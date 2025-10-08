https://ukraina.ru/20251008/pozyvnoy-umka-lyudi-na-grazhdanke-nas-ne-ponimayut-zdes-sovsem-drugaya-zhizn-a-tam-prosto-skuchno-1069745752.html

Позывной "Умка": Люди на гражданке нас не понимают. Здесь совсем другая жизнь, а там просто скучно

Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Умка" рассказала изданию Украина.ру, за что получила Орден Мужества, и о чем плачет в три часа ночи

— Умка, почему вы взяли себе в качестве позывного имя медвежонка из известного советского мультика, который узнаёт об окружающем мире из рассказов своей мамы-медведицы?— Я служу с октября 2022 года. У меня есть сын, ему тридцать лет. Он служит в зоне СВО. Каждая мама хочет чем-то помочь на передовой своему сыну, но не у каждой есть возможность это сделать.Каждая мать хочет спасти сына: вернуть жене мужа, детям — отца. Вот под воздействием таких побудительных мотивов я и пошла на СВО.А позывной "Умка" я взяла себе сразу — он немного похож на мою фамилию, но называть её не хочу. Умкой меня начали называть и раненые, которым я оказывала помощь. Так и говорили: мама Умка.— Знаю, что у вас есть орден Мужества. За что вы его получили?— Его я получила на плавучих островах на Херсонском направлении. Я тогда занимала пост замначмеда отряда. Было большое количество раненых. Просто туда прилетел HIMARS. У нас тогда было 32 двухсотых и до шестидесяти трёхсотых.Мы туда сами поехали на "буханке". Естественно, начали тонуть. Выехали обратно. Там острова как болото — начинаешь сразу тонуть. В итоге ребят нам стали вывозить на "Уралах".Первый приехал с теми, кто лишился конечностей. Их сразу отправили в госпиталь, а с ними несколько наших медиков. Во втором "Урале" были те, у кого были ранения головы, ранения в живот, то есть это были не такие тяжёлые раненые. Но чтобы их довезти до госпиталя, нужно было проехать по бездорожью 35 км, а это два часа. Перед тем как везти, таких раненых надо было стабилизировать.Один такой тяжёлый был с пневмотораксом (скопление воздуха в полости между лёгким и плеврой — прим.). Пока его везли, он был 200-м, подпрыгнув на кочке, он стал 300-м.— Потрясающе, то есть он ожил, что ли?— Он ожил, да. То есть его тело подпрыгнуло, упало, и он ожил… В общем, мы, все медики, в "Урал" запрыгиваем, начинаем стабилизацию больных: капельницы подцепляем, какую-то помощь оказываем, перевязываем. Пока ехали по этому бездорожью, все повязки спали, всё промокло. Прилетают вражеские дроны — это была разведка — потом начинается по нам артиллерийский обстрел. Мы под этим обстрелом 14 ребят сняли с "Урала", погрузили в "буханки" и умчались.— Страшно очень было под обстрелом?— Было не страшно, но вот на следующий день плачешь от страха. На следующий день ты приезжаешь домой, отмываешься от грязи, от песка, от пота, от всего и потом начинаешь плакать.Орденом Мужества из женщин нашего отряда была награждена я одна. Остальные, те, кто тогда были с нами, — медалями "За отвагу". Этот орден мне дали, суммировав все мои заслуги на СВО.Самое приятное, кстати, слышишь тогда, когда приезжаешь в госпиталь, привозишь других бойцов, и тебе с каждой кровати, из коридора кричат: "Умка, привет!" Смотришь, думаешь: а кто это? Мы просто их не запоминаем. Я могу по ранению вспомнить человека, а вот они нас помнят, помнят наши позывные. Мне бойцы сами говорили, что в память врезается именно позывной.— Кстати, так всё-таки что было с тем раненым, у которого был пневмоторакс? Кстати, как вы сначала определили, что он двухсотый?