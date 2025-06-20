https://ukraina.ru/20250620/usik-v-gollivude-putin-v-prostokvashino-divo-mira-v-gruzii-sobytiya-kultury-1064064052.html

Усик в Голливуде, Путин в Простоквашино, "Диво мира" в Грузии. События культуры

Усик в Голливуде, Путин в Простоквашино, "Диво мира" в Грузии. События культуры - 20.06.2025 Украина.ру

Усик в Голливуде, Путин в Простоквашино, "Диво мира" в Грузии. События культуры

Культурная неделя оказалась богатой на интересные события с предвыборной подоплёкой. Но поскольку впереди лето, то не обошлось и без видеообзора самых интересных мест для отдыха и туризма, завернутого в обёртку необычного кинофестиваля. Так что зритель может выбрать, что ему по душе: политические бои, ностальгические мульты или рекламные ролики

2025-06-20T04:52

2025-06-20T04:52

2025-06-20T04:52

культура

эксклюзив

культура

россия

украина

грузия

александр усик

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

снг

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Чемпион по боксу Усик будет кулаками пробивать путь в политику?На Украине вышел трейлер биографической спортивной драмы "Несокрушимый" (The Smashing Machine), где одну из главных ролей исполнил украинский боксер-чемпион Александр Усик. Правда, в фильме его задача оттенять американского спортсмена, а не вести самостоятельную роль. Что ж, все как в реальной жизни, где Украина и её знаковые персоны всегда выступают на подтанцовке у "носителей демократических ценностей".В центре сюжета фильма – звезда MMA и UFC, абсолютный чемпион Марк Керр, пик карьеры которого пришелся на 1990-е годы. Его боялись соперники на ринге и обожали в медиа, которые, собственно, и прозвали его "крушащей машиной". Но за кулисами царил совсем другой мир – борьба с болью, зависимость от наркотиков, давление славы. Фильм показывает взлеты и падения легенды спорта, его братство с соперниками и судьбоносный бой с украинским боксером, который изменил всё.Как раз Усик и сыграл кикбоксера Игоря Волчанчина (интересно, режиссёры специально выбрали украинскому спортсмену русскую фамилию?), который дважды побеждал несокрушимого Керра. В общем, традиционная голливудщина где намешано всего понемногу: спорт, кровь, наркотики, страсть, борьба с последствиями применения стероидов, ну и русский (украинский) след – как-же без него.Кинокритики отмечают, что даже "если вы не знаете, кто такой Марк Керр, не интересуетесь ММА, а фраза "чемпион UFC" ничего не говорит, всё равно рекомендуем ленту к просмотру. "Крушащая машина" – это интересный рассказ о непростой судьбе звезды из конца 90-х годов".Похоже все режиссёры мира ударились в ностальгию по "непростым 90-м": в России выходит "Слова пацана", в Америке "Крушащая машина". Может, потому, что на фоне нынешних войн, трагедий, геополитических разломов отсыл на 30 лет назад спасает от реальности?Но это для зрителей. А для новоиспеченных голливудских актёров типа Усика это не только очередная попытка стать своим для американцев, но и инструмент для достижения политических целей. Усик уже несколько раз намекал на свои президентские амбиции и заявлял о возможном участии в президентских выборах на Украине. Так что фильм, который выйдет на украинские экраны в октябре 2025 года вполне может быть использован кандидатом Усиком как рекламный ролик – ведь в центре сюжета украинский "козак" побеждает всех, даже американскую звезду ММА.Весьма символично в свете сложных отношений Зеленского и Трампа. Ну и вообще, чем чемпион Усик хуже боксера Кличко, который уже 10 лет управляет Киевом? Украинским неприхотливым избирателям такое должно зайти, да и американским кукловодам Усика – тоже. Такое вот кино…В обнимку с Матроскиным: "Союзмультфильм" пообещал освежить "Ну погоди!" и внедрить Путина в новые серии "Простоквашино"НТВ, киностудия "Союзмультфильм" и производственный центр "Темп" объединили усилия для создания полнометражной игровой адаптации культового советского мультика "Ну, погоди!". Видимо, предполагается осовременить Волка и Зайца так же, как и Чебурашку, который между прочим стал самым кассовым мультипликационным фильмом в истории российского кино.Зрители с нетерпением ждут "Чебурашку-2", а на подходе уже и полнометражный художественный фильм по мотивам детища Котеночкина и Курляндского. Договор о съемках римейка "Ну, погоди" заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва. Это уже подчёркивает стратегическое значение культурного продукта в государственной повестке.