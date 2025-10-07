https://ukraina.ru/20251007/kak-zastavit-stradat-rossiyu-zelenskiy-i-ermak-schitayut-eksperty-gotovyat-novuyu-taktiku-voyny-1069708207.html
"Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны
В украинском экспертном сообществе обсуждают, сколько продержался бы киевский режим без помощи Запада и сколько ещё продержится. Думают и о том, не придётся ли зимовать без света и тепла — и не только в украинских городах.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что без ограниченной поддержки НАТО всё закончилось бы для Киева печально ещё в 2022 году. При этом поддержка НАТО именно ограниченная, заявления, что Россия воюет с НАТО, не соответствует действительности — ведь Запад и сейчас покупает российские энергоресурсы, чего во время настоящей войны не происходило бы, считает эксперт.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, при этом нельзя исключать вероятность гибридной войны РФ и НАТО.Что до ситуации на Украине, где всерьёз опасаются блэкаута, то Россия технически вполне способна его организовать - "к такому сценарию надо быть готовыми", - сказал Золотарёв.Белорусский политик и политический аналитик Юрий Воскресенский, комментируя в эфире канала журналиста Александра Шелеста* выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" и реакцию на него, отметил, что, по его мнению, в оценках этого выступления в ЕС больше зашкаливающих эмоций, чем логики.На деле Путин снова показал украинцам, к чему ведут удары по РФ, по российским НПЗ — продемонстрировав, что в эту игру можно играть вдвоём, сказал эксперт. Он добавил, что есть попытки втянуть в конфликт Белоруссию и заявил, что шапками закидать белорусов не получится — оружие у страны есть, есть дроны, сформирован значительный резерв, "500 тысяч подготовленных белорусских мужчин готовы в вступить в случае агрессии в эту войну"."Ключевое — в случае агрессии. Пока агрессии не будет, мы будем продолжать занимать ту позицию, которую занимали с начала СВО — призывая обе стороны к попытке понять друг друга и помогая всем, кому эта помощь нужна", - пояснил эксперт. Он подчеркнул, что Минск готов выступить в роли посредника в мирных переговорах."Мы настаиваем, что это братоубийственная война, что русские убивают русских", - сказал Воскресенский, сделав оговорку, что если кому-то из националистов не понравится этот тезис, то можно сказать по-другому — славяне убивают славян. И посоветовал всем думающим людям перечитать книгу Бжезинского "Великая шахматная доска", чтобы понять, зачем Западу Украина — для того, чтобы истощить, ослабить Россию. И заодно (этим заняты уже последователи Бжезинского) протестировать на Украине все системы вооружений — что сейчас и происходит ценою жизни украинцев.По мнению аналитика, без учёта интересов Белоруссии, имеющей более тысячи километров границы с Украиной, никакое мирное соглашение или перемирие невозможно. Поэтому Лукашенко в очередной раз предложил Зеленскому связаться с ним. Хотя понятно, что с Зеленским говорить, пожалуй, нет смысла, но если есть хоть небольшой шанс, что президент Белоруссии всё же сможет его вразумить, надо стремиться этим шансом воспользоваться.У США на Украину свои планы, о чем ему в своё время прямо сказал политический советник посольства США на Украине Фредерик Нойс, и мир в эти планы не входит, рассказал Воскресенский. А у украинской так называемой элиты все жизненные интересы находятся в западных странах, а как сложатся судьбы простых украинцев, этих "элитариев" совершенно не волнует. Им даже внутренняя поддержка не нужна — проведут выборы "через смартфоны", как в Молдавии.Боевые действия и обстрелы тем временем продолжаются, ВС РФ бьют по энергообъектам и разносят логистику ВСУ. В ответ западные хозяева киевского режима готовят новые провокации. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, "в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить её в страну-изгоя терпят крах".По поступающей в СВР информации, кабинет Стармера и британские спецслужбы готовятся ответить гнусной провокацией на успехи ВС РФ на украинском театре военных действий."По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу", - говорится в сообщении.По данным СВР, после "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали "по заданию Москвы". Расчёт на то, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк и использует это для обоснования наращивания помощи Киеву и дальнейшей милитаризации Европы.У самого киевского режима тоже имеются далеко идущие планы, которые он надеется реализовать при поддержке Запада.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП рассказал, что "Зеленский поддержал стратегию тотальной войны, цель которой уничтожение стратегической инфраструктуры противника вокруг Москвы"."На Банковой считают, что удары по НПЗ выполнили свою функцию и втянули Кремль в новую волну эскалации, теперь необходимо переходить к новому этапу. (Глава ОП — ред.) Андрей Ермак планирует оставить столицу России без газа и электроэнергии, что вызовет массовое недовольство войной и заставит Кремль идти на переговоры", - отметил тг-канал.Действительно, от обстрелов страдают не только украинские города. Так, в ночь на понедельник снова оставили без света Белгород — ВСУ нанесли удар по ТЭЦ. Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян предположила, что это была "ответка" на удар ВС РФ по Львову, который, в свою очередь, тоже был "ответкой" на какие-то другие удары ВСУ.По её словам, "это замкнутый круг, разомкнуть который можно одним-единственным способом: добиться победы в войне и капитуляции врага"."К слову, то, что происходит в Белгороде - это демо-версия того, что может начать в скором времени происходить по всей России в случае, если США всё-таки предоставят Салорейху "Томагавки", ну или если Запад наладит-таки массовое производство дальних беспилотников или массовые поставки Салорейху дальнобойных ракет", - написала Монтян в своём блоге.Она продолжила: "И если мы с вами, дорогие читатели, не хотим увидеть блэкауты и в других российских городах вплоть до Урала, то надо сделать всё, чтобы война закончилась до этого момента".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё - в материале Сергея Зуева "Стрелять или договариваться?". Украинские и российские эксперты с тревогой об альтернативе для Украины
