Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 103 беспилотника ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-13T07:42
2025-10-13T07:42
2025-10-13T07:42
новости
крым
сергей аксенов
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
минобороны
крым
россия
ростовская область
новости, крым, сергей аксенов, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Крым, Сергей Аксенов, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 103 беспилотника ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над Крымом, 26 над территорией Астраханской области, 19 над акваторией Черного моря, 14 над Ростовской областью, два над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о падении БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве, в результате чего пострадали два человека.
Позже он уточнил, что ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах региона.
"Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было", - написал Слюсарь в телеграм-канале.
Он добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в соцсетях.