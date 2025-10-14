Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай" - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/pavel-leonov-o-predlozheniyakh-putina-po-dogovoru-o-snv-bylo-by-neplokho-vklyuchit-tuda-i-kitay-1070044868.html
Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай" - 14.10.2025 Украина.ру
Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
Продление ДСНВ остается взаимовыгодным для Москвы и Вашингтона, а логичным развитием договора может стать включение в него Китая для создания системы стратегической стабильности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
2025-10-14T05:10
2025-10-14T05:10
новости
китай
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
дснв
вооружения
кнр (китай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068085016_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ae444f76615fc00a2e27ed427a00cd17.jpg
Отвечая на вопрос о возможности договоренностей между Москвой и Вашингтоном, Леонов четко обозначил базовый принцип. "Договор, подписанный двумя сторонами, выгоден этим двум сторонам", — заявил эксперт.При этом он поддержал идею расширения формата договора. "Но, как вы справедливо заметили, было бы неплохо включить туда и Китай", — сказал Леонов, комментируя предложения президента России Владимира Путина по поводу продления Договора о СНВ. По его мнению, это могло бы стать новой миротворческой инициативой. "И, возможно, это будет новая инициатива Белого дома, как раз в порядке миротворческих инициатив и [президента США Дональда] Трампа, и нашего президента", — предположил исследователь. Он добавил, что такой шаг был бы разумен на фоне противостояния США и Китая в Тихоокеанском регионе. "Поэтому было бы разумно увязать и Китай, и США в единую систему сдержек и противовесов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.О том, почему Вашингтон не прекращает попытки сдержать технологическое развитие Китая — в материале Виктора Пироженко "Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250305/1061547333.html
китай
сша
вашингтон
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068085016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2117a2447e4a5a41503b57c5704837b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, дснв, вооружения, кнр (китай), договор, главные новости, новости россии, эксперты, военный эксперт, аналитики, аналитика
Новости, Китай, США, Вашингтон, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, ДСНВ, вооружения, КНР (Китай), договор, Главные новости, новости России, эксперты, военный эксперт, аналитики, Аналитика

Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"

05:10 14.10.2025
 
© AP / Ng Han Guan
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP / Ng Han Guan
Читать в
ДзенTelegram
Продление ДСНВ остается взаимовыгодным для Москвы и Вашингтона, а логичным развитием договора может стать включение в него Китая для создания системы стратегической стабильности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Отвечая на вопрос о возможности договоренностей между Москвой и Вашингтоном, Леонов четко обозначил базовый принцип. "Договор, подписанный двумя сторонами, выгоден этим двум сторонам", — заявил эксперт.
При этом он поддержал идею расширения формата договора. "Но, как вы справедливо заметили, было бы неплохо включить туда и Китай", — сказал Леонов, комментируя предложения президента России Владимира Путина по поводу продления Договора о СНВ.
По его мнению, это могло бы стать новой миротворческой инициативой. "И, возможно, это будет новая инициатива Белого дома, как раз в порядке миротворческих инициатив и [президента США Дональда] Трампа, и нашего президента", — предположил исследователь.
Он добавил, что такой шаг был бы разумен на фоне противостояния США и Китая в Тихоокеанском регионе. "Поэтому было бы разумно увязать и Китай, и США в единую систему сдержек и противовесов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
О том, почему Вашингтон не прекращает попытки сдержать технологическое развитие Китая — в материале Виктора Пироженко "Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Конончук интервью
5 марта, 11:20
Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия КитаяТрамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайСШАВашингтонВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руДСНВвооруженияКНР (Китай)договорГлавные новостиновости Россииэкспертывоенный экспертаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
05:30"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
05:29Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска
05:25Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии
05:25"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада
05:20"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
05:10Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния