"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов - 08.10.2025
"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
Удары по объектам ж/д инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях нацелены вывод из строя логистических маршрутов ВСУ, что лишает противника возможности планировать новые атаки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2025-10-08T05:40
2025-10-08T05:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069493279_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d608541e09ec9ec5e3a73ddd69c5cdc6.jpg
Эксперт подробно остановился на важности пораженных объектов. "Через Черниговскую область проходит Юго-Западная железная дорога, которая полностью электрифицирована. Поэтому мы выносим тяговые подстанции. Украина, конечно, может перейти на тепловозы, но их на всю территорию страны не хватит", — заявил Кутырь.Он напомнил, что недавний удар по локомотивному депо в Конотопе также был частью этой стратегии. Он назвал Конотоп, Бахмач и Нежин ключевыми узловыми станциями исторически важной железной дороги "Москва - Киев". По его словам, уничтожение этой инфраструктуры имеет стратегическое значение. "Уничтожая эту инфраструктуру, мы защищаем себя от новых авантюр Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Удары по объектам ж/д инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях нацелены вывод из строя логистических маршрутов ВСУ, что лишает противника возможности планировать новые атаки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Эксперт подробно остановился на важности пораженных объектов. "Через Черниговскую область проходит Юго-Западная железная дорога, которая полностью электрифицирована. Поэтому мы выносим тяговые подстанции. Украина, конечно, может перейти на тепловозы, но их на всю территорию страны не хватит", — заявил Кутырь.
Он напомнил, что недавний удар по локомотивному депо в Конотопе также был частью этой стратегии.
"В частности, когда недавно в сети появились кадры поражения локомотивного депо якобы в Одессе, то на самом деле это было в Конотопе. Конотоп — это очень большая узловая станция даже по меркам СССР", — пояснил офицер.
Он назвал Конотоп, Бахмач и Нежин ключевыми узловыми станциями исторически важной железной дороги "Москва - Киев". По его словам, уничтожение этой инфраструктуры имеет стратегическое значение. "Уничтожая эту инфраструктуру, мы защищаем себя от новых авантюр Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
