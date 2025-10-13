https://ukraina.ru/20251013/v-dolgu-ne-ostanemsya-pushilin-o-vozrozhdenii-donbassa-pomoschi-ot-bolshoy-rossii-i-vrane-ukrainy-1070044617.html
В долгу не останемся: Пушилин о возрождении Донбасса, помощи от большой России и вранье Украины
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поездки в Волноваху пообщался с журналистами и блогерами. В частности, он рассказал корреспонденту... Украина.ру, 13.10.2025
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поездки в Волноваху пообщался с журналистами и блогерами. В частности, он рассказал корреспонденту мультимедийного Украина.ру Александру Чаленко о том, как рушится украинская пропаганда, как развивается промышленность региона, а также о том, как семьи военных из других уголков России переезжают в Донбасс. ТГ-канал Дениса Пушилина: https://t.me/PushilinDenis
