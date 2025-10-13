https://ukraina.ru/20251013/v-dolgu-ne-ostanemsya-pushilin-o-vozrozhdenii-donbassa-pomoschi-ot-bolshoy-rossii-i-vrane-ukrainy-1070044617.html

В долгу не останемся: Пушилин о возрождении Донбасса, помощи от большой России и вранье Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поездки в Волноваху пообщался с журналистами и блогерами. В частности, он рассказал корреспонденту

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070044472_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4337eeac952be3d7fc004b141e0e2e34.jpg

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время поездки в Волноваху пообщался с журналистами и блогерами. В частности, он рассказал корреспонденту мультимедийного Украина.ру Александру Чаленко о том, как рушится украинская пропаганда, как развивается промышленность региона, а также о том, как семьи военных из других уголков России переезжают в Донбасс. ТГ-канал Дениса Пушилина: https://t.me/PushilinDenis

