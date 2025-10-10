https://ukraina.ru/20251010/pyatnichnoe-10-oktyabrya-v-oslo-nazovut-laureata-nobelevskoy-premii-mira-2025-goda-1069903797.html

Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года

Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года

Нобелевский комитет в Осло назовёт имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года в пятницу 10 октября. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Лауреат или лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены 10 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло, Норвегия. Для справки: рекордное количество номинаций — 376 кандидатов — было зафиксировано в 2016 году.На Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуто 338 номинантов. Выдвижение проходило в разных странах. Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы считаются выше. В сентябре Трамп выступил на Генассамблее ООН и заявил, что за семь месяцев на посту президента США положил конец семи вооружённым конфликтам. В октябре он заявил, что конфликт на Украине оказался очень сложным. Также в этом месяце Израиль заявил о важнейшем вкладе Трампа в прекращении войны с палестинской группировкой ХАМАС в Газе. Нобелевский комитет может не назвать лауреата премии мира. Также есть вероятность, что назван будет другой кандидат или общественная организация. В этом случае политологи не исключают, что Белый дом накажет Норвегию торговыми санкциями. Выступление Трампа в ООН стало объявлением войны глобалистам. Подробнее — в материале "Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

