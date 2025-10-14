Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса - 14.10.2025 Украина.ру
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Учения НАТО по отработке ядерных сценариев являются рутинным процессом поддержания боеготовности, а их официальные цели скрывают необходимость Альянса в отладке сложных коллективных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
2025-10-14T05:40
2025-10-14T05:40
Ежегодные учения НАТО, включающие сценарии применения ядерного оружия, не несут в себе ничего сверхъестественного, считает эксперт. "Так же до этого натовцы проводили учения с практическим применением химического оружия. Но это не значит, что они его планируют использовать", — отметил Леонов.Отвечая на вопрос о концепции ядерного сдерживания, он пояснил, что военные учения — это в первую очередь средство поддержания боеготовности. "Военные учения — это средство поддержания боеготовности своих сил и проверки, все ли нормально, не раздаются ли какие-нибудь тревожные звоночки", — сказал аналитик. При этом он привел официальную позицию Альянса: "Сами натовцы заявляют, что эти учения не направлены против кого-то, это дежурная фраза на официальном уровне".Неофициально же, по словам Леонова, скрывается иная цель. "Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке", — подчеркнул он, приведя в пример авианосную группу Великобритании, где эскорт составляют корабли разных стран-участниц. Эксперт резюмировал, что самостоятельные действия — удел крупных игроков: "В старые времена это были США и СССР. Сейчас это США и Россия, потому что только у нас есть крупные полигоны, на которых можно отыгрывать учения такого формата".Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251013/na-yadernyy-udar-posleduet-otvet-prokopenko-raskryl-pochemu-rossiya-neuyazvima-dlya-stsenariev-nato-1069940137.html
Украина.ру
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса

05:40 14.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Учения НАТО по отработке ядерных сценариев являются рутинным процессом поддержания боеготовности, а их официальные цели скрывают необходимость Альянса в отладке сложных коллективных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Ежегодные учения НАТО, включающие сценарии применения ядерного оружия, не несут в себе ничего сверхъестественного, считает эксперт. "Так же до этого натовцы проводили учения с практическим применением химического оружия. Но это не значит, что они его планируют использовать", — отметил Леонов.
Отвечая на вопрос о концепции ядерного сдерживания, он пояснил, что военные учения — это в первую очередь средство поддержания боеготовности. "Военные учения — это средство поддержания боеготовности своих сил и проверки, все ли нормально, не раздаются ли какие-нибудь тревожные звоночки", — сказал аналитик.
При этом он привел официальную позицию Альянса: "Сами натовцы заявляют, что эти учения не направлены против кого-то, это дежурная фраза на официальном уровне".
Неофициально же, по словам Леонова, скрывается иная цель. "Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке", — подчеркнул он, приведя в пример авианосную группу Великобритании, где эскорт составляют корабли разных стран-участниц.
Эксперт резюмировал, что самостоятельные действия — удел крупных игроков: "В старые времена это были США и СССР. Сейчас это США и Россия, потому что только у нас есть крупные полигоны, на которых можно отыгрывать учения такого формата".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вчера, 05:20
На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТОГлавными причинами, которые делают полномасштабную войну НАТО против России невозможной, являются статус РФ как ядерной державы и исключительная прочность ее внутреннего политического каркаса. Эти факторы исключают сценарии, успешные в других странах. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
