"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения - 08.10.2025
"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения
"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения - 08.10.2025 Украина.ру
"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения
После ранения в живот в 2014 году бойца спасли его подчинённые, доставившие его в госпиталь, откуда он впоследствии сбежал назад к своим боевым товарищам. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-08T06:00
2025-10-08T06:00
Рассказывая о тяжелом ранении, полученном в бою под Шахтёрском в 2014 году, бывший ополченец поблагодарил за спасение своих боевых товарищей. "Спасибо моим подчинённым. Мы все были как братья. Они укололи обезболивающее и отвезли в больницу в Снежное. Там мне сделали операцию", — поделился "Корсар".После первой операции последовала эвакуация в более крупный медицинский центр. "А через пару дней перевезли в Донецк в больницу Калинина", — добавил он.Однако долго оставаться в госпитале боец не стал. "И я оттуда сбежал к своим ребятам", — рассказал "Корсар".Он признался, что именно там, с боевыми товарищами, он восстановился, несмотря на последствия ранения. "Вот там я ожил. Криво и кособоко было, но я был с ними. Я был бы с ними в любом случае. Даже если бы мне довелось погибнуть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
новости, россия, александр чаленко, украина.ру, снежное, днр, донбасс, война, война на украине, сво
Новости, Россия, Александр Чаленко, Украина.ру, Снежное, ДНР, Донбасс, война, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ополчение

"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения

06:00 08.10.2025
 
После ранения в живот в 2014 году бойца спасли его подчинённые, доставившие его в госпиталь, откуда он впоследствии сбежал назад к своим боевым товарищам. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассказывая о тяжелом ранении, полученном в бою под Шахтёрском в 2014 году, бывший ополченец поблагодарил за спасение своих боевых товарищей. "Спасибо моим подчинённым. Мы все были как братья. Они укололи обезболивающее и отвезли в больницу в Снежное. Там мне сделали операцию", — поделился "Корсар".
После первой операции последовала эвакуация в более крупный медицинский центр. "А через пару дней перевезли в Донецк в больницу Калинина", — добавил он.
Однако долго оставаться в госпитале боец не стал. "И я оттуда сбежал к своим ребятам", — рассказал "Корсар".
Он признался, что именно там, с боевыми товарищами, он восстановился, несмотря на последствия ранения. "Вот там я ожил. Криво и кособоко было, но я был с ними. Я был бы с ними в любом случае. Даже если бы мне довелось погибнуть", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.
Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
