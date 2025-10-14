https://ukraina.ru/20251014/estonskaya-razvedka-do-dobra-ne-dovedet-na-khodorkovskogo-zaveli-delo-o-zakhvate-vlasti-1070092118.html

Эстонская разведка до добра не доведет. На Ходорковского* завели дело о захвате власти

Эстонская разведка до добра не доведет. На Ходорковского* завели дело о захвате власти - 14.10.2025 Украина.ру

Эстонская разведка до добра не доведет. На Ходорковского* завели дело о захвате власти

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 14 октября сообщила о возбуждении уголовного дела против беглого олигарха Михаила Ходорковского и его соратников по т.н. Антивоенному комитету, которые недавно создали свою "платформу" при Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

2025-10-14T16:59

2025-10-14T16:59

2025-10-14T17:10

эксклюзив

россия

михаил ходорковский

алексей навальный

леонид гозман

парламентская ассамблея совета европы

фсб

украина

эстония

пасе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101168/15/1011681582_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_59da64dcb9e356ce6c93d91c58c81dc4.jpg

"Учредиловка" ХодорковскогоУездный предводитель демократических сил Михаил Ходорковский продолжает из далекого далека грозить "кремлевскому режиму" и усиливать на него давление в своих соцсетях.В этом деле демократы в изгнании нашли себе нового помощника – ни много ни мало, а целого депутата парламента Эстонии Эрика-Нильса Кросса.Вообще, выбор закономерный. Сын заслуженного и народного писателя Эстонской ССР Яана Кросса, Кросс младший окончил Лондонский университет, работал дипломатом в Британии и США, а также курировал эстонские спецслужбы и помогал американцам в Ираке создавать местную разведку. Теперь этот утонченный русофоб будет курировать российских беглых оппозиционеров.В сентябре Ходорковский сообщил о первой встрече совместной контактной группы выходцев из России и руководства ПАСЕ. Было объявлено о формировании платформы российских "демократических сил" при Ассамблее, которая с 2022 года обходится без участия России.Как сообщает ФСБ, Ходорковским эта платформа позиционируется как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива российским органам власти.Дело о терроризмеОчередной креатив от Ходорковского потянул на статьи о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества и участия в нем. Помимо вожака-олигарха, в списке подозреваемых по этому делу целый сонм его видных соратников: Михаил Касьянов*, Марат Гельман**, Владимир Кара-Мурза**, Леонид Гозман**, Гарри Каспаров**, Виктор Шендерович*, Артур Смольянинов**, Екатерина Шульман* и др.Все они – члены "Антивоенного комитета России" (АКР), карманной структуры Ходорковского, которая была создана в 2022 году из уехавших в разное время из РФ представителей либерального лагеря и сочувствующих им журналистов, деятелей культуры и проч.Задачей этой организации, сообщают в ФСБ, "является насильственный захват власти и изменение конституционного строя" в России. Решением Генпрокуратуры ее деятельность признана нежелательной.В материале также упомянута т.н. берлинская декларация, которую оппозиционеры приняли в 2023 году и где прямым текстом говорится о необходимости "ликвидации" действующей в России власти.Конкуренты ХодорковскогоРоссийский демократический стан – форменный серпентарий, где идет отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть за внимание и финансы зарубежных спонсоров. Битва сия идет с переменным успехом.Демократический кружок Ходорковского при ПАСЕ – щелчок по носу конкурирующей группе, которая кучкуется вокруг остатков "Фонда борьбы с коррупцией"*** Алексея Навального**. Там тоже есть свои локальные успехи, например, Юлия Навальная** на днях получила премию немецкого женского журнала Brigitte с формулировкой "за мужество и самоотверженность" в правозащитной деятельности.Какие такие успехи на правозащитном поприще продемонстрировала оппозиционная вдова, история умалчивает. Вряд ли и она сама сумеет объяснить это.Никто, пожалуй, вообще не сможет четко пояснить, чем вообще заняты в европейских столицах все эти нигде не работающие люди, кого они представляют, от чьего имени говорят и на чьи деньги ведут свой праздный образ жизни околополитических лодырей.Под прикрытием демократизацииВсе эти "антивоенные инициативы", всевозможные форумы и съезды, координационные советы и прочие структуры российских оппозиционеров созданы с единственной целью – воспроизводить самих себя для отработки затраченных на них западных денег.Вообще, кураторам всех этих ходорковских, каспаровых, касьяновых и иже с ними не позавидуешь: сколько времени, сил и средств на них потрачено, а результат – нулевой.Действительно, какой результат могут дать люди, не просто оторванные от российских реалий, но абсолютно не понимающие тех тектонических процессов, которые идут сегодня не только вокруг конфликта России и Украины, но и в мире в целом.Более того, их апелляция к Европе и США настолько откровенна и лишена какой-либо рефлексии, что единственное, на что годны эти деятели – это быть часть оккупационного правительства в банановой республике, в которую они хотят превратить Россию под ширмой "федерализации", "демократизации" и встраивания в "цивилизованный мир".Звенящая идейная пустота, атмосфера всеобщего морального и политического падения, тотальное лизоблюдство и пресмыкательство перед хозяином – вот что сегодня представляет из себя заграничный обком российской либеральной оппозиции, где слово "либеральная" давно можно заменить на "экстремистская" и "террористическая". *Иностранный агент**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Организация, включенная в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, в какой точке пересекаются интересы Ходорковского* и Великобритании - в материале издания Украина.ру Британия нацелилась на российскую энергетику. При чем здесь Украина и Ходорковский*.

https://ukraina.ru/20250904/zachem-ukraine-ingriya-laplandiya-i-soedinennye-shtaty-sibiri-kiev-mechtaet-raschlenit-rossiyu-1068160913.html

россия

украина

эстония

киев

сша

европа

британия

берлин

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, михаил ходорковский, алексей навальный, леонид гозман, парламентская ассамблея совета европы, фсб, украина, эстония, пасе, смольянинов, киев, сша, ес, европа, британия, берлин, германия