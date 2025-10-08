Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера" - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/proval-perebroski-sil-vsu-polkovnik-alekhin-raskryl-detali-uspeshnogo-nastupleniya-severa-1069771981.html
Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"
Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера" - 08.10.2025 Украина.ру
Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"
Российская группировка "Север" усилила натиск под Волчанском, где штурмовые подразделения продвигаются вперед, а попытки ВСУ перебросить подкрепления пресекаются точным огнем артиллерии, авиации и дронов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-10-08T04:50
2025-10-08T04:50
новости
волчанск
чугуев
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
север
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg
На Волчанском направлении подразделения ГВ "Север" активизировали свои действия. Как отметил эксперт, на левобережье Волчанска в Синельниковском лесу и на Хатненском участке усилилось продвижение штурмовых подразделений.При этом противник, по словам Алехина, продолжает оказывать ожесточенное сопротивление и несет серьезные потери в живой силе. Командование ВСУ пытается исправить ситуацию, стараясь перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, однако эти попытки терпят неудачу."Командование ВСУ старается перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, но мелкие колонны бронетехники регулярно попадают под плотный, перекрестный огонь наших ударных дронов, артиллерии и боевых самолетов", — констатировал военный обозреватель.Таким образом, тактика украинского командования по латанию дыр в обороне оказывается неэффективной перед лицом превосходящей огневой мощи российских войск, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине в материале: "Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны.
https://ukraina.ru/20251007/1069759355.html
волчанск
чугуев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:261:1073:1065_1920x0_80_0_0_cea17122d81702d8fb89420e2388250e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, чугуев, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, север, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, война на украине, эксперты, военный эксперт
Новости, Волчанск, Чугуев, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, север, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, война на Украине, эксперты, военный эксперт

Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"

04:50 08.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Российская группировка "Север" усилила натиск под Волчанском, где штурмовые подразделения продвигаются вперед, а попытки ВСУ перебросить подкрепления пресекаются точным огнем артиллерии, авиации и дронов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Волчанском направлении подразделения ГВ "Север" активизировали свои действия. Как отметил эксперт, на левобережье Волчанска в Синельниковском лесу и на Хатненском участке усилилось продвижение штурмовых подразделений.
При этом противник, по словам Алехина, продолжает оказывать ожесточенное сопротивление и несет серьезные потери в живой силе. Командование ВСУ пытается исправить ситуацию, стараясь перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, однако эти попытки терпят неудачу.
"Командование ВСУ старается перебросить дополнительные силы со стороны Чугуева и Печенег, но мелкие колонны бронетехники регулярно попадают под плотный, перекрестный огонь наших ударных дронов, артиллерии и боевых самолетов", — констатировал военный обозреватель.
Таким образом, тактика украинского командования по латанию дыр в обороне оказывается неэффективной перед лицом превосходящей огневой мощи российских войск, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта на Украине в материале: "Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Вчера, 17:02
Северский котел: российские войска создают условия для окружения группировки ВСУНа северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых российские подразделения добились значительного прогресса в реализации плана по охвату ключевого узла обороны противника. Об этом 7 октября сообщил Телеграм-канал "Дневник Десантника"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолчанскЧугуевРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.русеверСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление Россиивойна на Украинеэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Военный обозреватель о давлении на Купянск: "Успехи под Волчанском оттянут часть ВСУ"
05:05"Презирают Зеленского" и "кайфуют" от войны. Как в эти дни поживают украинские представители власти
05:00"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"
04:50Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"
04:45Ответ за Белгород и прогнозы "самой тяжелой зимы". Что происходит в Харькове
04:40"Если дураку дать дрель, он дырку просверлит": Кутырь о возможной провокации Украины на ЧАЭС
04:30"Россия готова к ответу": историк Барабанов о новых "красных линиях" Путина на "Валдае"
04:22Без перерывов! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Моё место здесь": боец из Днепропетровска о решении поехать защищать Славянск в 2014 году
04:10Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"
04:00Историк Барабанов о спокойствии Путина на "Валдае": исчезла необходимость что-то объяснять
03:53Украинский фонд украл у российского банка 44 млн долларов
03:28Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
02:59Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
02:27При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребёнок
01:58В Киеве захотели сделать Крым непригодным для жизни
01:33Телеграм-канал "Украина.ру" подвёл итоги 7 октября
01:11Наступаем и расширяем зону контроля. Фронтовая сводка за 7 октября от канала "Дневник Десантника"
00:53На Украине фиксируется рекорд по "временным" побегам с фронта
00:30"Красный уровень" и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния