https://ukraina.ru/20251012/esli-ukraina--strana-poligon-to-yadernyy-udar-po-ney-vyglyadit-vpolne-logichno-eksperty-o-proiskhodyaschem-1069981351.html

Если Украина – страна-полигон, то ядерный удар по ней выглядит вполне логично. Эксперты о происходящем

Если Украина – страна-полигон, то ядерный удар по ней выглядит вполне логично. Эксперты о происходящем - 12.10.2025 Украина.ру

Если Украина – страна-полигон, то ядерный удар по ней выглядит вполне логично. Эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе обсуждают, нужен ли Зеленскому ядерный удар по Украине, спасёт ли режим какое-нибудь "чудо-оружие" и сколько ещё продлится агония.

2025-10-12T06:11

2025-10-12T06:11

2025-10-12T06:11

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

кость бондаренко

ес

сизо

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058194872_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fcee75493ad3518ed5a1d5f389dedac7.jpg

Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что некие компромиссы могут быть Киевом и Москвой достигнуты, но вопрос в том, кто будет посредником? Президент Белоруссии Лукашенко? По мнению эксперта, он в данной ситуации скорее не посредник, а парламентёр. Но и со стороны Запада посредников отыскать сложно, ведь можно назвать тех, кто был заинтересован в этой войне и подталкивал к войне Украину — это США и их европейские союзники.Политолог добавил, что "они тоже играют свою игру, сейчас это две разные игры"."Поэтому речь идёт не только о том, чтобы найти общий знаменатель в отношениях между Россией и Украиной, речь ещё идёт о том, чтобы найти общий знаменатель по украинско-российскому вопросу, дальнейшего отношения к войне в Украине между США и Европой", — сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.По мнению эксперта, в этом "Лукашенко точно не может быть посредником".Бондаренко также отметил, что в ЕС партия войны пока не смогла убедить все государства в необходимости продолжения полноценной поддержки Украины, а ряд стран даже подняли вопрос о том, что необходимо сейчас нормализовать отношения с РФ — "во избежание разных экономических, энергетических и прочих неожиданностей". Их тоже не поддержало большинство, но не получили поддержки большинства и те, кто ратует за продолжение войны.Сама же эта война идёт между Западом и Россией, а Украина является лишь площадкой, считает политолог. Поэтому, по его словам, вряд ли будут бить по украинской территории ядерными боеголовками, "это было бы странно", поскольку в Москве прекрасно понимают, где находится настоящий противник — так зачем же бить по Украине?В Киеве просто запугивают население вероятностью ядерных ударов, в РФ тоже появляются заявления о необходимости применения ЯО, и всё это вызывает нервозность в среде европейских политиков. Что до Зеленского, то ему необходима эскалация, поскольку, как только война закончится, он никому не будет нужен; война для него — способ самосохранения, сказал Бондаренко.Он добавил, что "следующий президент Украины будет такой же марионеткой, у нас не будет самостоятельного всенародно избранного президента, который бы удовлетворял интересы украинского народа"."Поэтому вопрос, зачем одну марионетку менять на другую", — сказал политолог. Он напомнил, что в 2019 году такая замена марионеток уже состоялась, поскольку все хотели жить мирно."Но это не наша война, не украинцы и не русские являются продюсерами войны, поэтому Зеленский мог идти с любой программой, любой мог идти с этой программой, и он бы не остановил эту войну, потому что война была запланирована совершенно другими людьми", — считает Бондаренко.По его словам, Зеленский знал, что будет война, знал, на что подписывается, а окончательно ему всё объяснили в октябре 2020 года, когда он съездил в Лондон и встретился с уже бывшим главом МИ-6 Ричардом Муром. Украина уже под внешним управлением.А зачем эта война? Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский сослался на главу НБУ Андрея Пышного, который "заявил о том, что международная финансовая помощь — это "плата за услуги по безопасности""."То есть никакой освободительной цели война на Украине уже не преследует. Это официально страна-щит, или страна-торпеда против РФ, которая отлавливает своих граждан в обмен на финпомощь Запада. Это теперь государственная экономическая модель", — написал нардеп в своём блоге.Да это уже и не новость. Кстати, опальный нардеп не исключает применения ядерного оружия в текущем конфликте. По его мнению, "если рассматривать Украину как страну-полигон, которой она уже является официально, то применение по полигону ядерного оружия в качестве испытания — логичный финал применения на этом полигоне всех других видов вооружения".Остаётся только надеяться на то, что до этого всё же не дойдёт.Но как знать. Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что Зеленскому для выбивания "Томагавков" нужна эскалация и напоминает, что в ОП "на протяжении войны раз за разом проворачивают тот же трюк с новой вундервафлей: "Байрактары", "Леопарды", "Абрамсы", "Хаймарсы" и "Атакамсы", F-16 и многое другое".Теперь вот "Томагавки"."Этим нехитрым приемом Банковая добивается важной цели — передача новых и новых вооружений отрезает путь к миру.Вы думаете, Зе и Генштаб не знают, что эти передачи не переломят ситуацию на фронте? Знают. Но цель в другом, и она ОП достигается", — констатируют авторы канала.Ситуация осложняется и в тылу: после недавних ударов ВС РФ по объектам энергетики жители многих городов на подконтрольной киевскому режиму территории это ощутили.При этом Россия не относится к Украине как к врагу, о чём говорит хотя бы тот факт, что она ведёт не полномасштабную войну, а проводит спецоперацию, то есть действует ограниченными силами и средствами, считает экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.В эфире одного из каналов он отметил, что на самом деле РФ может сделать в военном плане гораздо больше, чем делает сейчас в ходе СВО, это понимают все, а "эскалацией на самом деле управляет Украина". И чем больше Киев задирает планку (нанося, например, удары по российским НПЗ), тем серьёзнее ответные удары, тем больший ущерб наносится самой Украине.Вообще, по словам политика, ситуация сейчас выглядит так: "Мы (РФ и Украина — ред.) стираем свой потенциал друг о друга". Восстанавливаться придётся долго. Кому это выгодно, легко догадаться. При этом Мураев выразил уверенность в том, что нынешний кризис когда-то закончится, и через какое-то время Россия и Украина вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовЕщё на эту тему — Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, кость бондаренко, ес, сизо, рада