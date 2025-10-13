Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"
Наступающий период дождей и осенней распутицы внесет серьезные коррективы в действия обеих сторон на фронте. В первую очередь изменения затронут применение БПЛА и возможности по переброске сил и средств по грунтовым дорогам. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"Стоит заметить, что свою роль может сыграть и погода, ведь сейчас, судя по всему, приходит неустойчивый сезон. Наступает период дождей и осенней распутицы. Это внесёт свои коррективы в действия и обороняющихся, и наступающих", — прогнозирует Алехин.
Автор детализирует: "В первую очередь изменится фактор применения дронов. В дождливую погоду и в условиях сильного ветра массово их применять не получится. Это понимаем и мы, и противник".
В связи с этим, как отмечает Алехин, "поэтому в ход здесь идёт ствольная полевая артиллерия и тяжёлые дроны, которые более устойчивы к ветру".
"Во вторую очередь, ВСУ лишатся возможности перебрасывать свои дополнительные силы и средства по грунтовым и лесным дорогам. Это особенно важно вокруг Купянска, особенно на южных и западных участках города", — подчеркивает автор, указывая на дополнительные сложности, с которыми столкнется противник.
