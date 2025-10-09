https://ukraina.ru/20251009/sila-v-obayatelnoy-pravde-dmitriy-vydrin-o-fenomene-i-tragicheskoy-gibeli-charli-kirka-1069791415.html

"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка

"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка - 09.10.2025 Украина.ру

"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка

Субъективные факторы, такие как личная харизма, в современной политике начинают превалировать над объективными, а яркая жизнь и трагическая смерть Чарли Кирка могут стать началом новой эпохи политического познания. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-09T04:00

2025-10-09T04:00

2025-10-09T04:00

новости

россия

украина

запад

дмитрий выдрин

чарли кирк

дональд трамп

украина.ру

политика

блогер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068503475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdd38e1f545675776c4758247fef1d5b.jpg

Отвечая на вопрос о последних знаковых событиях, имеющих долгосрочные последствия, Выдрин предложил обратиться к, казалось бы, отзвучавшему событию — панихиде по американскому консервативному блогеру Чарли Кирку. По мнению эксперта, все комментаторы делали акцент на политической составляющей, однако стоит вглядеться и в гносеологическую (гносеология - раздел философии, изучающий познание. — Ред.) подоплеку этого феномена.Он пояснил, что, помимо материальных причин, таких как товарооборот или история отношений, огромное значение имеет личная харизма людей, способных повернуть одну и ту же базу государственных отношений как в позитивное, так и в негативное русло."Так вот, Чарли Кирк показал, какое громадное влияние на политический процесс может иметь один достаточно молодой человек. Не миллиардер, не статусный чиновник, к тому же провинциал", — отметил Выдрин. "Ведь сила не просто в правде. Сила в обаятельной правде", — подчеркнул он."В общем, Чарли доказал, что даже в мире больших чисел: финансовых, партийных, электоральных — единица далеко не ноль. Она может стать острием "копья судьбы" и в политической атаке, и в политической защите…", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251005/oleg-barabanov-o-slovakh-putina-na-valdae-prezident-snyal-tabu-s-obsuzhdeniya-udarov-rf-po-aes-ukrainy-1069638345.html

россия

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, дмитрий выдрин, чарли кирк, дональд трамп, украина.ру, политика, блогер, сша, эксперты, аналитики