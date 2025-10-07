https://ukraina.ru/20251007/vozrozhdenie-pod-obstrelami-kak-vyglyadit-i-komu-pomogaet-tserkov-v-donbasse-reportazh-iz-volnovakhi-1069763028.html
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи - 07.10.2025 Украина.ру
Возрождение под обстрелами: как выглядит и кому помогает церковь в Донбассе. Репортаж из Волновахи
Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной... Украина.ру, 07.10.2025
2025-10-07T17:33
2025-10-07T17:33
2025-10-07T17:33
видео
новости
волноваха
донецкая народная республика
денис пушилин
александр чаленко
донбасс
фролов александр
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069762691_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c279670734f4ba7b8c015aa81a962e2e.jpg
Отец Александр (Костин), настоятель Свято-Преображенского храма в Волновахе, провёл экскурсию по заново отстроенной церкви для главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, корреспондента "Украина.ру" Александра Чаленко и других гостей. Он рассказал, как менее чем за год удалось восстановить храм после обстрела со стороны ВСУ и показал иконы, которые чудесным образом уцелели после пожара. Также священник продемонстрировал православный семейный центр, где проходят занятия воскресной школы, и спортзал, предназначенный для мероприятий с детьми и взрослыми. В завершение отец Александр поделился планами по созданию на базе храма центра паллиативной помощи.
волноваха
донецкая народная республика
донбасс
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069762691_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c8417755785bc11737d197cf552be660.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин, александр чаленко, донбасс, фролов александр, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, сво, новости сво россия, новости сво, днр, новости днр, православие, православные, христианство, церковь, дети, общество, новые регионы, новости донбасса, восстановление донбасса, видео
Видео, Новости, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Александр Чаленко, Донбасс, Фролов Александр, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, ДНР, новости ДНР, Православие, православные, христианство, Церковь, дети, Общество, Новые регионы, Новости Донбасса, восстановление Донбасса