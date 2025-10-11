Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова - 11.10.2025 Украина.ру
Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова
Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова - 11.10.2025 Украина.ру
Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова
ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия практически по всем направлениям в зоне СВО, о чем начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
2025-10-11T05:30
2025-10-11T05:30
"Войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям", — доложил Верховному главнокомандующему Валерий Герасимов. Начальник Генштаба подчеркнул, что "основные усилия противник сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления российского наступления", рассказал Алехин.Эксперт также отметил, что в результате успешных действий российских войск "освобождены ряд населённых пунктов, к примеру, Фёдоровка (ДНР) и Нововасильевское (Запорожская область)". При этом "начальник Генштаба ВС РФ сообщил о ликвидации заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища и окружении Родинского (севернее Димитрова/Мирнограда), в котором ведётся зачистка", подчеркнул полковник запаса.По словам Алехина, эти населенные пункты расположены в зоне ответственности группировки войск "Юг", где российские подразделения демонстрируют высокую эффективность боевой работы.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин, Владимир Путин

Войска наступают по всем направлениям: полковник Алехин о докладе Герасимова

05:30 11.10.2025
 
ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия практически по всем направлениям в зоне СВО, о чем начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий автор издания Украина.ру Геннадий Алехин
"Войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям", — доложил Верховному главнокомандующему Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба подчеркнул, что "основные усилия противник сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления российского наступления", рассказал Алехин.
Эксперт также отметил, что в результате успешных действий российских войск "освобождены ряд населённых пунктов, к примеру, Фёдоровка (ДНР) и Нововасильевское (Запорожская область)".
При этом "начальник Генштаба ВС РФ сообщил о ликвидации заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища и окружении Родинского (севернее Димитрова/Мирнограда), в котором ведётся зачистка", подчеркнул полковник запаса.
По словам Алехина, эти населенные пункты расположены в зоне ответственности группировки войск "Юг", где российские подразделения демонстрируют высокую эффективность боевой работы.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы" на сайте Украина.ру.
О боевом братстве, наградах и штурме Авдеевки — в материале Александра Чаленко Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
