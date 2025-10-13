Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/atakovali-neftebazu-i-zhilye-doma-pvo-sbila-bolee-sotni-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1070009836.html
Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией
Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией - 13.10.2025 Украина.ру
Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 103 беспилотника ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-13T07:42
2025-10-13T07:42
новости
крым
сергей аксенов
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 40 сбили над Крымом, 26 над территорией Астраханской области, 19 над акваторией Черного моря, 14 над Ростовской областью, два над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о падении БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве, в результате чего пострадали два человека.Позже он уточнил, что ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах региона.Он добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание.Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в соцсетях.Подробнее об атаке — в материале Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. ПВО отразили массированную атаку — Аксёнов на сайте Украина.ру.
крым
россия
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, сергей аксенов, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Крым, Сергей Аксенов, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией

07:42 13.10.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 103 беспилотника ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над Крымом, 26 над территорией Астраханской области, 19 над акваторией Черного моря, 14 над Ростовской областью, два над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской областью и территорией Республики Калмыкия.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о падении БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве, в результате чего пострадали два человека.
Позже он уточнил, что ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах региона.
"Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было", - написал Слюсарь в телеграм-канале.
Он добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в соцсетях.
Подробнее об атаке — в материале Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. ПВО отразили массированную атаку — Аксёнов на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымСергей АксеновРоссияРостовская областьВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:42Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией
07:18Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
04:45"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
04:44В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть
04:44Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
04:41Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:40"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
04:30"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
Лента новостейМолния