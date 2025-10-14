https://ukraina.ru/20251014/sily-nato-ne-mogut-deystvovat-poodinochke-voennyy-ekspert-pro-yadernye-ucheniya-alyansa-1070042733.html

Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса

Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса - 14.10.2025 Украина.ру

Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса

Учения НАТО по отработке ядерных сценариев являются рутинным процессом поддержания боеготовности, а их официальные цели скрывают необходимость Альянса в отладке сложных коллективных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов

2025-10-14T05:40

2025-10-14T05:40

2025-10-14T05:40

новости

сша

россия

великобритания

нато

украина.ру

учения

военные учения

оружие

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg

Ежегодные учения НАТО, включающие сценарии применения ядерного оружия, не несут в себе ничего сверхъестественного, считает эксперт. "Так же до этого натовцы проводили учения с практическим применением химического оружия. Но это не значит, что они его планируют использовать", — отметил Леонов.Отвечая на вопрос о концепции ядерного сдерживания, он пояснил, что военные учения — это в первую очередь средство поддержания боеготовности. "Военные учения — это средство поддержания боеготовности своих сил и проверки, все ли нормально, не раздаются ли какие-нибудь тревожные звоночки", — сказал аналитик. При этом он привел официальную позицию Альянса: "Сами натовцы заявляют, что эти учения не направлены против кого-то, это дежурная фраза на официальном уровне".Неофициально же, по словам Леонова, скрывается иная цель. "Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке", — подчеркнул он, приведя в пример авианосную группу Великобритании, где эскорт составляют корабли разных стран-участниц. Эксперт резюмировал, что самостоятельные действия — удел крупных игроков: "В старые времена это были США и СССР. Сейчас это США и Россия, потому что только у нас есть крупные полигоны, на которых можно отыгрывать учения такого формата".Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251013/na-yadernyy-udar-posleduet-otvet-prokopenko-raskryl-pochemu-rossiya-neuyazvima-dlya-stsenariev-nato-1069940137.html

сша

россия

великобритания

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, великобритания, нато, украина.ру, учения, военные учения, оружие, ссср, угроза, главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитики, аналитика