Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года
Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года
Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года - 10.10.2025 Украина.ру
Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года
Нобелевский комитет в Осло назовёт имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года в пятницу 10 октября. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
2025-10-10T09:29
2025-10-10T10:32
новости
осло
норвегия
сша
дональд трамп
хамас
украина.ру
сво
международные отношения
международная политика
Лауреат или лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены 10 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло, Норвегия. Для справки: рекордное количество номинаций — 376 кандидатов — было зафиксировано в 2016 году.На Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуто 338 номинантов. Выдвижение проходило в разных странах. Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы считаются выше. В сентябре Трамп выступил на Генассамблее ООН и заявил, что за семь месяцев на посту президента США положил конец семи вооружённым конфликтам. В октябре он заявил, что конфликт на Украине оказался очень сложным. Также в этом месяце Израиль заявил о важнейшем вкладе Трампа в прекращении войны с палестинской группировкой ХАМАС в Газе. Нобелевский комитет может не назвать лауреата премии мира. Также есть вероятность, что назван будет другой кандидат или общественная организация. В этом случае политологи не исключают, что Белый дом накажет Норвегию торговыми санкциями. Выступление Трампа в ООН стало объявлением войны глобалистам. Подробнее —&nbsp;в материале "Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
осло
норвегия
сша
Украина.ру
2025
Украина.ру
Новости
Украина.ру
Украина.ру
новости, осло, норвегия, сша, дональд трамп, хамас, украина.ру, сво, международные отношения, международная политика, нобелевская премия, мир, война, война на украине, премия
Новости, Осло, Норвегия, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Украина.ру, СВО, международные отношения, Международная политика, Нобелевская премия, мир, война, война на Украине, премия

Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года

09:29 10.10.2025 (обновлено: 10:32 10.10.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Украина.ру
Нобелевский комитет в Осло назовёт имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года в пятницу 10 октября. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
Лауреат или лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены 10 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло, Норвегия. Для справки: рекордное количество номинаций — 376 кандидатов — было зафиксировано в 2016 году.
На Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуто 338 номинантов. Выдвижение проходило в разных странах.
Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы считаются выше.
В сентябре Трамп выступил на Генассамблее ООН и заявил, что за семь месяцев на посту президента США положил конец семи вооружённым конфликтам. В октябре он заявил, что конфликт на Украине оказался очень сложным. Также в этом месяце Израиль заявил о важнейшем вкладе Трампа в прекращении войны с палестинской группировкой ХАМАС в Газе.
Нобелевский комитет может не назвать лауреата премии мира. Также есть вероятность, что назван будет другой кандидат или общественная организация. В этом случае политологи не исключают, что Белый дом накажет Норвегию торговыми санкциями.
Выступление Трампа в ООН стало объявлением войны глобалистам. Подробнее — в материале "Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Осло Норвегия США Дональд Трамп ХАМАС Украина.ру СВО международные отношения Международная политика Нобелевская премия мир война война на Украине премия
 
