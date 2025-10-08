Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"
Российская группировка "Север" усилила натиск под Волчанском, где штурмовые подразделения продвигаются вперед, а попытки ВСУ перебросить подкрепления пресекаются точным огнем артиллерии, авиации и дронов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Волчанском направлении подразделения ГВ "Север" активизировали свои действия. Как отметил эксперт, на левобережье Волчанска в Синельниковском лесу и на Хатненском участке усилилось продвижение штурмовых подразделений.
При этом противник, по словам Алехина, продолжает оказывать ожесточенное сопротивление и несет серьезные потери в живой силе. Командование ВСУ пытается исправить ситуацию, стараясь перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, однако эти попытки терпят неудачу.
"Командование ВСУ старается перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, но мелкие колонны бронетехники регулярно попадают под плотный, перекрестный огонь наших ударных дронов, артиллерии и боевых самолетов", — констатировал военный обозреватель.
Таким образом, тактика украинского командования по латанию дыр в обороне оказывается неэффективной перед лицом превосходящей огневой мощи российских войск, заключил собеседник издания.
