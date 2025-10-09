"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка - 09.10.2025 Украина.ру
"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка
"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка - 09.10.2025 Украина.ру
"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка
Субъективные факторы, такие как личная харизма, в современной политике начинают превалировать над объективными, а яркая жизнь и трагическая смерть Чарли Кирка могут стать началом новой эпохи политического познания. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о последних знаковых событиях, имеющих долгосрочные последствия, Выдрин предложил обратиться к, казалось бы, отзвучавшему событию — панихиде по американскому консервативному блогеру Чарли Кирку. По мнению эксперта, все комментаторы делали акцент на политической составляющей, однако стоит вглядеться и в гносеологическую (гносеология - раздел философии, изучающий познание. — Ред.) подоплеку этого феномена.Он пояснил, что, помимо материальных причин, таких как товарооборот или история отношений, огромное значение имеет личная харизма людей, способных повернуть одну и ту же базу государственных отношений как в позитивное, так и в негативное русло."Так вот, Чарли Кирк показал, какое громадное влияние на политический процесс может иметь один достаточно молодой человек. Не миллиардер, не статусный чиновник, к тому же провинциал", — отметил Выдрин. "Ведь сила не просто в правде. Сила в обаятельной правде", — подчеркнул он."В общем, Чарли доказал, что даже в мире больших чисел: финансовых, партийных, электоральных — единица далеко не ноль. Она может стать острием "копья судьбы" и в политической атаке, и в политической защите…", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка

Субъективные факторы, такие как личная харизма, в современной политике начинают превалировать над объективными, а яркая жизнь и трагическая смерть Чарли Кирка могут стать началом новой эпохи политического познания. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о последних знаковых событиях, имеющих долгосрочные последствия, Выдрин предложил обратиться к, казалось бы, отзвучавшему событию — панихиде по американскому консервативному блогеру Чарли Кирку.
По мнению эксперта, все комментаторы делали акцент на политической составляющей, однако стоит вглядеться и в гносеологическую (гносеология - раздел философии, изучающий познание. — Ред.) подоплеку этого феномена.
"Он и своей блистательной жизнью, и своей трагической смертью подтвердил истину, которую я разделяю. А именно то, что субъективные факторы в наше время превалируют в политике над факторами объективными", — заявил политолог.
Он пояснил, что, помимо материальных причин, таких как товарооборот или история отношений, огромное значение имеет личная харизма людей, способных повернуть одну и ту же базу государственных отношений как в позитивное, так и в негативное русло.
"Так вот, Чарли Кирк показал, какое громадное влияние на политический процесс может иметь один достаточно молодой человек. Не миллиардер, не статусный чиновник, к тому же провинциал", — отметил Выдрин. "Ведь сила не просто в правде. Сила в обаятельной правде", — подчеркнул он.
"В общем, Чарли доказал, что даже в мире больших чисел: финансовых, партийных, электоральных — единица далеко не ноль. Она может стать острием "копья судьбы" и в политической атаке, и в политической защите…", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
5 октября, 07:30
Олег Барабанов о словах Путина на "Валдае": Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины
