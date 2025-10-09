Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Российские БПЛА "Герань" получили возможность эффективно поражать подвижной состав украинских железных дорог, что кардинально меняет логистическую ситуацию для ВСУ и ограничивает переброску сил с запада на восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам Кнутова, недавние удары по тепловозу и электровозу в Шостке стали возможны благодаря модернизации российских БПЛА. Эксперт отметил, что украинские ресурсы сами признают способность обновленных "Гераней" поражать составы во время движения.
"Это позволит ограничить переброску украинских войск, подвоз техники, боеприпасов и ГСМ с запада на восток в район ведения боевых действий, — заявил Кнутов. — В таком случае основная логистика ВСУ будет проходить по шоссейным дорогам, где сложно отследить перемещение военных грузов".
Он добавил, что видел кадры, где в гражданской фуре ВСУ перевозили шведскую БМП CV90, а под видом гражданских грузов на Украине перемещают крылатые ракеты и комплектующие для дронов.
Военный эксперт заявил, что для полного контроля над логистикой противника необходимо сохранить новые подходы по уничтожению тяговой силы железных дорог, в первую очередь тепловозов.
"Не надо забывать, что ряд стран готовы поставлять в Украину, в том числе и тепловозы. Другое дело, что есть проблема с шириной колеи, которая в Европе другая. И это тоже, конечно, осложняет компенсацию уничтоженного тягового состава", — резюмировал собеседник издания.
