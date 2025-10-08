"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов

Позывной "Мориарти": Спрятались от дронов на остановке, потом побежали к "буханке", но она уже догорала

Один из командиров российской армии с позывным "Мориарти" рассказал интернет изданию Украина.ру, как был ранен, когда поехал искать пропавших боевых товарищей, почему у него такой позывной, и как лучше всего уберечься от вражеских дронов