Предполагается, что фильм о приключениях Волка и Зайца выйдет в прокат в 2028 году. Его запуск не просто дань ностальгии, но и шаг в сторону реанимации советского культурного кода, только через современный контент. Интересная идея, которая придётся по душе и отцам, и дедам, и, надеемся, детям. Ведь речь идёт не просто о втором дыхании советского мультика, новый фильм должен стать очередным обращением к семейным ценностям, сюжетам, которые объединяют целые поколения. Таким себе "нашим ответом" Симпсонам и Адамсам.К слову, инициаторы римейка уже заговорили о том, что фильм "Ну, погоди" открывает возможности для международного проката, демонстрации в странах СНГ. Вот вам и ещё одна задача мультипликационного блокбастера: сформировать позитивный образа российского кино и мультмедиа после чернокожей Русалочки или геев-медведей.Но вот приезжающий в Простоквашино Путин – это уже для внутреннего употребления. В новом российском ремейке "Простоквашино" может появиться Владимир Владимирович."Там еще должен появиться президент, в "Простоквашино" - он должен там приехать, мы его нарисуем. И, на самом деле, это, конечно, станет самой популярной мягкой силой, которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт", – заявила глава "Союзмультфильма" Юлия Слащёва. Озвучить президента уже готов комик из Камеди Клаб Дмитрий Грачев. А что? Опыт у него уже есть: артист играл роль главы государства в фильмах и комедийных скетчах.Правда, серьезные политологи скептически отнеслись к идее отождествления Путина с героем мультика, а вот спикер Кремля Песков сообщил, что появление образа Путина в мультфильме согласования с Кремлем не требует. И тем самым дал создателям "путинского Простоквашино" зелёный свет. Не исключено, что вопрос был оговорен заранее и просто "выстрелил" в рамках ПМЭФ. Где-то заплакал от зависти в уголке президент Голобородько…Взглянуть на дивный мир: в Грузии стартовал видеофестиваль туристических фильмовВ Тбилиси открылся кинофестиваль "Диво Мира" — это второй этап международного фестиваля туристических видео. Вполне логично говорить и показывать кино о достопримечательностях Сакартвело для тех, кто специализируется на отдыхе и путешествиях, и включает Грузию в свои маршруты.Это не традиционный кинопоказ, а скорее новая площадка, объединяющая заказчиков и исполнителей туристической сферы. Согласитесь, что соблазнить будущего туриста экзотикой Сингапура или белорусскими драниками – немалое искусство. Поэтому участники фестиваля на этот раз не солидные режиссёры, а видеоблогеры, телеканалы, туристические организации, музеи и отели из 15 стран. В гостеприимной Мцхете собрались представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Катара, Китая, ОАЭ, России, Сингапура, Таиланда, Турции – в общем из стран с большими туристическими традициями и опытом.Участники будут делиться информацией о самых удивительных и популярных событиях и местах отдыха в мире туризма, уникальных достопримечательностях, наиболее интересных объектах в регионах России и стран Евразийского экономического содружества, которые вызывают интерес как у российских, так и у зарубежных любителей путешествий. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Кстати, эти слова стали негласным девизом фестиваля – ведь в последнее время одним из ключевых инструментов маркетинга становятся аудиовизуальные коммуникации. Вот они и будут "сражаться" в 20 номинациях фестиваля, а известные эксперты помогут конкурсантам в улучшении их видеопроектов. И совсем не исключено, что ролик рязанского видеоблогера станет туристической рекламой в ОАЭ, а взгляд на красоты России режиссёрами телеканала Al Jazeera Dokumentary позволит по новому взглянуть на Карелию или Алтай туристам из арабских стран."Диво мира" – новый формат коммуникаций на фоне усиления цензуры и идеологического давления в западном культурном пространстве. Здесь нет штампов, политического диктата или навязчивой рекламы "истинных ценностей". Настоящая ценность – это взаимообмен наработками, выстраивание архитектуры сближения стран СНГ и Евразии через демонстрацию уникальных традиций и заповедных мест разных регионов.Грузия в этом случае не только принимающая сторона, но и культурно-туристический хаб для объединения туристического потенциала разных стран.О событиях в мире культуры на прошлой неделе - в статье Елены Кирюшкиной ""Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры"

https://ukraina.ru/20240520/1055168014.html

https://ukraina.ru/20240122/1052822128.html

https://ukraina.ru/20250619/integratsiya-cherez-turizm-i-sotspodderzhku-kaptelinina-rasskazala-kak-gosduma-razvivaet-novorossiyu-1064028670.html

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эксклюзив, культура, россия, украина, грузия, александр усик, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), снг, кино, фильм, туризм, фестиваль, президентские выборы, мультфильм, мультипликация, бокс