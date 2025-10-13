Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ - 13.10.2025 Украина.ру
Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ
Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ - 13.10.2025 Украина.ру
Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ
Задержан москвич, обвиняемый в финансировании терроризма посредством денежных переводов иноагенту. Об этом 13 октября сооьщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко
Московскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). "По данным следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года фигурант в целях финансирования Вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, осуществил денежные переводы в криптовалюте по реквизитам, указанным Аркадием Бабченко*, в размере свыше 60 тыс. рублей", - рассказали в СК. Преступную деятельность мужчины выявили и пресекли в ходе совместной работы следователи столичного Следственного комитета и оперативники правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии. Задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. *Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов и включён Минюстом России в перечень иностранных агентовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, аркадий бабченко, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, криминал, уголовное дело, иноагент, терроризм, криптовалюта, всу
Новости, Россия, Украина, Аркадий Бабченко, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, криминал, уголовное дело, иноагент, терроризм, криптовалюта, ВСУ

Дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел иноагенту деньги для ВСУ

12:52 13.10.2025 (обновлено: 13:03 13.10.2025)
 
© Фото : СК РФ
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : СК РФ
Задержан москвич, обвиняемый в финансировании терроризма посредством денежных переводов иноагенту. Об этом 13 октября сооьщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко
Московскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
"По данным следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года фигурант в целях финансирования Вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, осуществил денежные переводы в криптовалюте по реквизитам, указанным Аркадием Бабченко*, в размере свыше 60 тыс. рублей", - рассказали в СК.
Преступную деятельность мужчины выявили и пресекли в ходе совместной работы следователи столичного Следственного комитета и оперативники правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии.
Задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
*Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов и включён Минюстом России в перечень иностранных агентов
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостейМолния