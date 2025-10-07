https://ukraina.ru/20251007/vozrozhdenie-pod-obstrelami-kak-vyglyadit-i-komu-pomogaet-tserkov-v-donbasse-reportazh-iz-volnovakhi-1069763028.html

Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи

Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи - 07.10.2025 Украина.ру

Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи

Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной... Украина.ру, 07.10.2025

2025-10-07T17:33

2025-10-07T17:33

2025-10-07T17:33

видео

новости

волноваха

донецкая народная республика

денис пушилин

александр чаленко

донбасс

фролов александр

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069762691_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c279670734f4ba7b8c015aa81a962e2e.jpg

Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, корреспондента "Украина.ру" Александра Чаленко и других гостей. Он рассказал, как менее чем за год удалось восстановить храм после обстрела со стороны ВСУ и показал иконы, которые чудесным образом уцелели после пожара. Также священник продемонстрировал православный семейный центр, где проходят занятия воскресной школы, и спортзал, предназначенный для мероприятий с детьми и взрослыми. В завершение отец Александр поделился планами по созданию на базе храма центра паллиативной помощи.

волноваха

донецкая народная республика

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин, александр чаленко, донбасс, фролов александр, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, сво, новости сво россия, новости сво, днр, новости днр, православие, православные, христианство, церковь, дети, общество, новые регионы, новости донбасса, восстановление донбасса, видео