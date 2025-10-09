Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину - 09.10.2025 Украина.ру
Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину
Одним из эффективных способов кардинально уничтожения логистики ВСУ могло бы стать поражение ключевых мостов через Днепр, однако эта задача сопряжена с серьезными трудностями из-за работы украинской ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
новости
днепр
донбасс
россия
юрий кнутов
украина.ру
западная украина
украина
мосты
сво
Кнутов считает, что более эффективным, чем удары по подвижному составу, было бы поражение мостов, связывающих Восточную и Западную Украину. По мнению эксперта, это позволило бы отрезать от западных поставок Левобережную Украину или резко осложнить их, облегчив ведение боевых действий в Донбассе."Чтобы вывести из строя мосты, нужно уничтожить не дорожное полотно, а несущие конструкции. Сделать это можно, если установить на нее маячок, чтобы проводить подсветку лазерным лучом. Только тогда опора моста может быть разрушена", — пояснил военный историк, отметив, что будет непросто, так как все мосты защищает украинская ПВО.Кнутов предложил рассмотреть опыт противника, который уничтожал дорожное полотно мостов, как это было с Антоновским мостом в Херсоне. "Нет ничего страшного в том, чтобы использовать опыт противника. В итоге было принято решение использовать понтонные переправы вместо этого моста", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".
Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину

05:40 09.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Одним из эффективных способов кардинально уничтожения логистики ВСУ могло бы стать поражение ключевых мостов через Днепр, однако эта задача сопряжена с серьезными трудностями из-за работы украинской ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов считает, что более эффективным, чем удары по подвижному составу, было бы поражение мостов, связывающих Восточную и Западную Украину. По мнению эксперта, это позволило бы отрезать от западных поставок Левобережную Украину или резко осложнить их, облегчив ведение боевых действий в Донбассе.
"Чтобы вывести из строя мосты, нужно уничтожить не дорожное полотно, а несущие конструкции. Сделать это можно, если установить на нее маячок, чтобы проводить подсветку лазерным лучом. Только тогда опора моста может быть разрушена", — пояснил военный историк, отметив, что будет непросто, так как все мосты защищает украинская ПВО.
Кнутов предложил рассмотреть опыт противника, который уничтожал дорожное полотно мостов, как это было с Антоновским мостом в Херсоне.
"Нет ничего страшного в том, чтобы использовать опыт противника. В итоге было принято решение использовать понтонные переправы вместо этого моста", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".
Лента новостейМолния