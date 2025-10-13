https://ukraina.ru/20251013/atakovali-neftebazu-i-zhilye-doma-pvo-sbila-bolee-sotni-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1070009836.html

Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией

Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией - 13.10.2025 Украина.ру

Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 103 беспилотника ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-13T07:42

2025-10-13T07:42

2025-10-13T07:42

новости

крым

сергей аксенов

россия

ростовская область

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 40 сбили над Крымом, 26 над территорией Астраханской области, 19 над акваторией Черного моря, 14 над Ростовской областью, два над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о падении БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве, в результате чего пострадали два человека.Позже он уточнил, что ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах региона.Он добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание.Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в соцсетях.Подробнее об атаке — в материале Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. ПВО отразили массированную атаку — Аксёнов на сайте Украина.ру.

крым

россия

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сергей аксенов, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, минобороны