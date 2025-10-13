https://ukraina.ru/20251013/delo-o-finansirovanii-terrorizma-zaveli-na-moskvicha-kotoryy-perevel-inoagentu-dengi-dlya-vsu-1070026059.html

Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ

Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ

Задержан москвич, обвиняемый в финансировании терроризма посредством денежных переводов иноагенту. Об этом 13 октября сооьщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко

Московскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). "По данным следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года фигурант в целях финансирования Вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, осуществил денежные переводы в криптовалюте по реквизитам, указанным Аркадием Бабченко*, в размере свыше 60 тыс. рублей", - рассказали в СК. Преступную деятельность мужчины выявили и пресекли в ходе совместной работы следователи столичного Следственного комитета и оперативники правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии. Задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. *Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов и включён Минюстом России в перечень иностранных агентовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

