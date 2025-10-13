https://ukraina.ru/20251013/polkovnik-alekhin-pro-osennyuyu-rasputitsu-v-khod-zdes-idut-tyazhelye-drony-i-stvolnaya-artilleriya-1069959156.html

Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"

Наступающий период дождей и осенней распутицы внесет серьезные коррективы в действия обеих сторон на фронте. В первую очередь изменения затронут применение БПЛА и возможности по переброске сил и средств по грунтовым дорогам. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин

Автор детализирует: "В первую очередь изменится фактор применения дронов. В дождливую погоду и в условиях сильного ветра массово их применять не получится. Это понимаем и мы, и противник". В связи с этим, как отмечает Алехин, "поэтому в ход здесь идёт ствольная полевая артиллерия и тяжёлые дроны, которые более устойчивы к ветру"."Во вторую очередь, ВСУ лишатся возможности перебрасывать свои дополнительные силы и средства по грунтовым и лесным дорогам. Это особенно важно вокруг Купянска, особенно на южных и западных участках города", — подчеркивает автор, указывая на дополнительные сложности, с которыми столкнется противник.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.

