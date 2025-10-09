Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/yuriy-knutov-modernizirovannye-gerani-mogut-porazhat-sostavy-vo-vremya-dvizheniya-1069816501.html
Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения - 09.10.2025 Украина.ру
Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
Российские БПЛА "Герань" получили возможность эффективно поражать подвижной состав украинских железных дорог, что кардинально меняет логистическую ситуацию для ВСУ и ограничивает переброску сил с запада на восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-10-09T04:20
2025-10-09T04:20
новости
украина
европа
ракеты
бмп
сво
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_a6e2dccc5e968612324cb2959856ad26.jpg
По словам Кнутова, недавние удары по тепловозу и электровозу в Шостке стали возможны благодаря модернизации российских БПЛА. Эксперт отметил, что украинские ресурсы сами признают способность обновленных "Гераней" поражать составы во время движения.Он добавил, что видел кадры, где в гражданской фуре ВСУ перевозили шведскую БМП CV90, а под видом гражданских грузов на Украине перемещают крылатые ракеты и комплектующие для дронов.Военный эксперт заявил, что для полного контроля над логистикой противника необходимо сохранить новые подходы по уничтожению тяговой силы железных дорог, в первую очередь тепловозов. "Не надо забывать, что ряд стран готовы поставлять в Украину, в том числе и тепловозы. Другое дело, что есть проблема с шириной колеи, которая в Европе другая. И это тоже, конечно, осложняет компенсацию уничтоженного тягового состава", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".
https://ukraina.ru/20251008/rozovyy-flamingo---ditya-otkata-chto-ne-podelili-zelenskiy-i-kasyanov-1069815644.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_67:0:734:500_1920x0_80_0_0_cd337bb7468175f4ff3a5c8dfbc2640e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, ракеты, бмп, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, герань, бпла, беспилотники, железная дорога, логистика, спецоперация, главные новости, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, аналитика
Новости, Украина, Европа, ракеты, БМП, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Герань, БПЛА, беспилотники, железная дорога, логистика, Спецоперация, Главные новости, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Аналитика

Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения

04:20 09.10.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Читать в
ДзенTelegram
Российские БПЛА "Герань" получили возможность эффективно поражать подвижной состав украинских железных дорог, что кардинально меняет логистическую ситуацию для ВСУ и ограничивает переброску сил с запада на восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам Кнутова, недавние удары по тепловозу и электровозу в Шостке стали возможны благодаря модернизации российских БПЛА. Эксперт отметил, что украинские ресурсы сами признают способность обновленных "Гераней" поражать составы во время движения.
"Это позволит ограничить переброску украинских войск, подвоз техники, боеприпасов и ГСМ с запада на восток в район ведения боевых действий, — заявил Кнутов. — В таком случае основная логистика ВСУ будет проходить по шоссейным дорогам, где сложно отследить перемещение военных грузов".
Он добавил, что видел кадры, где в гражданской фуре ВСУ перевозили шведскую БМП CV90, а под видом гражданских грузов на Украине перемещают крылатые ракеты и комплектующие для дронов.
Военный эксперт заявил, что для полного контроля над логистикой противника необходимо сохранить новые подходы по уничтожению тяговой силы железных дорог, в первую очередь тепловозов.
"Не надо забывать, что ряд стран готовы поставлять в Украину, в том числе и тепловозы. Другое дело, что есть проблема с шириной колеи, которая в Европе другая. И это тоже, конечно, осложняет компенсацию уничтоженного тягового состава", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Вчера, 16:25
Розовый "Фламинго" - дитя отката: что не поделили Зеленский и КасьяновНа Украине – очередная свара. На этот раз друг с другом грызутся Офис президента и волонтер-военный Юрий Касьянов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаракетыБМПСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОГераньБПЛАбеспилотникижелезная дорогалогистикаСпецоперацияГлавные новостианалитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Сорвал большое наступление ВСУ": ополченец рассказал, как использовал таксистов для дезинформации
05:40Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину
05:30Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
05:20Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
05:10Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
05:00Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
04:50"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
04:40"Вы кроете, а всё не туда": ополченец рассказал, как двумя залпами "Града" разбили бригаду ВСУ
04:36Закрыть морские ворота! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Балаганный Петрушка перевешивает интересы народных масс": Выдрин о ситуации на Украине
04:20Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
04:10"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
04:03Трамп пройдёт плановый медосмотр
04:00"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка
03:49"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
03:30Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта
03:01ХАМАС подтверждает достижение соглашения с Израилем, но требует гарантий
02:42Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию
02:20Пашиняну грозит импичмент? Депутаты почти набрали голоса
01:56Трамп высказался о мире между Россией и Украиной
Лента новостейМолния