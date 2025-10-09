https://ukraina.ru/20251009/yuriy-knutov-unichtozhenie-mostov-cherez-dnepr-otrezhet-ot-zapadnykh-postavok-levoberezhnuyu-ukrainu-1069818152.html

Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину

Одним из эффективных способов кардинально уничтожения логистики ВСУ могло бы стать поражение ключевых мостов через Днепр, однако эта задача сопряжена с серьезными трудностями из-за работы украинской ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Кнутов считает, что более эффективным, чем удары по подвижному составу, было бы поражение мостов, связывающих Восточную и Западную Украину. По мнению эксперта, это позволило бы отрезать от западных поставок Левобережную Украину или резко осложнить их, облегчив ведение боевых действий в Донбассе."Чтобы вывести из строя мосты, нужно уничтожить не дорожное полотно, а несущие конструкции. Сделать это можно, если установить на нее маячок, чтобы проводить подсветку лазерным лучом. Только тогда опора моста может быть разрушена", — пояснил военный историк, отметив, что будет непросто, так как все мосты защищает украинская ПВО.Кнутов предложил рассмотреть опыт противника, который уничтожал дорожное полотно мостов, как это было с Антоновским мостом в Херсоне. "Нет ничего страшного в том, чтобы использовать опыт противника. В итоге было принято решение использовать понтонные переправы вместо этого моста", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".

