенного в решении комитета, связав его с внешнеполитическими планами президента США Дональда Трампа. "Трамп сегодня, как говорится, борется за мир, судорожно дергается с ситуацией в Газе, и так далее. При этом Трамп в августе переименовал министерство обороны в министерство войны и вот-вот готов свергнуть Мадуро тем или иным способом, в том числе по принципу блокады с использованием вооруженных сил США", — отметил американист.По словам Васильева, премия, присужденная лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо — это прямой намек Трампу. "Дональд, если бы ты сверг Мадуро, то мы бы Мачадо не дали Премию мира. Получается, что сегодня эта награда дается не тем, кто устанавливает мир, а тем, кто свергает режимы, опираясь на вооруженные силы. То есть такой тонкий намек в виде издевки Трампу: занимайся сменой политических режимов, которую ты обещал в 2024 году", — пояснил свою мысль эксперт.Таким образом, это "тонкий намек в виде издевки Трампу", подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.

