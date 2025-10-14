https://ukraina.ru/20251014/sily-nato-ne-mogut-deystvovat-poodinochke-voennyy-ekspert-pro-yadernye-ucheniya-alyansa-1070042733.html
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса - 14.10.2025 Украина.ру
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Учения НАТО по отработке ядерных сценариев являются рутинным процессом поддержания боеготовности, а их официальные цели скрывают необходимость Альянса в отладке сложных коллективных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
2025-10-14T05:40
2025-10-14T05:40
2025-10-14T05:40
новости
сша
россия
великобритания
нато
украина.ру
учения
военные учения
оружие
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg
Ежегодные учения НАТО, включающие сценарии применения ядерного оружия, не несут в себе ничего сверхъестественного, считает эксперт. "Так же до этого натовцы проводили учения с практическим применением химического оружия. Но это не значит, что они его планируют использовать", — отметил Леонов.Отвечая на вопрос о концепции ядерного сдерживания, он пояснил, что военные учения — это в первую очередь средство поддержания боеготовности. "Военные учения — это средство поддержания боеготовности своих сил и проверки, все ли нормально, не раздаются ли какие-нибудь тревожные звоночки", — сказал аналитик. При этом он привел официальную позицию Альянса: "Сами натовцы заявляют, что эти учения не направлены против кого-то, это дежурная фраза на официальном уровне".Неофициально же, по словам Леонова, скрывается иная цель. "Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке", — подчеркнул он, приведя в пример авианосную группу Великобритании, где эскорт составляют корабли разных стран-участниц. Эксперт резюмировал, что самостоятельные действия — удел крупных игроков: "В старые времена это были США и СССР. Сейчас это США и Россия, потому что только у нас есть крупные полигоны, на которых можно отыгрывать учения такого формата".Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251013/na-yadernyy-udar-posleduet-otvet-prokopenko-raskryl-pochemu-rossiya-neuyazvima-dlya-stsenariev-nato-1069940137.html
сша
россия
великобритания
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_bfcb006f51385281aeed03e4931b6ba6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, великобритания, нато, украина.ру, учения, военные учения, оружие, ссср, угроза, главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитики, аналитика
Новости, США, Россия, Великобритания, НАТО, Украина.ру, Учения, военные учения, оружие, СССР, угроза, Главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитики, Аналитика
Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
Учения НАТО по отработке ядерных сценариев являются рутинным процессом поддержания боеготовности, а их официальные цели скрывают необходимость Альянса в отладке сложных коллективных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Ежегодные учения НАТО, включающие сценарии применения ядерного оружия, не несут в себе ничего сверхъестественного, считает эксперт. "Так же до этого натовцы проводили учения с практическим применением химического оружия. Но это не значит, что они его планируют использовать", — отметил Леонов.
Отвечая на вопрос о концепции ядерного сдерживания, он пояснил, что военные учения — это в первую очередь средство поддержания боеготовности. "Военные учения — это средство поддержания боеготовности своих сил и проверки, все ли нормально, не раздаются ли какие-нибудь тревожные звоночки", — сказал аналитик.
При этом он привел официальную позицию Альянса: "Сами натовцы заявляют, что эти учения не направлены против кого-то, это дежурная фраза на официальном уровне".
Неофициально же, по словам Леонова, скрывается иная цель. "Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке", — подчеркнул он, приведя в пример авианосную группу Великобритании, где эскорт составляют корабли разных стран-участниц.
Эксперт резюмировал, что самостоятельные действия — удел крупных игроков: "В старые времена это были США и СССР. Сейчас это США и Россия, потому что только у нас есть крупные полигоны, на которых можно отыгрывать учения такого формата".