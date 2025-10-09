https://ukraina.ru/20251009/yuriy-knutov-tomagavki-ne-yavlyayutsya-slozhnymi-tselyami-dlya-nashikh-sistem-pvo-1069822359.html

Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО

Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО - 09.10.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО

Обсуждение Вашингтоном возможной передачи Киеву крылатых ракет "Томагавк" является, по большей части, политическим блефом, а сами ракеты не представляют серьезной угрозы для российской ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-10-09T05:00

2025-10-09T05:00

2025-10-09T05:00

новости

сша

украина

вашингтон

юрий кнутов

украина.ру

нато

ракеты

"томагавк"

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102021/04/1020210400_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_689e49fb3239f063a69d6dbd2105b0e2.jpg

Кнутов считает, что интерес США к таким поставкам продиктован желанием избавиться от устаревающего арсенала. "Да, США заинтересованы в том, чтобы избавиться от "Томагавков", в их распоряжении около семи тысяч таких ракет. Вместо того, чтобы их утилизировать, лучше за хорошие деньги передать их Украине", — заявил он.Эксперт подробно перечислил возможные носители этих ракет — от стратегических бомбардировщиков до подводных лодок и наземных комплексов. Особое внимание он уделил наземному пусковому комплексу "Тифон", размещение которого в Германии запланировано с будущего года. При этом военный историк заверил, что российские системы ПВО вполне способны противостоять этим ракетам. "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО... Кроме того, порядка 70% ракет "Томагавк" было перехвачено при ударе по авиабазе Шайрат в Сирии в 2017 году. То есть даже старые системы РЭБ и ПВО оказались очень эффективными по "Томагавкам", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.

https://ukraina.ru/20251008/igor-prokopenko-tramp-prevratil-tomagavki-v-brend-ugrozy-kotorym-imperialisty-ssha-pugali-sssr-1069820699.html

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вашингтон, юрий кнутов, украина.ру, нато, ракеты, "томагавк", сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво россия, спецоперация, война, война на украине, вооружения, эксперты, военный эксперт