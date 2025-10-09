https://ukraina.ru/20251009/sorval-bolshoe-nastuplenie-vsu-opolchenets-rasskazal-kak-ispolzoval-taksistov-dlya-dezinformatsii-1069811801.html
"Сорвал большое наступление ВСУ": ополченец рассказал, как использовал таксистов для дезинформации
Ополченец сорвал наступление ВСУ, умышленно передав через таксиста дезинформацию о наличии у защитников Донбасса танков, чтобы ввести противника в заблуждение. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Бывший ополченец рассказал, что в самом начале конфликта на Донбассе в 2014 году между территориями курсировали таксисты, которых он охарактеризовал как "политические проститутки". Эти водители, по его словам, работали на обе стороны конфликта, передавая информацию. Он детализировал свой план по дезинформации противника. "Я звоню своим и говорю: "Останавливайте всех таксистов и потрошите их машины. Ничего не забирайте, но обыскивайте, пока я не приеду. Тяните время", — описал он начало операции. Далее боец прибыл на блокпост и разыграл спектакль. "Тормозят таксиста. Приезжаю на блокпост и делаю вид, что не замечаю этого таксиста вообще. И начинаю всякую лапшу на уши вешать: "Вы поменяли маскировку на танках, чтобы противник не заметил"", — продолжил "Корсар".Затем он обратил внимание на водителя, сделав вид, что случайно его обнаружил. "И тут смотрю на таксиста и говорю: "О, а что это тут гражданский делает? Гражданских везёт? Пусть валит". Таксист этот аж побледнел. Ни жив ни мёртв", — добавил он. Целью было передать ВСУ ложные сведения. "Мне важно было, чтобы испуганный таксист рассказал украинцам, что у нас тут куча танков", — сказал боец. "Фактически я сорвал большое наступление ВСУ", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих — в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Бывший ополченец рассказал, что в самом начале конфликта на Донбассе в 2014 году между территориями курсировали таксисты, которых он охарактеризовал как "политические проститутки". Эти водители, по его словам, работали на обе стороны конфликта, передавая информацию.
"Едут туда — рассказывают против нас. Едут сюда — рассказывают за нас. И я понял, что этим можно воспользоваться", — пояснил "Корсар".
Он детализировал свой план по дезинформации противника. "Я звоню своим и говорю: "Останавливайте всех таксистов и потрошите их машины. Ничего не забирайте, но обыскивайте, пока я не приеду. Тяните время", — описал он начало операции.
Далее боец прибыл на блокпост и разыграл спектакль. "Тормозят таксиста. Приезжаю на блокпост и делаю вид, что не замечаю этого таксиста вообще. И начинаю всякую лапшу на уши вешать: "Вы поменяли маскировку на танках, чтобы противник не заметил"", — продолжил "Корсар".
Затем он обратил внимание на водителя, сделав вид, что случайно его обнаружил. "И тут смотрю на таксиста и говорю: "О, а что это тут гражданский делает? Гражданских везёт? Пусть валит". Таксист этот аж побледнел. Ни жив ни мёртв", — добавил он.
Целью было передать ВСУ ложные сведения. "Мне важно было, чтобы испуганный таксист рассказал украинцам, что у нас тут куча танков", — сказал боец. "Фактически я сорвал большое наступление ВСУ", — заключил собеседник издания.