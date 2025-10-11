Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова
ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия практически по всем направлениям в зоне СВО, о чем начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"Войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям", — доложил Верховному главнокомандующему Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба подчеркнул, что "основные усилия противник сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления российского наступления", рассказал Алехин.
Эксперт также отметил, что в результате успешных действий российских войск "освобождены ряд населённых пунктов, к примеру, Фёдоровка (ДНР) и Нововасильевское (Запорожская область)".
При этом "начальник Генштаба ВС РФ сообщил о ликвидации заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища и окружении Родинского (севернее Димитрова/Мирнограда), в котором ведётся зачистка", подчеркнул полковник запаса.
По словам Алехина, эти населенные пункты расположены в зоне ответственности группировки войск "Юг", где российские подразделения демонстрируют высокую эффективность боевой работы.
