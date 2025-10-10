https://ukraina.ru/20251010/impertsy-i-neimpertsy-ukrainskiy-institut-natspamyati-meryaet-cherepa-petru-pervomu-i-dekabristam-1069895932.html

Имперцы и неимперцы: Украинский институт нацпамяти меряет черепа Петру Первому и декабристам

На Украине загибается институт национальной памяти имени Вятровича- Дробовича. Последним гвоздем, который свидомые архивариусы забили в крышку собственного гроба стал "Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики", над которым "запретители" Булгакова и Пушкина трудились несколько месяцев.

2025-10-10T05:34

И уже предупреждают - это лишь малая толика их работы, впереди - исследования данных о лицах и событиях периодов Московского царства, Российской империи, Российского государства, РСФСР, СССР и современной Российской Федерации. Короче, работы непочатый край, тем более, что все памятники и мемориалы снесли, города и улицы переименовали, день Победы запретили. Чем заняться, как оправдать свое существование? И тут такая историческая перспектива открылась - на годы!Кстати, любопытное совпадение: исследование УИНП было презентовано через несколько дней после того, как на заседании международного клуба "Валдай" Владимир Путин зачитал отрывок стихотворения Александра Пушкина "Бородинская годовщина". В этом отрывке весьма саркастически описаны военные потуги Европы и бегство французских войск с поля боя. И надо же: почти тут же украинские хранители исторической истории выкатывают документ, которым предлагается и Пушкина деимпериализировать, и Бородинскую битву отменить. Обиделись, значит, украинские историки за Наполеона и Францию, ведь совсем не такую Европу они рисовали скакунам на майдане. Да и параллели с президентом Макроном очень уж явно прослеживаются, не говоря уж о триумфе русского оружия. Тут вообще на статью о глорификации армии России тянет. Впрочем, не исключено что у представителей института Нацпамяти хватит ума в СБУ обратиться и потребовать посмертного осуждения как Пушкина, так и Кутузова, Багратиона, Барклая-де-Толли. А почему нет? Ведь судили же при Петре Порошенко* Сталина и Берию за депортацию крымских татар. Так что мешает отдать под суд русских военачальников 1812 года за публичное глумление над европейскими военными стандартами, да еще и связать это с буксующей евроинтеграцией 2025 года? Тем более и свежий пример такой конструкции от польского премьера Туска имеется: "проблема с "Северным потоком-2" не в том, что его взорвали, а в том, что его построила Россия".Но, пока что эксперты УИНП ограничились лишь составлением очередных черных списков исторических персон и разделение их на проимперских и не очень имперских. Как сказано в официальном пояснении защитников нацпамяти, перечни сформированы во исполнение пункта 26 части 1 статьи 14 Закона Украины "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа" на основании профессиональных выводов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по реализации норм Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации…" Нелишне будет указать, что группу экспертов по "Бородино", заслугам Гоголя, Айвазовского и Дерибаса возглавляет профессор с многоговорящей фамилией Брехуненко. Он известен, как сторонник теории о пагубном влиянии России на Украину. Несколько лет назад сей историк разоблачил непрофессионализм Петра Первого как государственного деятеля: по мнению Брехуненко, знаменитые петровские реформы проводили немцы, голландцы и украинцы.А уже при Зеленском этот ученый муж признал Михаила Жванецкого, Исаака Бабеля, Илью Ильфа, Валентина Катаева, Эдуарда Багрицкого колонизаторами и требовал стереть с лица Одессы все памятные знаки, посвященные этим литераторам. Ну, и на этот раз Брехуненко не подвел: четко разложил по полочкам - тут имперцы, а тут - имперцы, которые были сторонниками украинской независимости. К таковым эксперты отнесли Александра Герцена (того самого кто Ленина разбудил) и еще художника Карла Брюллова, который помогал выкупить из крепостного рабства украинского поэта Тараса Шевченко. Еще смешней выглядит признание символом Российской империи бунтовщика Емельяна Пугачева, которого империя почему-то прилюдно казнила на Болотной площади.Как признал народный депутат ВР Максим Бужанский, "представители самых разных воззрений, мнений и кругов, дико ржут над реестром украинскости и неукраинскости, выпущенном Институтом национальной памяти. В нём нет ни логики, ни смысла, причём их и не может быть, поскольку охватываемый период огромен, никаких критериев нет, и их никто не пытался найти".Действительно, 23 года верой и правдой служивший царю Петру Первому Мазепа- украинский герой, а капитан российской империи Петр Нестеров - украинский авиатор.На другие нестыковки обратил внимание политолог Константин Бондаренко."