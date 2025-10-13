https://ukraina.ru/20251013/ukraina-opuskaetsya-v-kamennyy-vek-ukrainskie-eksperty-o-tom-chto-zhdet-stranu-v-blizhayshie-nedeli-1070007559.html

Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели

В украинском экспертном сообществе обсуждают, грозит ли стране полный блэкаут, думают о том, что делать простым людям в этих условиях и имеют ли они возможность что-то сделать.

Украина уверенно идёт к блэкауту, зима будет очень тяжёлой, поскольку в мире нет единого мнения о том, как завершить конфликт, считает украинский политолог Дмитрий Спивак.По его словам, Киев будет продолжать пытаться наносить удары по российским энергообъектам, а Россия будет бить в ответ. Остаётся только надеяться на то, что "лампочка над страной не потухнет". В Верховной Раде предупреждают, что этот зимний период будет очень трудным для украинцев — но что следует из этих предупреждений, что людям делать? Тут ясности нет, никто из депутатов не говорит о том, какие шаги предпринимают власти в связи с этой угрозой."Нардепы советуют "выезжать из Киева", констатирует покинувший страну украинский журналист, блогер и общественный деятель Анатолий Шарий. Но как простые граждане могут последовать этим советам?"Блокпосты вокруг всех городов отмените, нет? Нет. Города оцеплены. Или мерзнуть, или в пехоту. Свобода выбора", - оценил ситуацию блогер.А многим и некуда бежать, не у всех есть родственники в селе, отметил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, "чёрная зима" на Украине уже началась, переживут её не все. И нынешняя власть "зелёных гнид" простым гражданам никак не поможет.Если олигархи, чиновники и часть среднего класса запаслись генераторами и прочими необходимыми вещами на случай блэкаута, то у большинства населения страны просто нет такой возможности, у людей элементарно нет на это денег, рассказал экс-нардеп в эфире одного из ютуб-каналов.Между тем, по его словам, "дальше будет хуже, это только фактически начало". Виноват Зеленский, который отказался от мирных переговоров, тем самым он "обрёк нашу страну на дальнейшее уничтожение и наших людей на страшную чёрную зиму".Недавние обстрелы показали, что нормальной защиты объектов энергосистемы нет, инфраструктуру не готовили к таким ударам, возникает вопрос, куда ушли деньги, почему до сих пор на свободе люди, которые отвечают за это, сказал экс-нардеп.Но всё это можно было предвидеть. Скитающийся по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы", в своём видеоблоге поздравил "кастрюль" с очередным успехом в десоветизации, подчеркнув, что большая часть украинских энергообъектов были построены при при советской власти или по советским проектам."Уверен, что вам будет лучше без них, без этого "совка", - сказал блогер, напомнив, как радовались эти самые "кастрюли", когда подрывали ЛЭП, прерывая энергоснабжение Крыма. Впрочем, Колобок отметил, что он не будет злорадствовать, но констатировал, что до полного блэкаута подконтрольной Киеву части Украины "осталось недели две системных ударов".По мнению блогера, "раскастрюливание" и прозрение придёт с холодом, голодом и отсутствием телемарафона. Но прозреют не все. А те, кто получают выгоду от войны, сейчас просто празднуют — война продолжается и набирает обороты.В свою очередь, Спивак заявил, что воевать с Россией приходится только самим украинцам, вступиться за Украину Европа не торопится, коалиция желающих всё никак не сложится. А вот украинские СМИ европолитики готовы финансировать вместо выбывшего (как будто бы — ред.) спонсора USAID."И вот они сейчас будут выделять гранты "независимым" украинским СМИ. Цель — укрепить независимую журналистику в Украине", - сказал политолог, добавив, что в списке грантоедов "будут всё те же", и никто почему-то не задумывается, от кого "независима" такая журналистика и почему вообще кто-то должен платить деньги украинским СМИ."Запомните, друзья, кто платит деньги, тот заказывает музыку", - подчеркнул Спивак в эфире канала UkrLife.TV, пояснив, что многие украинские СМИ долгие годы работали на Сороса, а теперь будут работать на новых спонсоров (или всё на тех же, просто под другой вывеской).Будут работать на войну, поскольку она, судя по всему, продолжится.Шансы завершить военные действия были, начиная со Стамбула, да и теперь Трамп искренне пытается завершить конфликт, но он часто путает "шашечки" и "ехать", полагает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, завершить конфликт не получается потому, что без больших переговоров по вопросам формирования нового миропорядка, причём, с учётом интересов всех игроков, это вряд ли реально.Не стоит забывать и о европейских поджигателях. Депутат украинского парламента V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров считает, что руководители Евросоюза на самом деле не хотят перерастания украинского конфликта в прямое столкновение ЕС с Россией, поскольку они к этому не готовы, но они используют Украину как инструмент для ослабления РФ, а расплачиваются за это простые люди.И платить приходится дорого, заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский экономист и политолог Олег Соскин. Он в своём видеоблоге прокомментировал результаты недавних ударов ВС РФ по энергообъектам киевского режима, в результате чего Киев и ряд других городов и целых регионов страны фактически погрузились на какое-то время во тьму.Эксперт напомнил, что этого вполне можно было избежать, ведь президент РФ Владимир Путин предлагал Зеленскому приехать на переговоры, но тот не захотел. И вот результат: "Нет уже развитой Украины, есть руина".Нанятые народом менеджеры (по Конституции народ является источником власти) не могут вывести Украину из кровавой мясорубки, пора это понять, в частности, это должны понять и крупные собственники, интересам которых наносится ущерб, сказал Соскин. Он подчеркнул, что Зеленский, судя по всему, не может действовать самостоятельно, он полностью подчиняется командам из Лондона.И что в результате?"Все страны работают сейчас над тем, чтобы хорошо жить, чтобы богатства было больше. Украина работает над тем, чтобы хотя бы свет был и вода была, и тепло, чтобы канализация была, то есть, идёт опускание в каменный век...", - заявил экс-советник Кучмы.По его словам, расчёт Банковой на помощь от "всего мира" может не оправдаться, ведь Трамп отправлял Зеленского договариваться, но тот не захотел. Все могут договариваться, а Зеленский - нет, удивился экс-советник.Зеленский надеется на то, что после таких ударов по украинской энергетике, Трамп изменит свою позицию, вмешается, но эта надежда вряд ли оправдается, украинцам надо готовиться к худшему, считает эксперт.Тем более, что миролюбие Трампа вполне может быть показным. Как информирует портал Axios со ссылкой на два источника, в субботу Трамп и Зеленский обсудили в телефонном разговоре возможность получения Киевом ракет "Томагавк". Было ли принято какое-то окончательное решения, источники не сообщили.Ранее в Кремле указывали, что поставки "Томагавков" киевскому режиму будут означать новый виток эскалации, поскольку такие ракеты существуют и в ядерном исполнении. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ответом станет усиление российской ПВО.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, а так же внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе И в материале Сергея Зуева "Если Украина – страна-полигон, то ядерный удар по ней выглядит вполне логично. Эксперты о происходящем"

