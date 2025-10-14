Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
© AP / Ng Han Guan
© AP / Ng Han Guan
Продление ДСНВ остается взаимовыгодным для Москвы и Вашингтона, а логичным развитием договора может стать включение в него Китая для создания системы стратегической стабильности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Отвечая на вопрос о возможности договоренностей между Москвой и Вашингтоном, Леонов четко обозначил базовый принцип. "Договор, подписанный двумя сторонами, выгоден этим двум сторонам", — заявил эксперт.
При этом он поддержал идею расширения формата договора. "Но, как вы справедливо заметили, было бы неплохо включить туда и Китай", — сказал Леонов, комментируя предложения президента России Владимира Путина по поводу продления Договора о СНВ.
По его мнению, это могло бы стать новой миротворческой инициативой. "И, возможно, это будет новая инициатива Белого дома, как раз в порядке миротворческих инициатив и [президента США Дональда] Трампа, и нашего президента", — предположил исследователь.
Он добавил, что такой шаг был бы разумен на фоне противостояния США и Китая в Тихоокеанском регионе. "Поэтому было бы разумно увязать и Китай, и США в единую систему сдержек и противовесов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
О том, почему Вашингтон не прекращает попытки сдержать технологическое развитие Китая — в материале Виктора Пироженко "Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня" на сайте Украина.ру.
5 марта, 11:20Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия КитаяТрамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято США.
Подписывайся на