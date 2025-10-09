Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам - 09.10.2025 Украина.ру
Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам
Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам - 09.10.2025 Украина.ру
Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам
Британские наемники противостояли ВС РФ в Запорожской области. Их опознали по особенной униформе, шевронам и документам.
2025-10-09T10:09
2025-10-09T10:09
Во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области ВС РФ столкнулись с воевавшими на стороне ВСУ британскими наемниками. Об этом рассказал российский пулеметчик с позывным "Скар"."Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя", — приводит слова "Скара" Минобороны РФ.По словам "Скара", российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и уже в самом населённом пункте накапливали силы для его последующей зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.Минобороны РФ сообщило об освобождении Нововасилевского 7 октября, напомнило РИА Новости.Накануне в новостях: Херсонский областной суд вынес приговор наёмнику из страны ОДКБ, воевавшему против РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Британских наемников в Запорожье опознали по нашивкам и документам

10:09 09.10.2025
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Британские наемники противостояли ВС РФ в Запорожской области. Их опознали по особенной униформе, шевронам и документам.
Во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области ВС РФ столкнулись с воевавшими на стороне ВСУ британскими наемниками. Об этом рассказал российский пулеметчик с позывным "Скар".
"Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя", — приводит слова "Скара" Минобороны РФ.
По словам "Скара", российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и уже в самом населённом пункте накапливали силы для его последующей зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Нововасилевского 7 октября, напомнило РИА Новости.
Накануне в новостях: Херсонский областной суд вынес приговор наёмнику из страны ОДКБ, воевавшему против России
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