— У него было множественное ранение грудной клетки. Его к нам везли на "Урале". Медик, его сопровождавший, определил, что он двухсотый. Поэтому, как он сказал, раз тот двести, то оказывать помощь ему во время движения "Урала" было не надо. И вот, когда машина подпрыгнула на кочке, "мёртвый" боец захрипел и начал дышать. Мы сдали его в больницу, в реанимацию, довезя живым. Что с ним потом было, я не знаю, но, по крайней мере, я прослеживала всех раненых, среди двухсотых его не было.— Знаю, что вы были контужены, а как это произошло?— Контузию я получила на Луганском направлении, в Сватово. Мы там стояли в 22-м году. Были в группе эвакуации, ребята пошли на ротацию и попали под обстрел из танка. Мы эвакуировали ребят, а в это время шла стрельба танка — вот и получила контузию.— А как это было?— Это было ночное время. Снаряд разорвался практически в метрах 40—50 от нас. Сложно сказать точно, потому что это была ночь. В Луганске, если это ночь, то ничего не видно на вытянутую руку. Он разорвался, и ты понимаешь, что просто ничего не слышишь.— А у вас кровь из ушей не шла?— Нет, кровь не шла, просто было головокружение и вообще все симптомы контузии. Сейчас одно ухо не слышит.— В связи с контузией не было мыслей: вот сейчас пронесло, а в следующий раз может и убить, поэтому контракт лучше прекратить?— Я уезжала домой на шесть месяцев. Выдержала дома всего лишь полгода и поняла, что я там ничем полезным не занимаюсь. Не моё, тянет сюда. Здесь совершенно другая жизнь, а там совершенно скучно. Просто скучно.Здесь же совершенно другая обстановка. Люди на гражданке нас не понимают. Крутят пальцем у виска: зачем ты опять туда едешь? Люди не понимают. А здесь совсем всё по-другому.— Что в таком случае вами в зоне СВО движет?— Я рассуждаю именно как Мама Умка: я спасаю здесь жизни, я понимаю, что я здесь делаю и для чего живу. Мы вернулись недавно из одной больницы, куда привозят раненых. Мы там помогаем.Помню, как плакала в три часа ночи, когда привезли парня одного, сына моего ровесника. У него были пневмоторакс, ранение в живот и в паховую артерию. Когда его привезли, он был ещё живой, но в агонии… Врачи делали всё возможное — врачи там из разных подразделений работают, хирурги и другие. Мы как медсёстры ничем не могли помочь, просто стояли и молились, но не помогло.Не смогли его спасти — слишком долго его эвакуировали. Я плакала…На Сватовском направлении был у нас случай. Ребята шли на ротацию, попали под обстрел. Один из них — молодой парень — думал, что ему оторвало руку. Он кричит: мне оторвало руку. Ползём к нему. Подползаем, я пытаюсь ему наложить жгут и в это время по нечаянности наползаю ему на руку. Он кричит: больно. Я ему говорю: а рука-то у тебя есть.Просто в темноте не видно же ничего, на ощупь накладываешь жгут. Видимо, ему попало что-то в руку. У него рука висела практически на одном сухожилии, поэтому он и чувствовал, что её нет. Но два пальца при этом шевелились. Доставили его в больницу. Сохранили ему руку. Мы потом ездили в Москву, в Бурденко, там его проведали. Ему нарастили кость, руку сохранили. Он продолжает служить, но не в нашем подразделении.— Вы молодая красивая женщина. За время нахождения в зоне СВО не поступали вам предложения: Умка, выходи за меня замуж?— (смеётся) Такие предложения поступают постоянно. Часто поступают. Но я им всем отвечаю: их дома ждут жёны и подруги. Здесь некогда этим заниматься. Со всеми бойцами просто дружеские отношения.Сотрите также видео Александра Чаленко из возрожденной церкви в ДНР, куда приехал глава ДНР Денис Пушилин Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи

