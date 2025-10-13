https://ukraina.ru/20251013/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-vsu-popali-v-beznadezhnoe-polozhenie-v-kupyanske-i-latayut-dyry-v-1070045753.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ попали в безнадежное положение в Купянске и латают дыры в Донбассе

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

В Купянске или в огромном котле, в котором оказалась Покровско-Мирноградская агломерация, практически невозможно вести осмысленные боевые действия, потому что такое окружение перекрывает подвоз боеприпасов, снабжения, в том числе и воды, эвакуацию раненых. Части, чьи коммуникации контролируются дронами с течением времени становятся небоеспособными. Но для тех, кто попал в такое окружение в городской застройке или на пересеченной местности, сохраняется возможность выхода через поля и посадки.Но как показал опыт Угледара, как только противник выходит на открытую местность, он попадает под удары все тех же дронов, которые держат окружение, и несут тяжелые потери.Поэтому сейчас ситуация в Купянске и на всем плацдарме на восточном берегу реки Оскол для украинской армии безнадежна, потому что все коммуникации и переправы, как через сам Купянск, так и через лежащий южнее Купянск-Узловой (крупная станция, где также есть возможность пересечь Оскол), находятся под огневым контролем российских ВКС и дронов.Поэтому снабжение плацдарма на восточном берегу Оскола невозможно, как и попытки облегчить участь попавших в оперативное окружение в самом Купянске. В ближайшее время мы увидим быстрое съеживание этого плацдарма на восточном берегу, как и увеличение процента контроля жилой и промышленной застройке Купянска и прилегающих к нему урбанизированных территорий, как Купянск-Узловой.То же самое происходит и в Волчанске, хотя конфигурация фронта там не настолько печальна для украинской армии. Там город разделен на две части рекой Волчья. На северном берегу заняли всю городскую застройку российские войска. ВСУ, оттянувшись в южную часть Волчанска, пытаются удержаться за последние такие кварталы плотной застройки.Но это тоже вопрос времени, потому что, как показывает целый ряд источников, командование ВСУ снимает силы с Сумского и Харьковского направления, чтобы хоть как-то залатать дыры на Донбасском фронте возле Покровска, Константиновки и Северска, потому что по каким-то причинам украинский генштаб считает, что Донецкое направление является более приоритетным, чем приграничные районы Харьковской или Сумской области.А для нас это возможность создать ту самую буферную зону, которая необходима для того, чтобы у украинской стороны не было возможности свободно так обстреливать Белгород даже из дальнобойного вооружения, которое применялось в последних попытках вызвать блэкаут в Белгородской области.

Денис Рудометов

Денис Рудометов