Украина торжественно закрывает открытую два столетия тому назад Антарктиду. Зачем нам Антарктида, если ее открыли русские адмиралы Беллинсгаузен и Лазарев, начав таким образом процесс кровавой колонизации и порабощения вольнолюбивых братьев-пингвинов? Бунина лишаем Нобелевской премии. Рылеева реабилитируем, остальных декабристов - в топку истории! Ставим под сомнение целесообразность включения в состав Российской Империи Северного Причерноморья и начинаем переговоры с Турцией как правопреемницей Османской империи о передаче ей обратно земель, присоединенных в 1772 - 1812 годах", - иронично написал он на своей странице в соцсетях.К слову, список "недоимперцев" гораздо интересней, чем те, кого профессор Брехуненко записал в колонизаторов и поработителей Украины. В перечень "светлых" включили, например, художника Айвазовского, из которого долгое время лепили украинца, поскольку он жил и творил в "украинском Крыму". Но теперь смирились и признали его армянином. Главное, что не русский. Признан неимперцем и Михаил Врубель - за его польские корни. Николаю Васильевичу Гоголю УИНП выдал справку, что он все-таки больше украинец, чем малороссиянин, а Осипу Дерибасу разрешили стоять в центре Одессы. Матрос Кошка объявлен почетным уроженцем Винничины и признан лицом, которое "не занимало руководящих должностей в военных формированиях Российской империи". Повезло также Илье Репину (его упорно считают украинским художником по фамилии Репка), Александру Куприну (отстаивавшему "автономность народов, которые входят в состав российской державы"), Михаилу Лескову (за то, что в его произведениях встречается украинский колорит). Всего в перечне "неимперцев" 51 человек. Среди них - писатели, ученые, исследователи, врачи, инженеры и другие известные политические или культурные деятели. Такие как Владимир Даль, Василий Каразин, Карл Брюллов, Илья Мечников, Григорий Маразли Николай Некрасов, Иван Павлов, Александр Попов, Николай Попов, Константин Циолковский. В общем, выдыхайте, украинцы - вышеназванных персон можно читать, изучать, пользоваться их достижениями. За это не посадят, не оштрафуют, не сожгут.Гораздо хуже придется тем, кто упомянет, например, литературного критика Виссариона Белинского (хотя он на Пушкина "наезжал"), или произведения композитора Глинки насвистывать начнет. Сразу и услышит: "Коооля, звони в полицию!". Стоит ли говорить, что имперский реестр гораздо обширней скромного списка разрешенных? В него включено более сотни колонизаторов-поработителей, среди которых и Иван Тургенев и Василий Суриков, и Михаил Лермонтов, а еще декабристы, Полтавская битва, Бородинское сражение, полководцы уровня Александра Суворова и Михаила Кутузова, и даже Иван Сусанин со Степаном Разиным. Ну с Иваном все понятно: предал польских и литовских союзников Украины, вывел их из Евросоюза и завел куда Макар телят не гонял. А со Степаном что? Ведь он объявил себя врагом официальной власти, бунтовал против царя и царевых людей, призывал уничтожать воевод, дьяков, представителей церкви. Чуть ли не фундамент ПЦУ закладывал, а его в враги записали…Ну, а теперь представьте уровень "профессионализма" и экспертности десятков свидомых сотрудников УИНП, которым во время войны платят жирные зарплаты, за которые те сидят и выбирают кого зачислить в великие украинцы, кого полуимперцем обозвать, а кого клеймить колонизатором. Сидят каждый день. Собрания проводят. Голосуют. Cпорят. Одним - слог не угодил. Вторым - мазки имперские. Третьим - размер черепа. И все это, повторим, за бюджетные деньги и западные гранты. Не стоит также забывать, что институт нацпамяти не общественная организация, и не НКО, а самая что ни на есть государственная структура. Правда, она больше смахивает на хуторский клюб или еженедельное собрание пенсионеров-активистов на лавочке у дома, но ведь и вся украинская власть от такой формы правления недалеко ушла, cогласитесь?Некоторые депутаты ВР считают, что нужна полная перезагрузка института национальной памяти, новому руководителю, который недавно приступил к работе, необходима совершенно другая команда. Мол, УИНП уже протух и надо его реанимировать с помощью "свежей крови". Только вот существует большая вероятность, что место брехуненко займут такие же самые врайненко или клеветенко. И получится как в той басне запрещенного имперца Крылова: "а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".Тут всю систему "защиты украинской памяти" сносить подчистую надо, поскольку за двадцать лет со дня создания этого исторического органа он только и делал, что переписывал историю, проводил ревизию исторического и гуманитарного пространства по западным лекалам, разделял культурное наследие Украины и России. За два десятилетия УИНП превратился в государственный инструмент формирования новой идентичности, где запрещают праздновать день Победы и 8 Марта, сносят Пушкина и славят "батьку Бандеру". УИНП то самое место, где история становится не столько объектом обсуждения, сколько пространством управляемого переосмысления. Поэтому никто этот рассадник не ликвидирует, по крайней мере до тех пор, пока не будет сметена власть, которая через подобные институты и экспертные коллегии управляет коллективной памятью. Вернее - коллективным беспамятством.О том, что предлагает "писатель" - в статье "На дне. Автор украинских эротических романов призвал активнее бомбить города с русскоязычным населением"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Кирюшкина

