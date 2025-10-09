https://ukraina.ru/20251009/yuriy-knutov-modernizirovannye-gerani-mogut-porazhat-sostavy-vo-vremya-dvizheniya-1069816501.html

Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения

Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения

Российские БПЛА "Герань" получили возможность эффективно поражать подвижной состав украинских железных дорог, что кардинально меняет логистическую ситуацию для ВСУ и ограничивает переброску сил с запада на восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

По словам Кнутова, недавние удары по тепловозу и электровозу в Шостке стали возможны благодаря модернизации российских БПЛА. Эксперт отметил, что украинские ресурсы сами признают способность обновленных "Гераней" поражать составы во время движения.Он добавил, что видел кадры, где в гражданской фуре ВСУ перевозили шведскую БМП CV90, а под видом гражданских грузов на Украине перемещают крылатые ракеты и комплектующие для дронов.Военный эксперт заявил, что для полного контроля над логистикой противника необходимо сохранить новые подходы по уничтожению тяговой силы железных дорог, в первую очередь тепловозов. "Не надо забывать, что ряд стран готовы поставлять в Украину, в том числе и тепловозы. Другое дело, что есть проблема с шириной колеи, которая в Европе другая. И это тоже, конечно, осложняет компенсацию уничтоженного тягового состава", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".

