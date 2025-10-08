"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
Удары по объектам ж/д инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях нацелены вывод из строя логистических маршрутов ВСУ, что лишает противника возможности планировать новые атаки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Эксперт подробно остановился на важности пораженных объектов. "Через Черниговскую область проходит Юго-Западная железная дорога, которая полностью электрифицирована. Поэтому мы выносим тяговые подстанции. Украина, конечно, может перейти на тепловозы, но их на всю территорию страны не хватит", — заявил Кутырь.
Он напомнил, что недавний удар по локомотивному депо в Конотопе также был частью этой стратегии.
"В частности, когда недавно в сети появились кадры поражения локомотивного депо якобы в Одессе, то на самом деле это было в Конотопе. Конотоп — это очень большая узловая станция даже по меркам СССР", — пояснил офицер.
Он назвал Конотоп, Бахмач и Нежин ключевыми узловыми станциями исторически важной железной дороги "Москва - Киев". По его словам, уничтожение этой инфраструктуры имеет стратегическое значение. "Уничтожая эту инфраструктуру, мы защищаем себя от новых авантюр Украины", — подытожил собеседник издания.
