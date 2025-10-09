Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО - 09.10.2025 Украина.ру
Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО - 09.10.2025 Украина.ру
Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
Обсуждение Вашингтоном возможной передачи Киеву крылатых ракет "Томагавк" является, по большей части, политическим блефом, а сами ракеты не представляют серьезной угрозы для российской ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-10-09T05:00
2025-10-09T05:00
Кнутов считает, что интерес США к таким поставкам продиктован желанием избавиться от устаревающего арсенала. "Да, США заинтересованы в том, чтобы избавиться от "Томагавков", в их распоряжении около семи тысяч таких ракет. Вместо того, чтобы их утилизировать, лучше за хорошие деньги передать их Украине", — заявил он.Эксперт подробно перечислил возможные носители этих ракет — от стратегических бомбардировщиков до подводных лодок и наземных комплексов. Особое внимание он уделил наземному пусковому комплексу "Тифон", размещение которого в Германии запланировано с будущего года. При этом военный историк заверил, что российские системы ПВО вполне способны противостоять этим ракетам. "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО... Кроме того, порядка 70% ракет "Томагавк" было перехвачено при ударе по авиабазе Шайрат в Сирии в 2017 году. То есть даже старые системы РЭБ и ПВО оказались очень эффективными по "Томагавкам", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО

05:00 09.10.2025
 
Обсуждение Вашингтоном возможной передачи Киеву крылатых ракет "Томагавк" является, по большей части, политическим блефом, а сами ракеты не представляют серьезной угрозы для российской ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов считает, что интерес США к таким поставкам продиктован желанием избавиться от устаревающего арсенала. "Да, США заинтересованы в том, чтобы избавиться от "Томагавков", в их распоряжении около семи тысяч таких ракет. Вместо того, чтобы их утилизировать, лучше за хорошие деньги передать их Украине", — заявил он.
Эксперт подробно перечислил возможные носители этих ракет — от стратегических бомбардировщиков до подводных лодок и наземных комплексов. Особое внимание он уделил наземному пусковому комплексу "Тифон", размещение которого в Германии запланировано с будущего года.
"Другой вопрос, решатся ли США поставить их на Украину, потому что это серьезный шаг к резкому ухудшению отношений между нашими странами, который мог бы привести к новому Карибскому кризису", — подчеркнул Кнутов.
При этом военный историк заверил, что российские системы ПВО вполне способны противостоять этим ракетам.
"Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО... Кроме того, порядка 70% ракет "Томагавк" было перехвачено при ударе по авиабазе Шайрат в Сирии в 2017 году. То есть даже старые системы РЭБ и ПВО оказались очень эффективными по "Томагавкам", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
