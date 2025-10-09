https://ukraina.ru/20251009/britanskikh-naemnikov-v-zaporozhe-opoznali-po-nashivkam-i-dokumentam-1069846331.html

Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам

Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам - 09.10.2025 Украина.ру

Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам

Британские наемники противостояли ВС РФ в Запорожской области. Их опознали по особенной униформе, шевронам и документам.

2025-10-09T10:09

2025-10-09T10:09

2025-10-09T10:09

новости

россия

запорожская область

запорожье

украина.ру

украина

ситуация на украине

иностранные наемники

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg

Во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области ВС РФ столкнулись с воевавшими на стороне ВСУ британскими наемниками. Об этом рассказал российский пулеметчик с позывным "Скар"."Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя", — приводит слова "Скара" Минобороны РФ.По словам "Скара", российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и уже в самом населённом пункте накапливали силы для его последующей зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.Минобороны РФ сообщило об освобождении Нововасилевского 7 октября, напомнило РИА Новости.Накануне в новостях: Херсонский областной суд вынес приговор наёмнику из страны ОДКБ, воевавшему против РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

запорожье

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, запорожье, украина.ру, украина, ситуация на украине, иностранные наемники, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, всу, донбасс, новые регионы