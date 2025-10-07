Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи - 07.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251007/vozrozhdenie-pod-obstrelami-kak-vyglyadit-i-komu-pomogaet-tserkov-v-donbasse-reportazh-iz-volnovakhi-1069763028.html
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи - 07.10.2025 Украина.ру
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи
Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной... Украина.ру, 07.10.2025
2025-10-07T17:33
2025-10-07T17:33
Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, корреспондента "Украина.ру" Александра Чаленко и других гостей. Он рассказал, как менее чем за год удалось восстановить храм после обстрела со стороны ВСУ и показал иконы, которые чудесным образом уцелели после пожара. Также священник продемонстрировал православный семейный центр, где проходят занятия воскресной школы, и спортзал, предназначенный для мероприятий с детьми и взрослыми. В завершение отец Александр поделился планами по созданию на базе храма центра паллиативной помощи.
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи

17:33 07.10.2025
 
Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, корреспондента "Украина.ру" Александра Чаленко и других гостей.
Он рассказал, как менее чем за год удалось восстановить храм после обстрела со стороны ВСУ и показал иконы, которые чудесным образом уцелели после пожара. Также священник продемонстрировал православный семейный центр, где проходят занятия воскресной школы, и спортзал, предназначенный для мероприятий с детьми и взрослыми. В завершение отец Александр поделился планами по созданию на базе храма центра паллиативной помощи.
