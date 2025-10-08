https://ukraina.ru/20251008/ya-sbezhal-iz-gospitalya-k-svoim-rebyatam-opolchenets-korsar-o-spasenii-posle-tyazhelogo-raneniya-1069763485.html

"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения

После ранения в живот в 2014 году бойца спасли его подчинённые, доставившие его в госпиталь, откуда он впоследствии сбежал назад к своим боевым товарищам. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рассказывая о тяжелом ранении, полученном в бою под Шахтёрском в 2014 году, бывший ополченец поблагодарил за спасение своих боевых товарищей. "Спасибо моим подчинённым. Мы все были как братья. Они укололи обезболивающее и отвезли в больницу в Снежное. Там мне сделали операцию", — поделился "Корсар".После первой операции последовала эвакуация в более крупный медицинский центр. "А через пару дней перевезли в Донецк в больницу Калинина", — добавил он.Однако долго оставаться в госпитале боец не стал. "И я оттуда сбежал к своим ребятам", — рассказал "Корсар".Он признался, что именно там, с боевыми товарищами, он восстановился, несмотря на последствия ранения. "Вот там я ожил. Криво и кособоко было, но я был с ними. Я был бы с ними в любом случае. Даже если бы мне довелось погибнуть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.

